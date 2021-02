Le notizie della settimana / 13 febbraio 2021

Domani urne aperte in Catalogna: i partiti indipendentisti hanno firmato un accordo scritto a non allearsi in alcun caso con il Partito socialista dopo il voto. Nell’ultimo sondaggio, tuttavia, i socialisti restano in testa (non vincono qui dal 2003) e continuano a erodere voti a Ciudadanos (primo partito nel 2017). Si riduce invece la distanza tra i due principali partiti indipendentisti, ERC (centro-sinistra) e Junts (centro-destra). Resta alta l’incognita astensione, con il numero di contagi in crescita