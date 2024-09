Solo due si sono fermati per il petrolio precedente.



Si è verificato un incidente in cui tre attivisti ambientali radicali hanno versato ancora una volta la zuppa sul capolavoro di Vincent van Gogh “Girasoli”. Ciò è avvenuto poche ore dopo che due membri dello stesso gruppo di movimento ambientalista erano stati condannati al carcere per le stesse azioni nel 2022.

Secondo Reuters, il 27 (ora locale), tre membri del gruppo ambientalista britannico Two Just Stop Oil (JSO) hanno esposto l’opera di Van Gogh “Girasoli” alla National Gallery di Londra e un dipinto in prestito dal Philadelphia Museum of Art . Negli Stati Uniti la zuppa è stata versata sul lavoro. Il “girasole” è stato attaccato due anni fa dalla zuppa di pomodoro.

La National Gallery ha riferito che la polizia ha arrestato le tre persone responsabili dell’attacco alla zuppa. È stato inoltre riferito che il dipinto non era danneggiato.

To Just Stop Oil ha pubblicato un video degli eventi della giornata su

Nel 2022, due attivisti ambientali hanno gettato della zuppa di pomodoro sul dipinto di Vincent van Gogh “Girasoli”. Getty Images Corea



L’incidente è avvenuto poche ore dopo che Phoebe Plummer, 23 anni, e Anna Holland, 22 anni, membri di Two Just Stop Oil, sono state condannate rispettivamente a due anni e 20 mesi per aver lanciato zuppa di pomodoro contro un dipinto di Van Gogh. Plummer e Holland sono accusati di aver gettato zuppa di pomodoro sul dipinto “Girasoli” esposto alla National Gallery di Londra nell’ottobre 2022.

Il giudice Christopher Heyer ha stabilito che “le due persone non avevano il diritto di fare qualcosa del genere nel business dei girasoli” e che “l’arroganza dei due popoli merita di essere criticata”.

L’avvocato olandese, Kate McFadden, ha detto che farà appello contro la sentenza. Secondo lui la sentenza “dimostra che il governo non è interessato a cercare di limitare il cambiamento climatico”.