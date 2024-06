I membri del Gruppo di Formazione Mongolo posano per una foto con il Presidente Hirano (al centro) e altri

Gli insegnanti di scienze della scuola privata New Mongol Gakuen in Mongolia partecipano al “Sakura Science Program” (sponsorizzato dalla Japan Science and Technology Agency), che invita risorse umane eccezionali da tutto il mondo in Giappone e consente loro di sperimentare l’avanguardia del Giappone – il confine tra scienza, tecnologia e cultura Un gruppo di nove persone si è formato presso l’Università delle Scienze di Okayama il 13 giugno. Dopo aver fatto una visita di cortesia al Presidente Hiroyuki Hirano, hanno immediatamente iniziato a interagire con gli studenti del Centro di Volontariato Scientifico. Gli studenti rimarranno fino al 18 giugno, conoscendo la realtà dell’educazione scientifica giapponese nelle università scientifiche e in altre istituzioni, oltre a sperimentare la cultura giapponese e approfondire le amicizie.

Il gruppo è composto da nove persone, tra cui otto insegnanti del Politecnico New Mongol Gakuen, del Technical College, delle scuole primarie, medie e superiori integrate e un insegnante dell’Università nazionale mongola dell’educazione. Dopo aver ricevuto un caloroso benvenuto dal presidente Hirano, il signor Enkhbat, insegnante di chimica presso la scuola primaria, media e superiore Shin Mongolia Gakuen, e altri che hanno visitato l’ufficio del presidente, hanno parlato delle loro prime impressioni sull’Università delle Scienze, dicendo: “È molto spaziosa, anche se è in montagna mi sento come se mi perdessi, e “tutti mi trattano con gentilezza e rispetto”. Ogni membro ha parlato dello scopo della formazione, ad esempio “Voglio sapere come utilizzano i materiali di apprendimento attivo”, “Voglio conoscere le caratteristiche del programma IB” e “Voglio scambiare informazioni con gli insegnanti della materia” .’” Così ho fatto.

La formazione si terrà presso la Science University, la Science University High School e la Igakan Middle and High School di Hiroshima Kakei Gakuen (città di Fukuyama, prefettura di Hiroshima), dove gli studenti osserveranno lezioni di scienze e interagiranno con insegnanti e studenti della scuola. Programma di formazione per insegnanti del diploma di maturità internazionale, partecipazione a lezioni di scienze Oltre a fornire materiali didattici e osservare esperimenti, ci sarà anche un tour del Centro per il volontariato scientifico presso l’Università delle Scienze e una conferenza sull’apprendimento attivo e sull’insegnamento di scienze e matematica a Okayama . Governatorato.



