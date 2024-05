1! La vittoria iniziale di Berlino in Italia | Concorsi ETTU | Sport superiore | myTischtennis.de

Champions League: 3:1! La vittoria iniziale di Berlino in Italia



Sabato Shan Xiaona ha vinto due titoli in singolo. (© Associazione)

12 novembre 2022 – Il TTC Berlin Eastside ha avuto un inizio perfetto nella fase a gironi della Champions League. Irina Ballena ha vinto la partita inaugurale contro l'ASD Quattro Mori Cagliari con il punteggio di 3-1. Shan Xiaona, che come Nina Mittelham ha giocato nella massima serie solo nella prima metà della stagione a causa della sua partecipazione alla J-League, è diventata la vincitrice della partita con due vittorie in singolo. Mittleham ha mostrato una prestazione concentrata durante la settimana nonostante la malattia.

Nella seconda fase dell'attuale stagione di Champions League, le migliori otto squadre si sfideranno contro le vincitrici dei quattro gironi della prima fase. La partita si gioca in quattro gironi da tre. La prima e la seconda classificata si qualificano per la fase a eliminazione diretta, che inizia con i quarti di finale. Il TTC Berlin East Side ha iniziato la partita vincendo 3-1 in casa dell'ASD Quattro Morei Cagliari in Sardegna. Il giocatore italiano più importante è Andrea Dragoman.

La nazionale rumena avanza vincendo 3-1 su Sabina Corgan. Shan Xiaona ha pareggiato contro Tanya Maria Balian, mentre Mittleham ha ribaltato la partita con una comoda vittoria in tre set su Edem Oviong. Shan ha completato la vittoria fuori casa con una vittoria per 3-0 su Dragoman. “Siamo molto contenti di essere riusciti a vincere. Non è stata una partita facile. Sono venuto qui sentendomi ancora un po' male e abbiamo dovuto lottare duramente per questi tre punti. Alla fine ce l'abbiamo fatta e questa è la cosa più importante cosa.” “Non vedo l'ora che arrivi la partita della prossima settimana”, ha detto Nina Mittelham a ETTU.

Del primo gruppo fanno parte, oltre a Berlino e Cagliari, anche l'attore spagnolo Occam Cartagena, l'americana Lily Chang, l'ungherese Dora Madarasz, la spagnola Maria Xiao e l'ungherese Silvia Erdely. Gli spagnoli, più forti del Cagliari, saranno la prossima sfidante fuori casa dei campioni di Germania, il 29 novembre (ore 18). Il TTC Berlino Est ospiterà gli italiani nella gara di ritorno venerdì 18 novembre e sarà ancora una volta una delle favorite per la vittoria del titolo quest'anno dopo che la squadra della capitale ha ottenuto la sesta vittoria in Champions League nella storia del club contro il Tarnobrzeg la scorsa stagione. . Mancato solo di poco.

Gruppo A

ASD Quattro Morei Cagliari – TTC Berlino East Side 1:3

Andrea Dragoman – Sabina Sorgan 3:1 (6,5,-6,7)

Tanya Maria Balian – Shan Xiaona 1:3 (8,-12,-11,-8)

Edem Offiong – Nina Mittleham 0:3 (-4,-14,-7)

Andrea Dragoman – Shan Ziona 0:3 (-10,-6,-8)

Alla panoramica del gruppo sulla pagina del Campionato ETTU

