Aggiornamento pazzesco di WhatsApp! Nuova funzionalità per bloccare i messaggi provenienti da numeri sconosciuti

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità per bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti.

Nuovo aggiornamento WhatsApp

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità di sicurezza per proteggere spam e privacy.

Ciò significa che WhatsApp sta attualmente testando una funzionalità che gli consentirà di bloccare automaticamente i messaggi provenienti da numeri sconosciuti.

Chiunque può ottenerlo

Secondo WABetaInfo, questa funzione è disponibile per alcuni beta tester in Android 2.24.20.16.

Gli utenti possono abilitarlo andando su Impostazioni > Privacy > Avanzate > Blocca messaggi da account sconosciuti.

Una volta attivata, questa funzione bloccherà automaticamente i messaggi provenienti dagli account che non sono salvati nei contatti dell’utente.

Metodo operativo

È importante notare che, sebbene questa funzionalità sia progettata per bloccare lo spam, non blocca i messaggi provenienti da tutti gli account sconosciuti.

Si rivolge invece agli account bot che inviano un numero insolitamente elevato di messaggi in un breve periodo di tempo.

Ciò contribuirà a prevenire un aumento dello spam e a migliorare le prestazioni dello smartphone.

Questo è l’ultimo di una serie di aggiornamenti relativi alla privacy di WhatsApp.

In passato, l’azienda ha introdotto funzionalità per proteggere gli indirizzi IP degli utenti durante le chiamate e disabilitare le anteprime delle chiamate per impedire il tracciamento di terze parti.