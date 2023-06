Home » Elettronica 30 migliori Microfoni Wireless Professionali da acquistare secondo gli esperti Elettronica 30 migliori Microfoni Wireless Professionali da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Microfoni Wireless Professionali preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Microfoni Wireless Professionali perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



TONOR Microfono wireless UHF professionale dinamico doppio microfono senza fili, sistema di microfono a mano, set per karaoke, feste, DJ, chiesa, matrimonio, riunione, lezione, 60 metri € 159.99

€ 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.it Features Qualità del suono chiara e chiara: con chip integrato di alta qualità e tecnologia di registrazione digitale avanzata, che garantisce un'elevata riproduzione del suono e la qualità del suono è più chiara, pura e piena. La linea LNA integrata garantisce meno rumore di fondo e retroaccoppiamento. Perfetto per karaoke, feste, performance, attività in chiesa, riunioni di famiglia, matrimoni, conferenze, ecc.

Segnale stabile: un oscillatore al quarzo di alta qualità garantisce una regolazione precisa della frequenza e una trasmissione stabile del segnale, garantendo un segnale senza interruzioni negli eventi importanti. Questo dispositivo può essere utilizzato fino a 15 set contemporaneamente. La portata radio è fino a 60 m all'aperto.

MATERIALE ROBUSTO E DUREVOLE: microfono interamente in metallo con rete in acciaio, molto resistente agli urti e alla corrosione. È molto robusto e durevole. La scatola di ricezione in metallo è dotata di un display LCD che permette di vedere frequenza, segnale, livello della batteria e altre informazioni in un colpo d'occhio.

Facile da usare: dopo aver collegato e avviato il dispositivo correttamente, il microfono e il ricevitore si abbinano automaticamente. Non sono necessari ulteriori passaggi. Il microfono radio TONOR offre un suono eccellente da un sistema radio affidabile. Per il funzionamento sono necessarie 4 batterie AA non incluse e possono essere utilizzate normalmente per 12 ore. (Nota: si consiglia di preparare batterie tampone per eventi importanti)

2 ANNI DI SERVIZIO DI GARANZIA: TONOR offre 30 giorni di restituzione e cambio e 2 anni di servizio clienti (se il prodotto ha difetti di materiale e lavorazione a normale consumo). Se hai più di 30 giorni di diritto di restituzione da Amazon, puoi comunque contattarci in due modi: clicca su chiedi venditore o TONOR nella pagina ordini. Informazioni sul nostro Shopify Tonormic. Vi serviremo con piena sincerità

TONOR Microfono Senza Fili, UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, Set di Microfoni Wireless per Canto Karaoke, DJ, Festa, Chiesa, 60m (TW-630) € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Amazon.it Features Gamma operativa di 200 piedi (linea di vista) per muoversi liberamente durante gli spettacoli, adatto per attività indoor ed outdoor, come karaoke a casa, chiesa, matrimonio, conferenza, piccola performance scenica.

Sistema superiore per segnale, compatibile con macchina karaoke, altoparlante alimentato, amplificatore, mixer, interfaccia audio. (NOTA: il sistema non è compatibile con telefoni, computer e tablet.)

Basta accendere il sistema, quindi il ricevitore sincronizzerà automaticamente la frequenza con il trasmettitore. 15 canali regolabili per sbarazzarsi di interferenze radio, fino a 15 set possono essere utilizzati contemporaneamente.

Il sistema è dotato di una costruzione in metallo robusto per prestazioni affidabili e lunga durata.

Quello che si ottiene:1 x microfono portatile, 1 x ricevitore con una spina da 6,35 mm, 1 x anello antiscivolo, 1 x cavo di ricarica USB, 1 x manuale, 1 x scheda di garanzia di 2 anni . Nota: sono necessarie 2 batterie AA per ciascun microfono (non incluse).

EBXYA Microfono Wireless, Professionale UHF Sistema Microfono Dinamico Cordless per riunioni, discorsi, karaoke, canti, matrimoni, feste, chiese, portata 50m € 33.99

€ 28.89 in stock 1 new from €28.89

Amazon.it Features 【Libertà di mobilità】 - Il microfono palmare wireless ha un raggio di azione fino a 165 piedi, quindi puoi muoverti liberamente quando è in uso, senza restrizioni. Perfetto per piccole esibizioni dal vivo sul palco, matrimoni, feste in casa o eventi religiosi.

【Facile da usare】 - Plug and play, non è necessario accoppiarlo, il microfono wireless ha 30 canali selezionabili, quando si utilizzano più microfoni contemporaneamente, è possibile cambiare canale tramite il pulsante "set" sul microfono wireless per assicurarsi che ogni microfono è in un canale diverso, altrimenti potrebbe esserci rumore o nessun suono.

【Batterie e display】 - Il nostro pacchetto non include batterie, puoi utilizzare 2 batterie alcaline Amazon AA. Il ricevitore ricaricabile ha una batteria ricaricabile incorporata da 450 mAh con un tempo di utilizzo di 4 ore e una carica completa in 3 ore. Il display del microfono mostra il livello della batteria in tempo reale e la potenza del segnale e la visualizzazione del canale.

【Più compatibile con l'adattatore audio 3.5】 - Il ricevitore wireless utilizza una spina da 6,35 mm e può essere collegato direttamente a dispositivi con jack da 6,35 mm, come sistemi PA, amplificatori, mixer, ecc. Offriamo anche un 6,3 mm (1/ Adattatore da 4'') a 3,5 mm (1/8'') per più dispositivi audio (Nota, collegare il jack MIC, non il jack AUX).

【Servizio post-vendita】 - Siamo un produttore professionale di cavi di collegamento audio e microfoni. Forniamo un servizio di garanzia di sostituzione di 6 mesi e supporto tecnico a vita. Se hai domande sull'uso o sulla qualità, puoi contattarci in tempo.

Phenyx Pro Sistema microfonico wireless, doppio microfono wireless, 2x100 canali UHF regolabili, scansione automatica, portata di 328 piedi, microfono per canto, karaoke, chiesa (PTU-71A) € 181.99 in stock 1 new from €181.99

Amazon.it Features PRESTAZIONI PREMIUM WIRELESS: doppio sistema microfonico cordless UHF con frequenza selezionabile. Canale 1: 538,3 - 566,5 MHz (100 canali). Canale 2: 571,3 - 599,5 MHz (100 canali). Utilizza la sincronizzazione IR senza problemi per accoppiare il ricevitore e i microfoni senza fili in pochi secondi, con perdite minime e massima reiezione del feedback. Funzionamento a lungo raggio per sistemi microfonici wireless con una linea visiva di 290ft - 328ft.

COSTRUZIONE ROBUSTA, FUNZIONALITÀ MULTICANALE: costruzione solida per entrambi i ricevitori/microfoni. Il microfono è dotato di una cartuccia dinamica cardioide che garantisce un suono chiaro e robusto. La funzione multicanale consente agli utenti di selezionare frequenze diverse quando la frequenza preimpostata non funziona, garantendo prestazioni affidabili e prive di interferenze e consentendo l'utilizzo di più sistemi contemporaneamente.

FUNZIONE DI SCANSIONE AUTOMATICA E ANTIINTERFERENZA: il sistema microfonico per karaoke senza fili UHF è dotato della funzione di scansione automatica, che consente al microfono e al sistema wireless di cercare il canale con meno interferenze per accoppiarsi con i trasmettitori. Dispone inoltre della funzione di blocco per bloccare la frequenza selezionata. Le antenne ad alto guadagno aumentano la capacità anti-interferenza e riducono le interferenze tra i vari canali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 x ricevitore wireless in metallo a canale per un funzionamento prolungato, 2 x microfoni palmari UHF wireless, 1 x cavo audio da 1/4'', 1 x adattatore di alimentazione, 2 x antenne, 2 x anelli antirotolamento, 4 x batterie AA per un uso prolungato di 16 ore, 1 x manuale d'uso.

SERVIZIO DEDICATO: I prodotti audio originali Phenyx Pro sono accompagnati da una garanzia del produttore di 12 mesi e da un servizio clienti di supporto. Siete invitati a rivolgervi a noi per la risoluzione dei problemi o la sostituzione di parti non funzionanti o difettose.

LEKATO Microfono wireless ricaricabile a 2,4 GHz Microfoni per canto Fino a 30 ore di autonomia Microfoni portatili in metallo cordless Set per discorsi di canto DJ Chiesa, feste, matrimoni € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Amazon.it Features Materiali di alta qualità: il doppio microfono adotta un tubo di alluminio metallico e la testa della rete è realizzata con vernice da forno in metallo, che è sicura, a prova di caduta e durevole. La scatola di ricezione è collegata direttamente allo stereo ed è portatile.

Display ricaricabile e LED: sia i microfoni che il ricevitore possono essere ricaricabili. Non c'è bisogno di impostare! Non c'è bisogno di acquistare batterie! La batteria del microfono può durare per circa 20 ore, la batteria del ricevitore può durare per 15 ore. Con doppia porta di ricarica USB per la ricarica. Il display può mostrare la carica della batteria e la potenza del segnale in tempo reale, non preoccuparti di non funzionare improvvisamente.

Tecnologia avanzata: microfono e ricevitore utilizzano la tecnologia di connessione a 2,4 GHz, consentono ai microfoni una maggiore capacità anti-interferenza rispetto alla banda di frequenza UHF. Intervallo interno > 50 piedi (esterno > 100 piedi); risposta in frequenza 50Hz-18kHz; rapporto segnale/rumore >70dB; distorsione

Facile da usare: plug and play, non è necessario accoppiarlo. Non è necessario acquistare batterie! La scatola di ricezione adotta una testina audio da 6,35 mm, che può essere collegata direttamente a qualsiasi audio (particolarmente perfetta per karaoke, discorsi, riunioni, spettacoli, interni o esterni. Design per altoparlanti karaoke esterni, sistema di altoparlanti PA, amplificatore di potenza, ecc.), no è necessario collegare la linea di uscita separatamente.

Canali variabili: supporta 10 set al massimo per l'utilizzo simultaneo nella stessa area (ogni set utilizza un canale diverso), evitando segnali di interferenza in qualsiasi momento. La distanza di lavoro standard internazionale è di 15 metri (misurata a 30 metri). READ 30 migliori Corda Chitarra Classica da acquistare secondo gli esperti

VeGue Microfono wireless Professionale, UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile per Karaoke,Festa,Nozze,Chiesa,Riunione,DJ, 60m(WM-2) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Amazon.it Features ♪ ♪ 【Trasmissione stabile del segnale】I microfoni wireless UHF professionali sono meno soggetti alle interferenze rispetto ai microfoni VHF.Questo microfono wireless portatile a doppio canale offre 50 opzioni di frequenza per ciascun canale con una distanza del segnale stabile fino a 60 m, 50 set di microfoni possono essere utilizzati contemporaneamente.

♪ ♪ 【Qualità del suono eccellente】Dotato di chipset professionale, questo microfono wireless dinamico può riprodurre un suono chiaro senza distorsioni.Il cotone integrato per la riduzione del rumore può ridurre efficacemente il rumore generato durante l'uso.Ideale per canto, karaoke, feste, discorsi, matrimoni, riunioni e spettacoli dal vivo.

♪ ♪ 【Facile da usare】Plug and play, non c'è bisogno di abbinare. Il ricevitore può essere collegato direttamente ai dispositivi con un martine di microfono da 1/4 ", come altoparlanti di karaoke, amplificatori di alimentazione e sistemi PA. ★ Nota: non adatto a telefoni e computer.

♪ ♪ 【Ricaricabile e durevole】Il ricevitore supporta il tempo di utilizzo di 4-6 ore. Sia il ricevitore che il corpo del microfono sono realizzati in lega di alluminio che è robusta e leggera.

♪ ♪ 【Quello che si ottiene】2 x microfono portatile,1 x Ricevitore ricaricabile con una spina da 6,35 mm,2 x anello antiscivolo,2 x copertura in schiuma,1 x cavo di ricarica USB,1 x manuale.

VeGue Microfono Wireless Professionale, Microfono Senza Fili Bluetooth con 2 Microfoni UHF per Karaoke Festa,Spettacolo, Bar, Riunione, DJ, Chiesa, Matrimonio(VW-022) € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.it Features ♫【Trasmissione stabile del segnale】Il microfono wireless UHF è meno soggetto a interferenze rispetto al microfono VHF.Questo sistema di microfoni wireless palmari a doppio canale offre 15 scelte di frequenza per ciascun microfono con 15 set di microfoni da utilizzare contemporaneamente.Fino a 60 m operano in linea di mira in ampi spazi aperti.

♫【Qualità del suono eccellente】 Con un chip avanzato e una capsula dinamica cardioide, questo microfono cattura il suono con precisione e offre un suono più chiaro, puro e pieno.Ideale per karaoke, feste, chiese, matrimoni, discorsi, conferenze ed eventi all'aperto.

♫【Robusto e durevole】Microfono dinamico senza fili con griglia in rete d'acciaio particolarmente resistente agli urti e alla corrosione.Ricevitore professionale con display LCD che mostra il numero del canale e della frequenza e dispone di un controllo del volume individuale che consente un preciso bilanciamento vocale.

♫【Facile da usare】I microfoni wireless e il ricevitore si connetteranno automaticamente all'accensione.Il ricevitore in metallo dispone di un jack di uscita audio da 1/4" e di due jack di uscita XLR per il collegamento al mixer, all'amplificatore o ad altri sistemi PA. Nota: non adatto a laptop e telefoni.

♫【Cosa ottieni】2 x microfono portatile, 1x ricevitore,2 x anello antiscivolo,2 x copertura in schiuma, 1 cavo audio da 6,35 mm,1x manuale.In caso di domande sull'utilizzo di questo sistema di microfoni, si prega di contattarci direttamente per ottenere il servizio.

DJI Mic - Microfono Wireless Compatto e Portatile Lavalier con Registrazione a Doppio Canale, Raggio di Trasmissione di 250 metri, 15 ore, Microfono per Smartphone, Fotocamere, Laptop € 329.00 in stock 10 new from €329.00

23 used from €247.47

Amazon.it Features DJI Mic

PROEL EIKON WM100M - Radio Microfono Professionale Wireless Sistema VHF a Gelato per canto o Karaoke, Nero € 58.00 in stock 7 new from €58.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

RICEVITORE WM100 OUTPUT: Uscita audio sbilanciata di linea con jack mono 6,3mm OUTPUT: Uscita audio microfono bilanciata XLR.

TRASMETTITORE A MANO WM1M GRIGLIA MICROFONO: Incorpora un filtro anti pop. La capsula microfonica è di tipo cardiode.

Il Radiomicrofono è fornito di una comodissima ed utile valigetta in ABS rigido

Range di trasmissione : gamma UHF / Modello: PROEL EIKON WM100M

VOVIGGOL Microfono Lavalier Wireless per iPhone iPad Androide e PC, 2,4 GHz No Bluetooth Microfono Smartphone Microfono Telefono Mini Mic Senza Fili per Registrazione video TikTok YouTube Facebook € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【360° Ricezione del Suono e Cancellazione del Rumore】Questa portatile microfono telefono è dotata di schiuma di spugna antispruzzo ad alta densità e di un microfono ad alta sensibilità che capta il suono a 360° e offre registrazioni chiare e prive di distorsioni. Inoltre, grazie alla tecnologia aggiornata di riduzione del rumore AR, il rumore dell'ambiente circostante viene filtrato per garantire un suono più realistico e di alta qualità.

【Distanza di 20M e Durata Della Batteria di 6 ore】2023 tecnologia di trasmissione del microfono wireless aggiornata con una distanza di trasmissione fino a 20m (65ft). L'adattatore bluetooth microfono iphone wireless è dotato di una batteria ricaricabile integrata di grande capacità con un'autonomia fino a 6 ore, che consente di caricare il dispositivo contemporaneamente all'utilizzo dell'adattatore microfono pc.

【Plug &Play e Auto Pairing】Non c'è bisogno di cavo/APP/Bluetooth, solo 2 passi per connettersi. Fase 1: collegare il ricevitore di microfono senza fili al dispositivo; Fase 2: accendere il microfono. Dite addio ai cavi disordinati, la wireless microfono piccolo può essere agganciato al collare, liberando le mani per interviste, vlogging, live streaming o podcasting.

【Garanzia & Tentativo Senza Rischio】La microfono wireless lavalier sarà supportato dalla nostra politica di Garanzia di Rimborso di 180 Giorni Senza Cavilli e Garanzia di Sostituzione di 12 mesi, e supporto 7*24h servizio tecnologico.

FerBuee Microfono Wireless Dual Dynamic Karaoke Microfono con Ricevitore e Anello Antiscivolo, Microfono Wireless da 100 ft Sistema Microfono Wireless per Karaoke, Meeting, Compere € 39.99

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Facile da usare e ampia compatibilità: plug and play, non c'è bisogno di accoppiare. Il ricevitore può essere collegato direttamente a dispositivi con un jack MIC da 1/4 di pollice, come altoparlanti karaoke, amplificatori di potenza e sistemi PA. L'adattatore da 1/4" a 1/8" incluso può essere utilizzato per dispositivi con jack MIC da 1/8". (Le batterie per trasmettitore non sono incluse)

QUALITÀ AUDIO PREMIUM: dotato di chipset professionale, questo microfono wireless dinamico può riprodurre un suono chiaro senza distorsioni. Il cotone integrato riduce efficacemente il rumore generato durante l'uso. Ideale per cantare, karaoke, feste, discorsi, matrimoni, riunioni e spettacoli dal vivo.

Leggero e durevole: il ricevitore può supportare 4-6 ore di utilizzo dopo una carica completa per 2-3 ore. Sia il ricevitore che il corpo del microfono sono di fabbricazione robusta, robusta e leggera.

Contenuto della confezione: 2 microfoni portatili, 1 ricevitore con spina da 6,35 mm, 1 adattatore da 6,35 mm a 3,5 mm, 2 anelli antiscivolo, 2 coprimicrofono, 1 cavo di ricarica USB e 1 manuale. Scambio nuovo prodotto entro 1 anno. Se avete qualunque problema con i prodotti, vi preghiamo di contattarci direttamente per ottenere il servizio.

Bietrun UHF Microfono Karaoke Microfono Senza fili Microfono wireless con Display Digitale in metallo con ricevitore ricaricabile per Karaoke/Festa/KTV/Prestazioni All'aperto ecc, Grigio € 37.99 in stock 1 new from €37.99

1 used from €32.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Ampia gamma di usi】adatto per sistemi audio con ingressi microfono (MIC) da 6,35 mm e 3,5 mm, come mixer, amplificatori vocali, sistemi PA, amplificatori, altoparlanti attivi, altoparlanti da palco, mixer e sistemi di sala. Molto adatto per uso familiare e piccoli eventi pubblici: DJ, karaoke, conferenze, formazione, feste, celebrazioni, matrimoni, compleanni, conferenze, eventi della comunità,promozioni, interviste ecc.

【Facile da configurare e utilizzare】 basta premere e tenere premuto il pulsante per accenderlo / spegnerlo. Dopo l'accensione, il trasmettitore si collegherà automaticamente al ricevitore immediatamente. Dopo che l'accoppiamento ha avuto esito positivo, il LED sul ricevitore continuerà a essere blu. Il chiaro display a LED sul microfono mostra la frequenza corrente e lo stato della batteria. Inserire 2 batterie AA, collegare il ricevitore al dispositivo e spegnere l'alimentazione.

【6 ore lavorative】 realizzato in metallo di alta qualità, struttura leggera, microfono palmare richiede due batterie AA (non incluse). Il ricevitore ha una batteria ricaricabile integrata da 650 mAh, che può funzionare fino a 6 ore dopo essere stata completamente caricata. Quando il LED lampeggia rapidamente in blu, si prega di caricare rapidamente il ricevitore.

【Servizio completo】Bietrun fornisce 1 anno di garanzia e servizio di sostituzione gratuito. Se non viene emesso alcun suono dal microfono, contattaci. Consegna: 1 microfono palmare, 1 ricevitore ricaricabile con connettore da 6,35 mm, 1 adattatore da 6,35 mm a 3,5 mm, 1 Anelli antiscivolo. NOTA: Non compatibile con altoparlanti, fotocamere, MacBook e laptop Bluetooth.

SOAIY UHF 2 in 1 Microfono Wireless Professionale Microfono Archetto Wireless Auricolare o a mano, Trasmissione 50 metri, 3,5 e 6,35 mm, Per voce amplificatore,presentazione,insegnamento,lezioni ecc € 28.99 in stock 1 new from €28.99

1 used from €21.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Modalità 2 in 1】 Microfono wireless usato ampiamente nell'insegnamento, lezioni, web podcast, registrazioni su YouTube, registrazione all'aperto, istruttori di yoga, amplificatori di voce, istruttori di danza, promozione, podcast. Scegli tra modalità cuffie e modalità palmare, puoi facilmente cambiare la modalità cuffia in modalità a mano per soddisfare le tue esigenze.

【Ricarica rapida e lunghe ore di lavoro】Il trasmettitore e il ricevitore sono dotati di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 400 mAh che garantisce circa 6 ore di funzionamento. Ci sono due cavi USB che caricano il trasmettitore e il ricevitore allo stesso tempo, completamente carichi per solo 2,5 ore. Nota: la spina del ricevitore è 3,5 mm. Per un amplificatore da 6,35 mm, utilizzare un adattatore aggiuntivo da 6,35 mm (in dotazione) per collegare più dispositivi.

【Connessione semplice】 Accendere gli interruttori di alimentazione del trasmettitore e del ricevitore, la luce blu lampeggerà per circa 2 secondi e l'indicatore smetterà di lampeggiare dopo una corrispondenza riuscita, quindi è possibile iniziare a usare microfono wireless professionale.

【Servizio Completto】 Consegna: microfono ad archetto senza fili x1, ricevitore x1, archetto x1, adattatore da 6,35 mm x1, cavo USB x1, manuale utente x1. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Offriamo una garanzia di un anno e un servizio di sostituzione gratuito. Se avete domande sul microfono archetto wireless, non esitate a contattarci.

Micfuns K7 - Kit microfono professionale wireless 2 palmare VHF 230-250 MHz sistema microfono 100 m distanza per karaoke, feste, lingua € 58.00 in stock 1 new from €58.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Ricevitore e trasmettitore sono dotati di uno schermo LCD, lo stato di lavoro è chiaro a colpo d'occhio. Include un'uscita da 6,3 mm e due uscite simmetriche, comoda per collegare diversi dispositivi esterni

Design dell'antenna separato per migliorare il segnale ricevuto e sottolineare l'aspetto di fascia alta. Una distanza di 100 metri può essere ricevuta chiaramente

Due microfoni possono essere utilizzati contemporaneamente, adatto per home entertainment, karaoke, lezioni, chiesa e altre occasioni

Nessuna batteria, i clienti devono acquistarli da soli

SYNCO Microfono Lavalier Wireless, G2 A2 Microfoni Clip Doppio Senza Fili 2.4Ghz Trasmissione 100m per Fotocamera Reflex Videocamera Smartphone, Radio-Microfono-Lavalier-Wireless-Professionale € 199.00 in stock 2 new from €199.00

2 used from €179.88

Amazon.it Features 【Microfono universale con trasmissione stabile a 100 m】 Con trasmissione digitale sicura a 2,4 GHz e tecnologia Syncoder, G2 (A2) evita il dominio confuso dell'UHF e consente un raggio di trasmissione fino a 100 m (LOS). Integrato con chip DSP, cavo TRRS/TRS da 3,5 mm incluso, G2 (A2) offre un suono chiaro e senza distorsioni di prim'ordine per DLSR, videocamera, smartphone o tablet.

【Schermate TFT più chiare】 Schermo TFT luminoso e ad alto contrasto di nuova adozione per trasmettitori e ricevitori G2 (A2), che mostra la modalità di registrazione corrente, lo stato della batteria e il livello audio, il guadagno e in modo più intuitivo

【Filtro Low Cut e controllo del guadagno】 La funzione opzionale di low cut a 150 Hz può filtrare rumori specifici a bassa frequenza come vento, aria condizionata e rumore del traffico per un'uscita audio chiara. Il controllo del guadagno varia ampiamente da 0 a 5 livelli consentendo un'ottimizzazione semplice ed efficace dei livelli del segnale

【Un pulsante muto e monitoraggio in tempo reale】 L'interruttore è progettato per disattivare il microfono durante una breve pausa nel lavoro di squadra o nella configurazione del dispositivo invece di accendere/spegnere ripetutamente il sistema. Il ricevitore ha un jack per cuffie da 3,5 mm per monitorare lo stato della registrazione durante la registrazione in tempo reale.

【Design compatto e tempo di lavoro extra lungo】 Con ogni mini formato 39g e 52x42x17mm, puoi facilmente usarlo come microfono lavalier o utilizzarlo come trasmettitore tascabile con il microfono lav esterno incluso. Supporta il funzionamento fino a 8 ore dopo 1,5 ore di ricarica completa tramite cavo di ricarica 3 in 1

Debra Audio Pro UHF - Sistema di microfono wireless a 4 canali, con microfono lavalier, ricevitore in metallo, ideale per karaoke, feste di karaoke (4 Palmare (A)) € 149.00 in stock 1 new from €149.00

Amazon.it Features Sistema microfonico wireless Debra Audio AU400 a 4 canali. (Due punti di frequenza impostati: A-501/511.5/524/538.5 B-506/517.5/531/546.5)

Questi prodotti della serie adottano la frequenza UHF e utilizzano la frequenza comune standard internazionale che può essere utilizzata in tutto il mondo.

A causa della bassa frequenza e di molte ragioni, il microfono wireless tradizionale è solitamente disturbato da molti fattori, in particolare dalla varietà di armoniche emesse dal CD/DVD/VCD/LD e da altre apparecchiature digitali.

Il circuito di squelch di solito analizza l'intensità del canale di frequenza RF invece del rumore e del segnale necessario. Utilizzando il microfono wireless tradizionale basso in un ambiente complesso o quando il segnale del microfono è debole o il microfono è chiuso, il circuito di squelch si è aperto improvvisamente e il ricevitore emette una forte esplosione di rumore.

È ideale per la chiesa, il piccolo palco per DJ KJ, il matrimonio di compleanno o la festa di famiglia, la conferenza, le aule, la piccola serata karaoke ecc.

Hollyland Lark M1 Microfono Wireless Lavalier con Charging Case Dual-channel 200 metri 8h Lapel Mic per iPhone DSLR Camera YouTube Video Recording Live Stream Podcast Interview Vlog € 140.00

€ 119.00 in stock 1 new from €119.00

Amazon.it Features HearClear con un solo clic, qualità audio HiFi. Il microfono lavalier wireless Hollyland Lark M1, che adotta l'algoritmo avanzato di cancellazione del rumore DSP, richiede un solo clic sul trasmettitore per attivarsi e filtrare il rumore ambientale per un audio chiaro. Grazie alla tecnologia LC3 Codec e alla frequenza di campionamento potenziata a 48kHz/16bit, è possibile contare su una qualità audio ad alte prestazioni praticamente in qualsiasi ambiente di registrazione.

Durata della batteria 8H, ricarica Type-C. La custodia di Hollyland Lark M1 è progettata per caricare e conservare due trasmettitori e un ricevitore, comoda e portatile da portare in giro. La custodia può caricare l'intero set per 2 volte e farli funzionare fino a 20 ore. Ogni TX e RX può funzionare fino a 8 ore. Grazie all'interfaccia USB Type-C su ogni unità, è possibile caricarle durante la registrazione. Niente più panico da batteria scarica

Pronto all'uso, controllo intelligente del volume. Il microfono lavalier Lark M1 è dotato di un potente algoritmo di elaborazione audio autoadattativo che ne semplifica il funzionamento. Grazie alla funzione di identificazione intelligente del dispositivo, il microfono M1 si adatta automaticamente alle impostazioni del volume del cellulare e della fotocamera quando il dispositivo è collegato. È comunque possibile accoppiare, cambiare modalità di lavoro e selezionare manualmente il volume a 3 livelli.

Semplice ed elegante. Il microfono da bavero Lark M1 pesa solo 0,42 once, una dimensione più piccola di una chiavetta USB. Non si sente nemmeno quando è agganciato alla camicia. Il ricevitore pesa 0,62 once e la custodia di ricarica 2,82 once. Tutte le unità possono essere riposte nella custodia, pur rimanendo leggere e compatte. Il design ergonomico con bordi curvi e la superficie opaca verniciata UV lo rendono alla moda e comodo da indossare.

Distanza di trasmissione di 656 piedi. Il microfono wireless Lark M1 è in grado di trasmettere il segnale video fino a 656ft in linea di vista in uno spazio aperto senza ostacoli. Anche quando ci sono ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore, ad esempio quando ci si gira, può comunque trasmettere un segnale stabile fino a 130 piedi. Il microfono M1 è ampiamente compatibile con iPhone, iPad, telefoni Android, fotocamere, laptop, tablet e computer. READ 30 migliori Cover Huawei P30 Lite da acquistare secondo gli esperti

LiNKFOR Microfono Professionale con 2 Microfoni UHF Sistema di Microfono Cordless Doppio Ricaricabile Microfono Senza Fili Bluetooth con Cavo di Ricarica per Karaoke Festa Spettacolo Bar Riunione DJ € 125.99 in stock 1 new from €125.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Microfono Ricaricabile in Metallo】Il Microfono Ricaricabile in Metallo è Alimentato da una Batteria al Litio Ricaricabile, che Può Essere Utilizzata per 6 ~ 10 ore, Allo Stesso Tempo, è Dotato di un Cavo di Ricarica a Due Estremità da Uno a Due, che Può Fornire Alimentazione a Due Microfoni Contemporaneamente, che è Semplice e Comoda da Usare.

【Metodi di Connessione Abbondanti】Il Prodotto Supporta Bluetooth, Ingresso e Uscita RCA e Uscita MIX da 6,35 mm, Interfaccia di Ingresso MIC per il Collegamento di Cellulare, TV, Soundbar, Alimentazione Amplificatori, Mixer, Altoparlanti, Microfoni Cablati o Sistemi Microfonici Wireless ecc.

【Qualità Eccellente】L'unità Principale e il Microfono del Prodotto Sono Realizzati in Materiale in Lega Metallica di Alta Qualità, con una Struttura Solida, Qualità Stabile, Forte Capacità Anti-interferenza, Sensazione della Mano Confortevole, Piena di Lucentezza e Piena di Moda e Alta -Fine.

【Bassa Distorsione e Ottima Qualità del Suono】Testa in Rete Metallica di Alta Qualità, che Può Proteggere Efficacemente il Modulo della Testa del Suono che Converte il Suono in Segnali Audio, Elimina il Rumore del Vento e Installa Cotone Filtro Audio all'interno della Testa della Rete per Filtrare Efficacemente il Rumore Esterno Eccessivo. Ti Aiuta a Ottenere un Suono Chiaro

Phenyx Pro Sistema microfonico wireless, microfoni palmari/Bodypack/Headset/Microfoni a padiglione, 2 x 30 frequenze UHF, microfono cordless per canto, karaoke, DJ (PTU-52B) € 151.99 in stock 1 new from €151.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

30 FREQUENZE REGOLABILI: I circuiti all'avanguardia progettano 2x30 gruppi di frequenza regolabili per questo microfono inalambrico nella banda dei 500 MHz, consentendo di utilizzare fino a 30 unità contemporaneamente senza interferenze. È inoltre possibile cambiare la frequenza se quella preimpostata non funziona. La distanza operativa è fino a 200ft in spazio aperto in linea di vista.

PRESTAZIONI WIRELESS STABILI: la capsula cardioide di alta qualità e il design migliorato dei circuiti di ogni microfono portatile possono catturare il suono e trasmetterlo senza intoppi, sibili o feedback, offrendo una qualità del suono robusta, pulita e stabile, il microfono karaoke wireless è ideale per applicazioni come la chiesa, i matrimoni, i discorsi pubblici, le istruzioni, le conferenze e gli eventi all'aperto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 microfono palmare senza fili, 1 bodypack senza fili, 1 microfono per cuffie, 1 microfono lapel lavalier, 1 ricevitore wireless UHF, 1 custodia per il trasporto, 1 manuale d'uso, 1 adattatore di alimentazione, 1 cavo audio da 1/4'', 1 adattatore da 6,35 mm a 3,5 mm, 4 batterie AA, 1 anello antirovesciamento, 2 antenne, 4 piedini in gomma.

SERVIZIO DEDICATO: I prodotti audio originali Phenyx Pro sono accompagnati da una garanzia del produttore di 12 mesi e da un servizio clienti di supporto. Siete invitati a rivolgervi a noi per la risoluzione dei problemi o la sostituzione di parti non funzionanti/difettose.

Shure BLX24/BETA58A Radio-microfono wireless professionale € 545.00 in stock 7 new from €517.37 Controlla il prezzo su Amazon

- abbinamento della frequenza rapido e semplice (tasti selezione channel e group) - indicatore di stato del trasmettitore a led bicolore (verde = pronto, lampeggia rapidamente in rosso = controlli bloccati, rosso fisso = carica batteria bassa, rosso lampeggiante/power down = batteria scarica) - attenuazione gain -10 db - costruzione leggera e robusta

icevitore wireless blx 4: - selezione della frequenza "quickscan" (individua rapidamente la miglior frequenza in caso di interferenza) - fino a 12 sistemi compatibili per banda di frequenza (regione-dipendente)

- indicatore stato a led bicolore - verde: livello audio normale

- rosso: livello audio eccessivo (sovraccarico / clipping) - dimensioni (mm): 188 x 103 x 40 - peso: 241 gr

Phenyx Pro Sistema microfonico wireless, microfono wireless UHF a 4 canali, microfono cordless in metallo a frequenza fissa con 4 microfoni palmari per, canto, chiesa, DJ (PTU-5000A) € 244.99 in stock 1 new from €244.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PRESTAZIONI WIRELESS OLTRE LE ASPETTATIVE: il set di microfoni inalambrico a 4 canali ha un design a frequenza fissa a 541,9 MHz, 546,3 MHz, 561,6 MHz e 568,65 MHz, che garantisce un'estrema stabilità del segnale. Il ricevitore professionale con quattro microfoni wireless è dotato di display LCD che mostra il numero di frequenza e ha un controllo del volume individuale che consente un bilanciamento vocale preciso. Prestazioni a lungo raggio fino a 260 piedi in un ampio spazio aperto.

UTILIZZO VERSATILE: Il ricevitore in metallo montabile a rack è dotato di quattro uscite XLR e di un jack di uscita audio da 1/4''Può accoppiarsi automaticamente con i trasmettitori per una facile configurazione plug-and-go.I trasmettitori bodypack separati sono disponibili per un sistema microfonico DJ wireless più flessibile.Il set di microfoni karaoke wireless è ideale per tutte le attività all'aperto come feste, matrimoni, discorsi, conferenze, piccoli concerti, karaoke.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 ricevitore wireless UHF a 4 canali, 2 antenne, 4 microfoni palmari UHF wireless, 1 adattatore di alimentazione, 1 cavo audio da 1/4'', 1 manuale d'uso, 4 anelli antirotolamento, 8 batterie AA per un funzionamento prolungato.

SERVIZIO DEDICATO: I prodotti audio originali Phenyx Pro sono accompagnati da una garanzia del produttore di 12 mesi e da un servizio clienti di supporto. Siete invitati a rivolgervi a noi per la risoluzione dei problemi o la sostituzione di parti non funzionanti/difettose.

RØDE Microphones Sistema wireless a doppio canale Wireless Go II con microfoni incorporati, nero, Doppio trasmettitore € 329.00

€ 299.00 in stock 39 new from €290.00

9 used from €222.37

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Trasmissione digitale Serie IV a 2,4 GHz, crittografia a 128 bit: audio cristallino fino a 200 m (linea di vista), ottimizzato per un funzionamento estremamente stabile in ambienti RF densi

Uscita analogica TRS da 3,5 mm, uscita digitale USB-C e iOS: compatibilità universale con fotocamere, dispositivi mobili e computer

Registrazione integrata: oltre 40 ore di memoria interna

Possibilità di registrare ogni canale separatamente o combinarli per la massima flessibilità in post-produzione

OSA Microfono Wireless, Microfono lavalier per iPhone, Android, Camera, PC, Youtube, Video Tiktok, Facebook Live Stream, Vlog, Plug & Play € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

2 trasmettitori e 1 ricevitori Microfoni Lavalier wireless: questo set di microfono a doppio bavero wireless viene fornito con 2 trasmettitori e 1 ricevitore, perfetto per la registrazione video di 2 persone che parlano e intervistano. Plug and Play è facile da configurare, l'accoppiamento con un pulsante consente di goderti la registrazione a mani libere. (È inoltre possibile utilizzare un microfono e un set ricevitore). Ed equipaggia due modalità, modalità di registrazione del suono e modalità di riduzione del rumore.

Connessione automatica e plug and play: nessun adattatore, nessun APP o Bluetooth, facile da usare, solo 1 minuto per completare. Passo 1: Basta inserire il ricevitore (selezionare il cavo adattatore adatto per il telefono/fotocamera o altro dispositivo) nel dispositivo. Passaggio 2: premere a lungo il pulsante di accensione del microfono e del ricevitore per tre secondi per accenderlo, e il microfono si accoppierà automaticamente dopo l'accensione. quando l'indicatore sul microfono cambia in verde, è possibile completare facilmente la registrazione video.

Riduzione del rumore e funzione di sincronizzazione automatica in tempo reale: questo mini microfono da bavero ha un chip integrato di riduzione del rumore intelligente di livello professionale, che fornisce un efficace riconoscimento del suono originale e una registrazione chiara in ambienti rumorosi. 0.009s bassissima latenza, offrendoti una migliore esperienza utente.

Trasmissione a lunga distanza e lungo tempo di lavoro: il trasmettitore del microfono wireless ha una batteria ricaricabile integrata con tempo di lavoro fino a 5-6 ore. (può essere addebitato allo stesso tempo) . La distanza effettiva di trasmissione senza barriere di 60 piedi consente di muoversi. Ideale per registrazioni video su Youtube / Vlog, Facebook / TikTok Live Stream, interviste, chiesa, presentazioni, videoconferenze, ecc

Phenyx Pro Sistema microfonico wireless custodia, set di microfoni palmari senza fili per canto, karaoke, chiesa, 2x30 frequenze UHF regolabili, portata di 200 piedi (PTU-52) € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

30 FREQUENZE REGOLABILI: I circuiti all'avanguardia progettano 2x30 gruppi di frequenza regolabili per questo microfono inalambrico nella banda dei 500 MHz, consentendo di utilizzare fino a 30 unità contemporaneamente senza interferenze. È inoltre possibile cambiare liberamente la frequenza se quella preimpostata non funziona. La distanza operativa è fino a 200 piedi in spazio aperto in linea di vista.

PRESTAZIONI WIRELESS STABILI:La capsula cardioide di alta qualità e il design migliorato dei circuiti di ogni microfono portatile sono in grado di catturare il suono e trasmetterlo in modo fluido senza perdite, sibili o feedback, offrendo una qualità del suono robusta, pulita e stabile. Il microfono karaoke wireless è ideale per applicazioni come chiese, matrimoni, discorsi in pubblico, istruzioni, conferenze ed eventi all'aperto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 custodia per il trasporto, 1 ricevitore wireless UHF, 2 microfoni wireless UHF, 1 adattatore di alimentazione, 1 cavo audio da 1/4'', 1 adattatore da 6,35 mm a 3,5 mm, 4 batterie AA, 1 manuale d'uso, 2 anelli antiarrotolamento, 2 antenne, 4 piedini in gomma.

SERVIZIO DEDICATO: I prodotti audio originali Phenyx Pro sono accompagnati da una garanzia del produttore di 12 mesi e da un servizio clienti di supporto. Siete invitati a rivolgervi a noi per la risoluzione dei problemi o la sostituzione di parti non funzionanti/difettose.

Hollyland Lark 150 Microfono Lavalier Wireless Professionale Fotocamera, 2.4GHz Microfono Lavalier Senza Fili per Smartphone,iPhone,Android,DSLR Reflex,Videocamera,Tablet,Computer,Laptop(Duo Kit) € 349.00

€ 269.00 in stock 1 new from €269.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

[Doppio Canale con 2 Trasmettitori e 1 Ricevitore] Il microfono senza fili Lark 150 Hollyland include 2 trasmettitori e 1 ricevitore in grado di supportare 2 persone per parlare. Utilizzato come microfono Lavalier/microfono per cuffie/microfono a condensatore omnidirezionale/alimentazione per il livello di trasmissione, può essere facilmente installato su fotocamere digitali DSLR (Canon, Sony ecc.) o altre apparecchiature mobili su supporti.

[Piccolo & Leggero] Il microfono delle dimensioni di una moneta pesa solo 20,5 g, equivalente al peso di una noce che si aggancia facilmente al collo/bavero della camicia e difficilmente si sente il peso. Dispone di microfono Lavalier e cuffia antivento inclusi. Non c'è bisogno di spendere soldi extra per acquistare questi accessori.

[Trasmissione Stabile & Qualità del Suono Professionale] Supporta una trasmissione stabile fino a 100 m. Ed è ancora possibile ottenere una voce perfetta quando i talenti tornano indietro. Le voci selezionate sono di livello broadcast. Il microfono wireless Lark 150 ha un design preventivo di audio pops e tracce commutabili MONO/STEREO/SICUREZZA. La soluzione di track record di sicurezza a doppio canale, che consente la post-elaborazione per eliminare i pop sui microfoni.

[Ampia Compatibilità e Scenario di Utilizzo] È compatibile con registratore audio, fotocamera, videocamera, smartphone iPhone/iPad/Android, fotocamere DSLR (Sony, Canon, ecc.), laptop, computer, ecc. È adatto per essere utilizzato in scenari di registrazione vocale come Youtube, pubblicità, vlogging, interviste, podcast, riprese, riprese in chiesa e streaming live. Il sistema microfonico wireless Lark 150 include una Garanzia di Un Anno.

LiNKFOR Set di 2 Microfoni per Karaoke Portatili a Doppio Canale UHF Sistema Microfonico Wireless con Display LCD Sistema Microfono Radiofonico per Matrimoni Conferenze Karaoke Feste Serali € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Migliore Qualità del Suono】 Dotato di Filtro Audio e Testina Audio ad Alta Sensibilità, Può Filtrare Efficacemente il Rumore Esterno Eccessivo e il Suono Fortemente Ripreso, Contribuendo a Ottenere un Suono Chiaro con Prestazioni ad Alto Rapporto Segnale-Rumore, Ampia Gamma di Risposta in Frequenza e Bassa Distorsione.

【Microfono Palmare a Doppio Canale】 2 Microfoni Non Direzionali Possono Fornire un Suono Chiaro, Forte e ad Alta Fedeltà. Il Microfono Wireless Consente di Muoversi Liberamente sul Palco, Abbastanza Tempo per Qualsiasi Performance. Ideale per Chiese, Matrimoni all'aperto, Intrattenimento in Famiglia, Piccoli Palcoscenici DJ, Feste di Compleanno, Conferenze, Aule, Piccole Feste di Karaoke, Eventi, Ecc.

【Design Migliore per un Uso Migliore】 La Maggiore Capacità della Batteria Consente di Utilizzare il Microfono per un Lungo Periodo (Normalmente 2-8 Ore). L'host in Metallo e il Microfono Semimetale lo Rendono Più Resistente. Le Parole sul Display LCD Non Possono Cambiare Come la Regolazione. Rimarrà Sempre lo Stesso.

【Contenuto della Confezione】 Questo Sistema di Microfoni Wireless Include Ricevitore Microfono Wireless, 2 Microfoni Palmare, 2 Antenne, Batterie, Cavo Audio da 6.35 mm, Connettore Stereo da 3.5 Mm Maschio a 6.35 Femmina, Adattatore di Alimentazione Certificato. READ 30 migliori Supporto A Muro Per Tv da acquistare secondo gli esperti

Microphone Lavalier Wireless, 2 Pcs Plug-Play Microfono Wireless per iPhone e iPad, Microfono Lavalier Wireless Professionale, Microfono Wireless per La Registrazione, Live Stream, YouTube (Nero) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Microfono Omnidirezionale a Cancellazione di Rumore: Dotato di un chip tecnologico intelligente, il microfono lavalier professionale cattura il suono da tutte le angolazioni e ha un dettaglio radio completo senza perdere alcun dettaglio. È dotato di una copertura in spugna per microfono e di un chip intelligente di cancellazione del rumore che filtra accuratamente tutti i tipi di rumore, rendendolo facile da adattare a qualsiasi ambiente rumoroso

Può Funzionare Per 5 0re: Il trasmettitore microfonico wireless è dotato di una batteria ricaricabile integrata con un'autonomia fino a 6 ore. La distanza effettiva di 15m/49ft senza barriere e il ritardo di 0,009s nella trasmissione consentono di muoversi. Ideale per la registrazione video di Youtube/Vlog, Facebook/TikTok Live Stream, interviste, chiese, presentazioni, conferenze virtuali, ecc

Connessione Rapida Senza Bisogno Di App: Compatibile con iPhone/iPad. È sufficiente agganciare il microfono wireless alla camicia, agganciare il ricevitore (porta Lightning) al dispositivo e la connessione avverrà automaticamente. Perfetto per interviste/blog/Youtube/Facebook live work

Pacchetti: Il pacchetto include 2 * trasmettitore microfono, 1 * cavo di ricarica Type-C, 1 * ricevitore, 1 * manuale utente. Design conciso ed elegante. La sua dimensione compatta è comoda per creare video ovunque e in qualsiasi momento

TONOR Microfono Wireless per Smartphone, 2PCS Plug & Play Microfono Lavalier a Cancellazione di Rumore, Microfono a Condensatore Portatile, Youtube Vlog, Live Streaming, Porta di Type C TL350 € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Durata della batteria di 48 ore: la custodia di ricarica portatile del microfono wireless è dotata di un display digitale che mostra il livello attuale della batteria. Una custodia completamente carica può ricaricare il microfono fino a 4 volte, fornendo circa 6 ore di autonomia per ogni ricarica sia per il microfono che per il ricevitore. Ciò permette un totale di 48 ore di utilizzo ininterrotto.

Riduzione intelligente del rumore: il nostro microfono lavalier è dotato di una tecnologia intelligente di riduzione del rumore, che include sia la modalità di riverbero che la modalità AI per eliminare il rumore. Questa tecnologia cattura accuratamente il suono originale e produce registrazioni chiare anche in ambienti rumorosi, garantendo un'esperienza di registrazione e streaming live di livello superiore, senza doversi preoccupare per il rumore ambientale.

Forte compatibilità: il microfono streaming è Plug & Play e non richiede alcuna app. È sufficiente collegare il ricevitore al dispositivo e tenere premuto il tasto di accensione per 1 secondo. Il microfono si connette automaticamente e funziona con varie app come YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e altre per interviste, live stream, vlog e registrazioni video. Puoi scegliere anche tra la versione Type-C e la versione iOS, a seconda delle tue esigenze.

Latenza zero di trasmissione a 20 m: il nostro microfono wireless utilizza una trasmissione stabile a 2,4 GHz con latenza zero, consentendo un audio wireless a lunga distanza fino a 20 metri. Inoltre, supporta la registrazione simultanea con due microfoni, rendendolo altamente versatile.

Bietrun UHF Microfono Karaoke Microfono Senza fili Microfono wireless con Display Digitale in metallo di alta qualità Portatile leggero con ricevitore ricaricabile per Karaoke/Festa/KTV/Prestazioni € 73.99 in stock 1 new from €73.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Microfono portatile ricaricabile】 Microfono karaoke wireless a lunga durata. Alimentazione del microfono senza fili: batteria integrata agli ioni di litio da 800 mAh. Alimentazione del ricevitore: tramite batteria integrata agli ioni di litio da 1200 mAh. Ricarica rapida tramite adattatore USB 5V. Goditi fino a 7 ore di durata della batteria con una carica completa di quasi 3-4 ore, senza bisogno di acquistare batterie AA e sostituirle frequentemente.

【Facile da usare】 Nessuna installazione richiesta, basta collegare, accendere e avviare. I due microfoni palmari vengono automaticamente collegati al ricevitore immediatamente. Il ricevitore può essere facilmente collegato all'ingresso microfono del sistema audio (visualizza "MIC", non collegare "AUX") e in pochi secondi puoi sentire chiaramente la tua voce nel sistema audio.

【Microfono multifunzionale】Microfono senza fili professionale con cardioide raccoglie il suono in modo più chiaro. Il ricevitore ha una presa jack da 6,35 mm ed è incluso un adattatore jack da 6,35 mm a 3,5 mm. Ciò significa che il set di microfoni wireless può essere utilizzato con molti sistemi audio, come sistemi PA, sistemi karaoke, amplificatori, mixer, altoparlanti amplificati,altoparlanti per feste, scatole per feste, altoparlanti per autobus e altri.

【Ricevitore con funzione Bluetooth】Quando il ricevitore è acceso, la funzione Bluetooth si attiverà automaticamente. Cerca e abbina "Bietrun" su dispositivi Bluetooth come smartphone, taplet, ecc. Anche se il tuo jukebox non ha il Bluetooth, puoi riprodurre le tue canzoni preferite mentre parli o canti. ⛔Nota: verificare se il microfono wireless ricevuto è normale e completo. Se non soddisfa le tue aspettative, ti preghiamo di contattarci immediatamente. Risolveremo il problema al 100%.

JBL Wireless Microphone, Set Microfono Wireless Cardioide, Kit con Due Microfoni Senza Fili a Batteria e Ricevitore Wireless UHF a 2 Canali, 6 Ore di Autonomia, Compatibili con PartyBox € 99.90 in stock 1 new from €99.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Facile configurazione: collega il ricevitore wireless a due canali al tuo diffusore, accendi i microfoni senza cavo con batterie AA e sarai pronto per una performance da star; 6 ore di autonomia

Collega la coppia di microfoni wireless a un diffusore con ingresso per microfono o a un JBL PartyBox e sentirai entrambe le voci miscelarsi in modo ottimale per un duetto da professionisti

Lo schema polare cardioide dei microfoni cattura efficacemente le voci e minimizza il rumore ambientale per offrire un'esperienza sonora senza precedenti

Cos'è incluso: 2 x Microfoni JBL Wireless Microphone, Ricevitore Ricaricabile Wireless UHF, 2 x Batterie AA, Cavo USB C, Guida Rapida, Schede; Qualità Professionale per Canto e Karaoke

