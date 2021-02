Le notizie della settimana / 6 febbraio 2021

Due sondaggi per le presidenziali in Francia nel 2022 sono stati pubblicati in questi giorni. Nel primo (Harris Interactive) Emmanuel Macron batterebbe Marine Le Pen al ballottaggio col 52%, con uno scarto all’interno del margine d’errore e l’astensione di un elettore di sinistra su due. Nel secondo sondaggio (Ipsos) il vantaggio di Macron al secondo turno su Le Pen sale di poco: 56% contro 44%. Alle presidenziali del 2017 il presidente francese vinse il ballottaggio con il 66%. Al momento, difficile immaginare un ballottaggio diverso per le presidenziali del 2022. Al primo turno il candidato di centro-destra Xavier Bertrand avrebbe il 14% e i candidati di sinistra sarebbero tutti sotto il 10%. Uno scenario solo leggermente diverso si verificherebbe con una candidatura unitaria della sinistra (ma con la corsa solitaria di Mélenchon): il verde Yannick Jadot salirebbe al 17% con l’appoggio dei socialisti, mentre la sindaca di Parigi Anne Hidalgo avrebbe il 16% con il sostegno dei Verdi. Alcuni grafici sono in questo thread.