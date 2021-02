Le notizie della settimana / 20 febbraio 2021

Il Partito socialista vince le elezioni in Catalogna (22,7%) ma i partiti indipendentisti rafforzano la loro maggioranza nella Generalitat. Gli indipendentisti superano inoltre per la prima volta la soglia psicologica del 50% dei voti, ma in termini assoluti perdono oltre mezzo milione di voti rispetto al 2017 a causa dell’alto tasso di astensione (il più alto di sempre in Catalogna). Il governo spagnolo di Pedro Sanchez esce comunque rafforzato dalla vittoria elettorale (il miglior risultato da 15 anni). Crolla invece Ciudadanos (come previsto), mentre il Partito popolare ottiene il peggior risultato della sua storia e viene quasi doppiato dalla destra di Vox. A diventare il nuovo presidente catalano dovrebbe essere il leader della Sinistra Repubblicana indipendentista (ERC), Pere Aragonès, 38 anni, vicepresidente uscente. L’obiettivo di Aragonès è di formare una maggioranza di sinistra con CUP e Podemos che abbia anche il sostegno degli indipendentisti di centro-destra di Carles Puigdemont. Tra i vincitori del voto c’è proprio la sinistra anticapitalista di CUP. La leader Dolors Sabater, ex sindaca di Badalona, si è dichiarata disponibile a entrare in un governo indipendentista. Obiettivi: amnistia, un referendum vincolante per l’indipendenza, riforme sociali e transizione ecologica.