14:35 Bagno – 10 ottobre 2024 – Race Card – Corsa di cavalli

Vincitore del torneo. Un rispettabile terzo di 10 in handicap al C&D (leggero, 16/1) 9 giorni fa, traguardo più vicino. Attualmente 1 libbra in meno rispetto all’ultimo marchio vincente e si prevede una prestazione audace.

Tipo inaffidabile. Sedici punti dall’ultima vittoria nel 2023. 13/2, un rispettabile terzo di 6 nell’handicap a Chepstow (5.1f, buono per tenere) 37 giorni fa. Opportunità in ogni modo se è una giornata buona.

Resta vergine dopo 16 round piatti. 22/1, 8° su 10 in handicap al C&D (Soft) 9 giorni fa. Le speranze sono ora riposte sui paraocchi per la prima volta con conseguente miglioramento.

Triathlon vergine. 80/1, primo turno da quando Ralph Beckett se n’è andato agli ottavi di finale dell’andata a Chelmsford City (8f) 21 giorni fa. I tagliatori di guance furono reclutati per la prima volta in questa disabilità.

Triathlon vergine. 150/1, ultimi 6 over nella prima partita a Brighton (7f, buono) 23 giorni fa. In volo è dotato per la prima volta in questo debutto con handicap di linguetta e poggiaguancia.