🌟Il sole potrebbe non inghiottire la Terra tra 6 miliardi di anni

È stato scoperto un pianeta roccioso in orbita attorno a una stella nana bianca a 4.000 anni luce di distanza.

Si pensa che il pianeta sia sopravvissuto alla fase di gigante rossa della stella spostandosi su un’orbita più distante.

Questa scoperta fornisce informazioni sul possibile futuro della Terra man mano che il Sole si espande.

Una nuova scoperta dà speranza per il futuro della Terra

Un team di ricercatori guidati dall’astrofisico Keming Zhang dell’Università della California, ha identificato un pianeta roccioso in orbita attorno a una nana bianca, che è i resti di una stella che ha superato lo stadio di gigante rossa. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, offre nuove prospettive sul possibile destino della Terra man mano che il nostro sole si espanderà in circa sei miliardi di anni. Rapporti New York Times.

Il pianeta, che si trova a circa 4.000 anni luce dalla Terra, è stato scoperto per la prima volta nel 2020 utilizzando una rete di telescopi coreana. I ricercatori hanno osservato come la stella del pianeta passa davanti a un’altra stella, amplificando di 1.000 volte la luce che raggiunge il telescopio.

Ulteriori osservazioni presso l’Osservatorio Keck alle Hawaii hanno aiutato i ricercatori a identificare la stella come una nana bianca. I loro calcoli hanno mostrato che almeno due oggetti orbitano attorno alla nana bianca: un pianeta nano bruno a grande distanza e un pianeta con una massa di circa 1,9 volte quella terrestre in un’orbita più vicina.

Implicazioni per il futuro della Terra

L’aspetto più interessante di questa scoperta è che si ritiene che il pianeta sia sopravvissuto alla fase di gigante rossa della sua stella. I ricercatori stimano che il pianeta potrebbe aver avuto un’orbita abitabile simile a quella della Terra. Quando la stella perse massa, l’orbita del pianeta si espanse, permettendogli di evitare il consumo durante la sua fase di gigante rossa.

Questo scenario offre un possibile sguardo al futuro della Terra. Se la Terra riuscisse a sopravvivere all’espansione del Sole, potrebbe ritrovarsi in una situazione simile a questo sistema.

Non solo non potremmo essere inghiottiti dal Sole tra cinque miliardi di anni, ma potremmo non scontrarci con la Galassia di Andromeda per un miliardo di anni.

