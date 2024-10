Aerei centauri? Webb rileva getti di gas su un corpo ghiacciato distante

La nostra campagna di crowdfunding autunnale è in corso. Per favore, fai una donazione oggi per aiutare EarthSky ad andare avanti!

Centauri in astronomia Sono corpi ghiacciati che orbitano attorno al Sole tra Giove e Nettuno.

Sono corpi ghiacciati che orbitano attorno al Sole tra Giove e Nettuno. Telescopio spaziale Webb Ha osservato Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1, dove ha trovato getti di monossido di carbonio e anidride carbonica.

Ha osservato Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1, dove ha trovato getti di monossido di carbonio e anidride carbonica. Incantesimi unici Questi pianeti altamente attivi si trovano in Centaur 29P ogni sei-otto settimane, rendendolo uno degli oggetti più dinamici del sistema solare esterno.

Questo comunicato stampa è stato pubblicato da WebbTelescope.org il 2 ottobre 2024. Modifiche di EarthSky.

I centauri orbitano tra Giove e Nettuno

Un centauro è per metà umano e per metà cavallo Creature Che fa parte dell’antica mitologia greca. Ma il campo dell’astronomia ha la sua portata Una specie di centauro: Oggetti distanti che orbitano attorno al Sole tra Giove e Nettuno. IL Telescopio spaziale James Webb Ha mappato i gas emanati da uno di questi oggetti, indicando una composizione diversa e fornendo nuove informazioni sulla formazione e l’evoluzione del sistema solare.

I centauri sono es Oggetti transnettuniani Che sono stati spostati all’interno dell’orbita di Nettuno dai sottili effetti gravitazionali dei pianeti negli ultimi milioni di anni. Alla fine potrebbero diventare comete di breve periodo. Essi ibrido Ciò significa che si trovano in una fase di transizione del loro sviluppo orbitale. Inoltre, molti di essi condividono caratteristiche con oggetti transnettuniani (cold Cintura di Kuiper serbatoio) e comete di breve periodo.

Poiché questi piccoli corpi ghiacciati stanno subendo una transizione orbitale, sono stati oggetto di vari studi. Gli scienziati stanno cercando di comprendere la sua formazione e le ragioni della sua attività di rilascio di gas, man mano che perde la neve sotto la superficie. Come agiscono come collegamento tra i corpi ghiacciati primitivi del sistema solare esterno e le comete avanzate?

Webb ha raccolto dati su centauri lontani

Un team di scienziati ha recentemente utilizzato la tecnologia WEB NIRSpec Strumento spettrometro nel vicino infrarosso per ottenere dati sul Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (29P in breve), un oggetto noto per le sue eruzioni quasi periodiche molto attive. La sua intensità varia ogni sei-otto settimane, rendendolo uno degli oggetti più attivi del sistema solare esterno. Hanno scoperto un nuovo flusso di monossido di carbonio (CO) e getti di anidride carbonica (CO2) mai visti prima, fornendo nuovi indizi sulla natura del nucleo del Centauro.

Secondo l’autore principale dello studio, Sarah Vaggi Il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, e l’American University a Washington, D.C.:

I centauri possono essere considerati un residuo della formazione del nostro sistema planetario. Poiché sono conservati a temperature estremamente fredde, preservano le informazioni sui volatili nelle prime fasi del sistema solare. Webb ha davvero aperto la porta alla risoluzione e alla sensibilità che ci hanno impressionato. Quando abbiamo visto per la prima volta i dati, eravamo entusiasti. Non abbiamo mai visto nulla di simile prima.

Webb e gli aerei Centaur

Le orbite distanti del Centauro e il conseguente oscuramento hanno impedito osservazioni dettagliate in passato. I dati provenienti da precedenti osservazioni della lunghezza d’onda radio del Centaur 29P hanno mostrato un flusso di anidride carbonica generalmente diretto dal sole (e legato alla Terra). Webb scoprì questo flusso diretto e cercò diverse altre sostanze chimiche, tra cui acqua (H2O) e anidride carbonica. Quest’ultima è una delle principali forme in cui viene immagazzinato il carbonio in tutto il sistema solare. Non hanno rilevato vapore acqueo nell’atmosfera di 29P. Tuttavia, ciò potrebbe essere correlato alle temperature estremamente fredde riscontrate in questo oggetto.

L’immagine unica del telescopio spettrale I dati hanno rivelato caratteristiche mai viste prima: due flussi di anidride carbonica che emettono in direzione nord-sud e un altro flusso di anidride carbonica che punta verso nord. Questa è stata la prima rilevazione definitiva di anidride carbonica su Centaur 29P.

Sulla base dei dati raccolti da Webb, il team ha creato un modello 3D degli aerei per comprenderne l’orientamento e l’origine. I loro sforzi di modellazione hanno trovato getti provenienti da diverse regioni del nucleo di Centauri, sebbene Webb non possa analizzare il nucleo. Gli angoli dei getti suggeriscono che il nucleo potrebbe essere un insieme di oggetti distinti con composizioni diverse. Tuttavia non si possono ancora escludere altri scenari.

Geronimo VillanuevaIl coautore dello studio della NASA Goddard ha dichiarato:

Il fatto che Centaur 29P presenti variazioni così ampie nell’abbondanza di anidride carbonica e anidride carbonica sulla sua superficie suggerisce che 29P potrebbe essere stato costituito da diversi pezzi. Due pezzi potrebbero essersi fusi insieme e aver creato questo centauro, una miscela di corpi molto diversi che hanno subito percorsi di formazione separati. Sfida le nostre idee su come gli oggetti primordiali furono creati e immagazzinati nella cintura di Kuiper.

Domande senza risposta

Le cause delle esplosioni luminose di Centaur 29P e i meccanismi alla base dell’attività di degassamento da parte della CO2 e dei getti di CO2 rimangono due aree chiave di interesse che richiedono ulteriori ricerche.

Nel caso delle comete, gli scienziati sanno che i loro getti sono spesso guidati dal rilascio di gas dall’acqua. Tuttavia, a causa della posizione del centauro, fa troppo freddo perché l’acqua ghiacciata possa raggiungerlo sublimazioneCiò significa che la natura dell’attività del rilascio di gas è diversa dalla natura dell’attività delle comete.

Adam McKayUno degli autori dello studio presso l’Appalachian State University di Boone, nella Carolina del Nord, ha aggiunto:

Abbiamo avuto il tempo di guardare questo oggetto solo una volta, come un’istantanea nel tempo. Mi piacerebbe tornare indietro e osservare il Centaur 29P per un periodo di tempo molto più lungo. Gli aerei hanno sempre questa tendenza? È possibile che ci sia un altro getto di monossido di carbonio in funzione in un punto diverso durante il periodo di rotazione? Osservare questi getti nel tempo ci fornirebbe informazioni molto migliori su ciò che provoca queste esplosioni.

Quindi, il team spera che man mano che la loro comprensione del Centaur 29P aumenterà, potranno applicare le stesse tecniche ad altri centauri. Migliorando la conoscenza collettiva dei centauri da parte della comunità astronomica, possiamo contemporaneamente migliorare la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione del nostro sistema solare.

In conclusione: il telescopio spaziale Webb ha rilevato getti di gas su Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1. Questi getti sono monossido di carbonio e anidride carbonica. Ciò indica una struttura complessa che potrebbe far luce sulla formazione e l’evoluzione del sistema solare.

Tramite il telescopio spaziale Webb

