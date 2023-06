Home » Sport 30 migliori Caschi Sci Uomo da acquistare secondo gli esperti Sport 30 migliori Caschi Sci Uomo da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Hshduti, passamontagna antivento per moto, passamontagna con cappuccio tattico e passamontagna per sci, copricapo, fodera per casco mimetico € 5.10 in stock 1 new from €5.10 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Realizzato con tessuto traspirante di alta qualità, il passamontagna offre una protezione completa per viso, testa e collo mentre si gioca all'aperto, in moto o si fa sport. Forma per evitare raggruppamenti, surriscaldamento o ostruzione della vista, questo passamontagna è perfetto per qualsiasi avventura. Il collo esteso consente di infilarlo sotto la giacca o la camicia per tenere fuori correnti d'aria, polvere e vento mordente.

Il passamontagna può essere utilizzato anche per un ulteriore isolamento sotto i caschi o altri copricapo durante lo sci, il ciclismo, la moto o l'equitazione. Grazie al suo design versatile questo è molto più di un semplice passamontagna. Può essere utilizzato come fascia, passamontagna, sciarpa, cappello o scaldacollo.

Il miglior passamontagna per rimanere al caldo e confortevole in questa stagione, proteggendo il viso da vento forte, pioggia e freddo.

Realizzato in fibra di poliestere leggero, altamente traspirante, ad asciugatura rapida e resistente. Potrebbe contribuire a ridurre l'appannamento con il casco. Questa maschera passamontagna è resistente e durevole, di alta qualità cucito artigianale lo rende robusto e resistente, può essere utilizzata per anni. Il materiale si allunga bene e ha molti modi di indossare come preferisci. Ha pori nel materiale. Comodo e traspirante.

Dimensioni elastiche e universali: il cappuccio passamontagna è elastico e si adatta alla maggior parte degli adulti, uomini e donne, o sotto qualsiasi tipo di casco e cappello.

Ziener Iquito GTX Inf Box - Maschera per Casco da Sci, Unisex, 802208-BOX, Nero, L € 36.05 in stock 1 new from €36.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Passamontagna di alta qualità IQUITO, che si adatta comodamente sotto il casco.

Il softshell Gore Windstopper traspirante e antivento in combinazione con Polartec mantiene la testa piacevolmente calda.

La stampa riflettente garantisce una visibilità ottimale al buio.

Consegnato in pratica scatola.

POC Levator MIPS, Casco da Sci Unisex-Adulto, Uranium Black Matt, M-L (55-58cm) € 549.95 in stock 1 new from €549.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Realizzato per i montaggi: il nuovo Levator Mips è stato progettato per migliorare ulteriormente la sicurezza e offrire assoluta funzionalità in montagna. Inoltre, combina una visiera integrata con zone di protezione migliorate intorno alla testa per una maggiore sicurezza sulle piste. Il vetro della visiera può essere cambiato facilmente e rapidamente per garantire la migliore esperienza visiva in tutte le condizioni

MIPS e scocca in ABS_ Il guscio in ABS ha un'eccezionale stabilità, resistenza e resistenza agli urti. L'uso di MIPS migliora la protezione dagli urti rotanti

Facile sistema di regolazione: il sistema di regolazione a 360° consente di regolare facilmente una vestibilità comoda e sicura senza sostituire i cuscinetti e con fibbia Fidlock per una facile chiusura del casco con i guanti

PROTEZIONE MIGLIORATA _ EPP offre una protezione flessibile dagli urti nei punti in cui si verificano la maggior parte degli urti, mentre l'EPS offre una protezione affidabile e mantiene il peso ridotto

Ritrovabile: un riflettore di salvataggio per valanghe Reccco facilita la localizzazione in caso di incidenza READ 30 migliori Ginocchiera Per Legamenti da acquistare secondo gli esperti

Bollé Quiz Visor, Casco da Sci Gioventù Unisex, Matte Black & Blue/Orange Pistol, Xsmall € 130.00

€ 96.65 in stock 4 new from €96.65

2 used from €73.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ABS iniettato

Sistema click-to-fit

Ventilazione integrata

Fodera amovibile e lavabile

Paraorecchie amovibili

POC Obex MIPS - Casco da sci e snowboard per una protezione ottimale dentro e fuori le piste € 199.95

€ 161.99 in stock 1 new from €161.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CREATO PER LA MONTAGNA_ Questo casco da sci alpinismo unisce un design minimalista alla ottima protezione; molto versatile, questo casco da neve è ottimo per qualsiasi sport in montagna

MIPS_Il MIPS Protection System classico migliora la protezione dagli impatti rotazionali.

LEGGERO E FLESSIBILE_ Il sistema di regolazione a 360° rende facile trovare una vestibilità comoda e sicura senza cambiare imbottitura.La ventilazione è completamente regolabile per un maggiore comfort in diverse condizioni atmosferiche

CLIP PER OCCIALI_ Una clip integrata per gli occhiali/la maschera dà una sicurezza extra e mantiene gli occhiali saldamente attaccati al casco da snowboard da adulto e bambino

CARLOTTA IBRIDA_ Una struttura in policarbonato esterna con una sezione superiore in ABS conferisce il massimo equilibrio tra forza e resistenza con un peso davvero ridotto. Il casco da sci ha una fodera EPS per una protezione extra

POC Obex BC MIPS - Casco da sci e snowboard per una protezione ottimale dentro e fuori le piste, chip NFC e riflettore RECCO € 269.95

€ 211.18 in stock 1 new from €211.18

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PER BACKCOUNTRY E FREERIDE_ Questo casco da snowboard e da sci con protezione è ottimo per fare sport in zone remote. In quanto casco da sci per freeride offre tracciabilità, resistenza e sicurezza

MIPS_Il MIPS Protection System classico migliora la protezione dagli impatti rotazionali.Il sistema di regolazione a 360° rende facile trovare una vestibilità comoda e sicura senza cambiare imbottitura

ID NFC_ Il casco da neve è dotato di chip medico per contenere dati medici e contatti di emergenza, accessibili immediatamente dai prestatori di soccorso

FATTI TROVARE_ Il casco da neve ha un riflettore integrato RECCO che permette di localizzarti se ti perdi o ti infortuni, consigliato dai servizi di soccorso di tutto il mondo

CARLOTTA IBRIDA_ Una struttura in policarbonato esterna con una sezione superiore in ABS conferisce il massimo equilibrio tra forza e resistenza con un peso davvero ridotto. Il casco da sci ha una fodera EPS per una protezione extra

BLACK CREVICE Casco da sci Arlberg I Casco da sci con visiera stile pilota in diversi colori I Casco da sci Uomo & Donna I Casco da sci traspirante I Ricambio visiera incluso I Regolabile (S/M (54-57 cm), Nero/Carbone) € 136.49 in stock 2 new from €136.49

1 used from €97.30 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Casco da sci con visiera in stile pilota, con visiera di ricambio arancione e custodia per casco

12 aperture di ventilazione, paraorecchie con sistema uditivo, supporto per occhiali da sci.

Prodotto secondo la norma CE EN 1077 – Classe B, processo di produzione INMOULD.

Sottogola regolabile con struttura a Y per una tenuta ottimale, imbottitura sottogola traspirante, antibatterica e removibile.

Con rotella di regolazione per adattarla alla dimensione della testa.

bollé, BACKLINE VISOR Black Silver Matte, Silver Gun L 59-61cm, Casco da sci, Small, Unisex Adulto € 187.03 in stock 2 new from €187.03

7 used from €109.63

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Omologato: sci (ce en1077/astm f2040)

Visiera integrata intercambiabile. Incluse 2 visiere: 1 visiera in Argento + 1 visiera Limone

Taglia e sistema di ventilazione regolabili

Imbottitura interna in tessuto ipoallergenico, paraorecchie amovibili

ABS iniettato

POC Fornix MIPS - Casco da sci e snowboard leggero per una protezione ottimale sulle piste, per lo scialpinismo e il freeride € 199.95

€ 159.98 in stock 2 new from €159.98

1 used from €100.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CREATO PER LA MONTAGNA_ Questo casco da sci alpinismo unisce un design minimalista alla ottima protezione. Molto versatile, questo casco da neve è ottimo per qualsiasi sport in montagna

MIPS_ I sistemi MIPS e MIPS Integra sono stati impiegati per diversi modelli di casco al fine di garantire che ogni dettaglio si muova in armonia, così da offrire livelli di sicurezza integrata, comfort e funzionalità altamente innovativi

LEGGERO E FLESSIBILE_ Il sistema di regolazione a 360° rende facile trovare una vestibilità comoda e sicura senza cambiare imbottitura.La ventilazione è completamente regolabile per un maggiore comfort in diverse condizioni atmosferiche

CLIP PER OCCIALI_ Una clip integrata per gli occhiali/la maschera dà una sicurezza extra e mantiene gli occhiali saldamente attaccati al casco da snowboard da adulto e bambino

DURATA OTTIMA_ La calotta in-mold di questo casco da sci professionale ha una fodera in EPS rinforzata e un ponte in aramide per ottima struttura e stabilità, ma anche grande leggerezza. Un guscio esterno in policarbonato dà forza e resistenza ad un peso ridotto

POC Auric Cut - Casco da sci e snowboard ben ventilato, adattabile e versatile per una protezione perfetta su pista e fuori pista € 169.95

€ 123.98 in stock 1 new from €123.98

2 used from €82.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PER BACKCOUNTRY E FREERIDE_ Questo casco da snowboard e da sci con protezione è ottimo per fare sport in zone remote. In quanto casco da sci per freeride offre tracciabilità, resistenza e sicurezza

FLESSIBILE_ Il casco da neve è regolabile per una grande sicurezza e comodità. Il casco da sci è ventilato, con controllo della temperatura e protezione per le orecchie rimovibile

VENTILAZIONE OTTIMIZZATA_ Un casco da sci ventilato regolabile, che offre un controllo ottimale della temperatura in qualsiasi condizione atmosferica e attività

CLIP PER OCCHIALI_ Una clip flessibile sul retro del casco permette di fissare gli occhiali in modo sicuro

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI_ Il guscio in ABS ha un’eccezionale forza, durata e resistenza agli urti. Il rivestimento in EPP del casco offre protezione multi impatto

Salomon Driver S Casco Sci Snowboard Uomo, Ottima comodità, Comfort ottimale, Protezione € 143.87 in stock 1 new from €143.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Casco moderno e pratico con visiera antivento integrata

Questo sistema di sostituzione delle lenti intuitivo e senza utensili, un'esclusiva Salomon, elimina lo stress da tutte le esperienze sugli sci

Motion Shield di Salomon è un autentico sistema Over The Glass (OTG) che permette di tenere indosso gli occhiali in ogni momento

La brevettata struttura della fodera EPS 4D di Salomon offre fino al 30% di assorbimento degli urti in più rispetto agli standard del settore

Colori: Black; Taglia IT (EUR): S 5356

uvex instinct visor, casco da sci robusto unisex, con visiera, regolazione individuale delle dimensioni, white-black matt, 53-55 cm € 139.97 in stock 6 new from €139.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta calotta esterna resistente agli urti e calotta interna ammortizzante in EPS

Media/normale riduzione dell'irraggiamento solare attraverso il filtro di categoria 2 con una penetrazione della luce del 19-43%

Adattamento preciso alla circonferenza della testa attraverso il sistema di regolazione IAS uvex

La fettuccia FAS assicura una regolazione semplice e progressiva del casco in base alla forma della testa

Sistema di ventilazione chiudibile per il controllo del clima

uvex instinct visor, casco da sci robusto unisex, con visiera, regolazione individuale delle dimensioni, croco matt, 60-62 cm € 141.48 in stock 1 new from €141.48

1 used from €86.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta calotta esterna resistente agli urti e calotta interna ammortizzante in EPS

Media/normale riduzione dell'irraggiamento solare attraverso il filtro di categoria 2 con una penetrazione della luce del 19-43%

Adattamento preciso alla circonferenza della testa attraverso il sistema di regolazione IAS uvex

La fettuccia FAS assicura una regolazione semplice e progressiva del casco in base alla forma della testa

Sistema di ventilazione chiudibile per il controllo del clima

BLACK CREVICE Casco da sci Gstaad I Casco da sci con visiera stile pilota in diversi colori I Casco da sci per Uomo & Donna I Casco da sci in policarbonato I Casco traspirante I Regolabile € 90.29 in stock 1 new from €90.29

2 used from €55.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ADATTAMENTO PERFETTO - I nostri caschi da sci hanno una mentoniera imbottita regolabile e una cinghia continua regolabile dietro la testa - Così si adattano precisamente alla forma della testa

TRASPIRANTE - L’imbottitura traspirante estraibile e antibatterica in tessuto e pile e l’innovativo sistema di passaggio dell’aria del casco da sci garantiscono una testa sempre fresca

DURATURO E ROBUSTO - Questo casco con visiera è realizzato con lo speciale processo in-mould - Il risultato è una struttura del casco estremamente stabile, resistente agli urti e molto leggera

SICURO E AFFIDABILE - Tutti i caschi da sci e snowboard sono prodotti rispettando la norma europea di sicurezza vigente ed esigenze severe per la sicurezza e la salute - Tutto per la tua sicurezza

BLACK CREVICE - Siamo un’azienda austriaca e sappiamo cosa è importante per l’inverno e per le dotazioni outdoor. I nostri prodotti uniscono la protezione ottimale al maggiore comfort READ 30 migliori Tapis Roulant Professionale da acquistare secondo gli esperti

uvex instinct visor, casco da sci robusto unisex, con visiera, regolazione individuale delle dimensioni, fierce red, black matt, 59-61 cm € 143.87 in stock 2 new from €143.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta calotta esterna resistente agli urti e calotta interna ammortizzante in EPS

Media/normale riduzione dell'irraggiamento solare attraverso il filtro di categoria 2 con una penetrazione della luce del 19-43%

Adattamento preciso alla circonferenza della testa attraverso il sistema di regolazione IAS uvex

La fettuccia FAS assicura una regolazione semplice e progressiva del casco in base alla forma della testa

Sistema di ventilazione chiudibile per il controllo del clima

Salomon Driver Access Black Casco Sci Snowboard Unisex, Ottima comodità, Comfort ottimale, Protezione € 128.39 in stock 1 new from €128.39

2 used from €89.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Casco moderno e pratico con visiera antivento integrata

Questo sistema di sostituzione delle lenti intuitivo e senza utensili, un'esclusiva Salomon, elimina lo stress da tutte le esperienze sugli sci

Il Motion Shield System di Salomon è un autentico sistema Over The Glass (OTG) che permette di tenere indosso gli occhiali in ogni momento

La tecnologia EPS 4D brevettata di Salomon porta ai massimi livelli l'assorbimento dell'energia e offre una protezione più efficace contro gli urti obliqui e verticali

Colori: Black; Taglia IT (EUR): L (59-62)

Salomon Pioneer LT Casco Sci Snowboard Uomo, Leggerezza, Comfort ottimale, Look sportivo ispirato alle prestazioni € 100.00

€ 74.48 in stock 1 new from €74.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fit e protezione eccezionali in un modello incredibilmente leggero

Nato per unire la tecnologia EPS 4D di Salomon e un comfort facilmente adattabile al viso in un peso di soli 370 gr, questo casco sicuro e leggero è ottimo per tutte le tue avventure sulla neve

La struttura MaxFit posizionata intorno ai paraorecchie offre comfort immediato e permette di sentire meglio; inoltre, ruotando semplicemente la rotella del quadrante di regolazione, potrai personalizzare ulteriormente il fit

L'integrazione impeccabile di una maschera a basso profilo e l'aerazione attiva ne fanno il casco ottimo per il tuo equipaggiamento da sci, per affrontare le piste all'insegna del comfort e del look

Colori: Black; Taglia IT (EUR): M 5659

AWE VISIERA Basso Peso Snowboard In modellato Adulti Sci Casco Nero 58-61cm € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DIMENSIONE DEL CASCO: 58-61cm. Un quadrante di regolazione della ghiera sul retro del casco ti consente di realizzare il casco in modo perfetto. Le cinghie laterali aumenteranno / diminuiranno le dimensioni a piacimento

MATERIALE: La sua costruzione In-Mould fonde la calotta esterna in policarbonato con i caschi che assorbono il nucleo interno in schiuma di EPS, fornendo un casco eccezionalmente leggero e resistente

VISIERA: Lente in policarbonato antiriflesso di alta qualità, testata e conforme alla CE EN 174: 2001. Il sistema Eyewear Sport offre protezione per raggi UVA e UVB al 100% e protezione aggiuntiva dalla luce blu

CARATTERISTICHE: Ventole di raffreddamento regolabili, isolamento termico supplementare per orecchio, goggle clip, protezione antiscivolo sicura per occhiali, fodera staccabile comfort completamente lavabile, borsa in dotazione

PESO BASSO: materiale leggero incredibile = 560g Rendendo questo quasi impercettibile. CERTIFICATO CE: testato e conforme alle norme CE EN 1077: 2007

Salomon Driver S Casco Sci Snowboard Uomo, Ottima comodità, Comfort ottimale, Protezione € 142.82 in stock 1 new from €142.82

7 used from €93.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Casco moderno e pratico con visiera antivento integrata

Questo sistema di sostituzione delle lenti intuitivo e senza utensili, un'esclusiva Salomon, elimina lo stress da tutte le esperienze sugli sci

Motion Shield di Salomon è un autentico sistema Over The Glass (OTG) che permette di tenere indosso gli occhiali in ogni momento

La brevettata struttura della fodera EPS 4D di Salomon offre fino al 30% di assorbimento degli urti in più rispetto agli standard del settore

Colori: Black; Taglia IT (EUR): L 5962

uvex instinct visor, casco da sci robusto unisex, con visiera, regolazione individuale delle dimensioni, fierce red, black matt, 60-62 cm € 138.69 in stock 2 new from €138.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta calotta esterna resistente agli urti e calotta interna ammortizzante in EPS

Media/normale riduzione dell'irraggiamento solare attraverso il filtro di categoria 2 con una penetrazione della luce del 19-43%

Adattamento preciso alla circonferenza della testa attraverso il sistema di regolazione IAS uvex

La fettuccia FAS assicura una regolazione semplice e progressiva del casco in base alla forma della testa

Sistema di ventilazione chiudibile per il controllo del clima

HEAD - Casco Da Sci/Snow Radar Uomo Bianco - Uomo - Dimensione m/l - Bianco € 199.99 in stock 2 new from €199.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Genere: da uomo

Garanzia: 1 anno

Età: Adulto

Materiale: poliuretano

Collezione: 2023

Salomon Pioneer LT Access Casco Sci Snowboard Uomo, Sicurezza e comfort, Comfort ottimale, Look sportivo ispirato alle prestazioni € 80.00

€ 67.88 in stock 1 new from €67.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fit e protezione eccellenti in un casco alla moda a basso profilo

Nato per unire le migliori tecnologie per la sicurezza e un livello di comfort facile da personalizzare, questo casco comodo, pratico e sicuro è ottimo per tutte le tue avventure

La struttura MaxFit posizionata intorno ai paraorecchie offre comfort immediato e permette di sentire meglio; inoltre, ruotando semplicemente la rotella del quadrante di regolazione, potrai personalizzare ulteriormente il fit

La integrazione di una maschera a basso profilo e la possibilità di scegliere tra colori bellissimi ne fanno il casco ottimale per il tuo equipaggiamento da sci, per sciare all'insegna del comfort e del look

Colori: Black; Taglia IT (EUR): M 5659

Salomon Brigade Casco Sci Snowboard da Uomo, Protezione, Fit regolabile, Sistema Airflow € 80.00

€ 52.48 in stock 1 new from €52.48

2 used from €45.13

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un classico rivisitato con un livello di sicurezza superiore, per più divertimento su più terreni di gioco

La nuova versione è dotata dell'esclusiva tecnologia EPS 4D di Salomon, che offre fino al 30% di assorbimento degli urti in più rispetto agli standard del settore; il Brigade è conforme alle norme sui caschi da sci alpino e da bici

Il nuovo quadrante di regolazione integrato ti permette di personalizzare la calzata del casco con una semplicità mai vista prima

La fodera EPS 4D integra canali di aerazione interni per mantenerti al fresco tutto il giorno, e in più, i canali frontali evitano l'appannamento della maschera

Colori: Black; Taglia IT (EUR): M 5659

Smith Level, Casco Sci Uomo, Matte Lava Black, Medium € 103.02 in stock 2 new from €103.02

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Struttura Hybrid Shell Struttura Aerocorecon Koroyd Controllo della temperatura mediante regolatore configurabile integrato 20 fori di ventilazione Sistema di vestibilità regolabile VaporFit Removable Snapfit SL2 ear pads Fodera ad alte prestazioni X-Static Ventilazione AirEvac Certification: ASTM F 2040, CE EN 1077:2007 CLASS B

Westt Casco sci unisex uomo e donna, casco snowboard freeride e sci alpinismo, leggero, traspirante e ventilato, grigio, taglia unica 56-58 cm € 56.43 in stock 1 new from €56.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CARATTERISTICHE: Casco da sci aerodinamico con quattro grandi aperture di ventilazione, chiusura rapida a cricchetto, supporto per occhiali da sci, imbottitura morbida e lavabile, guscio in ABS resistente agli urti, testato secondo i metodi di prova attualmente validi in tutto il mondo, taglia unica = 56-58 cm.

TAGLIA: verificare la propria taglia prima di ordinare. La taglia del casco può essere facilmente determinata misurando la circonferenza della testa appena sopra le sopracciglia. IMPORTANTE: il casco moto deve essere aderente a tutta la testa senza stringere. Si può capire che il casco calza correttamente dal fatto che il cuoio capelluto sulla fronte si sposta quando si gira il casco. L'imbottitura interna cede leggermente durante l'uso; pertanto, non scegliete un casco da moto troppo grande.

SICUREZZA: Il nostro casco da sci e snowboard è sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Il casco da sci per donne e uomini è composto da una calotta in PC per un peso leggero con un'ottima ammortizzazione.

FODERA INTERNA: L'imbottitura del casco da sci è rimovibile e lavabile per mantenere il casco pulito, fresco e senza odori. La circolazione dell'aria attraverso 4 fessure di ventilazione rende il casco da sci traspirante.

DESIGN: la forma ergonomica intelligente con protezione auricolare fissa fa sì che il casco da snowboard per uomini e donne si adatti comodamente e con la massima sicurezza sulla testa.

Atomic Revent Casco da Sci All-Mountain AN5005736L, Unisex, Nero, L (59-63 cm) € 73.99 in stock 1 new from €73.99

1 used from €52.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Casco da sci All Mountain leggero e sicuro per uomo e donna, ottimamente abbinabile alle maschere da sci Revent

Protezione dagli urti incrementata del 30 % rispetto a quella richiesta dalle norme del settore grazie alla tecnologia Holo Core, certificato CE EN 1077:2007, classe B

Adattamento facile e rapido grazie alla rotella di regolazione posteriore per una ottima vestibilità, leggero (350 g - S) grazie alla costruzione In-Mold, ventilazione passiva dell'aria

Fodera integrale interna rimovibile e lavabile, cuscinetti compatibili con sistema audio, borsa per casco inclusa

Contenuto: casco da sci All-Mountain Atomic per uomo/donna, taglia L, circonferenza testa: 59-63 cm, Revent, include borsa per casco, colore: nero, AN5005736L

uvex ultra MIPS, casco da sci robusto unisex, sistema MIPS, regolazione individuale delle dimensioni, fierce red matt, 59-61 cm € 179.95

€ 136.68 in stock 3 new from €136.68

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Maggiore sicurezza e potenziata capacità di assorbimento degli urti in caso di collisioni diagonali con forti movimenti rotatori grazie alla tecnologi

Estremamente resistente agli urti e ammortizzante: la costruzione ibrida del casco combina la robusta tecnologia hardshell con la tecnologia inmould

Adattamento preciso alla circonferenza della testa attraverso il sistema di regolazione IAS uvex

Sistema di ventilazione chiudibile per il controllo del clima

Interno rimovibile e sostituibile (lavabile) READ 30 migliori Arnica Gel Forte da acquistare secondo gli esperti

Salomon Brigade+ Casco Sci Snowboard Uomo, Ottima sicurezza, Termoregolazione, Fit regolabile € 100.00

€ 67.48 in stock 1 new from €67.48

1 used from €59.12

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il meglio in fatto di sicurezza e fit regolabile di Salomon, per massimo divertimento sulle piste

La tecnologia EPS 4D brevettata di Salomon porta ai massimi livelli l'assorbimento dell'energia e offre una protezione più efficace contro gli urti obliqui e verticali

I canali di aerazione interni EPS 4D migliorano la circolazione dell'aria intorno alla testa, contribuendo a mantenere una temperatura fresca all'interno del casco ed evitando l'appannamento della maschera

Il nuovo quadrante di regolazione integrato ti permette di personalizzare la calzata del casco con una semplicità mai vista prima

Colori: Ebony; Taglia IT (EUR): M 5659

uvex legend 2.0, casco da sci robusto unisex, regolazione individuale delle dimensioni, aerazione ottimizzata, black matt, 59-62 cm € 78.35 in stock 5 new from €78.35

2 used from €62.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta calotta esterna resistente agli urti e calotta interna ammortizzante in EPS

Adattamento ottimale alla circonferenza e alla forma della testa mediante il sistema di regolazione uvex 3D IAS, inclusa regolazione in altezza

Sistema di ventilazione chiudibile per il controllo del clima

La fettuccia FAS assicura una regolazione semplice e progressiva del casco in base alla forma della testa

Imbottiture del casco rimovibili e lavabili

CMP - Casco sci con visiera da adulti WA-2, Nero, XL € 99.95

€ 86.01 in stock 5 new from €86.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calotta eterna in policarbonato resistente agli impatti

Struttura in EPS per un alto assorbimento degli urti

Sistema di ventilazione ottimale

Visiera removibile S2 Anti-Fog, Anti-Scratch e anti-UV

