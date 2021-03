Germania, ad aprile il candidato cancelliere del centro-destra

Markus Söder

Nell’ultimo sondaggio Forsa/RTL in Germania, il presidente della Baviera Markus Söder resta il candidato cancelliere preferito dai tedeschi e dagli elettori CDU/CSU. La sua candidatura sarebbe preferita anche tra gli elettori del Nord Reno-Vestfalia, il Land governato dal leader della CDU Armin Laschet.

La decisione sul candidato cancelliere della CDU/CSU dovrebbe essere presa entro la fine di aprile.

Secondo lo stesso sondaggio, il nuovo Bundestag avrebbe attualmente 728 membri (in Germania il numero dei membri del Parlamento è infatti variabile). La distribuzione dei seggi sarebbe la seguente: CDU/CSU 232, Verdi 165, SPD 126, FDP (liberali) 63, Linke (Sinistra) 63 e Alternativa per la Germania (AfD) 79 deputati. I Verdi potrebbero aspettarsi ben 98 parlamentari in più rispetto alle elezioni federali del 2017. Con questi numeri, l’unica coalizione in grado di ottenere la maggioranza nel Bundestag che uscirà dalle elezioni di settembre sarà quella tra CDU/CSU e Verdi.

Non avrebbero infatti i numeri per governare né l’attuale grande coalizione tra cristiano-democratici e social-democratici, né la cosiddetta coalizione “semaforo” tra Verdi, SPD e liberali (questi ultimi, peraltro, non sembrano disposti ad accettare un cancelliere dei Verdi).