Attacco informatico | “Un attacco informatico su larga scala in Iran ha causato il collasso dei sistemi governativi e ha colpito anche le centrali nucleari.

Teheran: (Kvartha) È stato segnalato come un attacco informatico su larga scala in Iran. Emergono informazioni secondo cui i sistemi governativi sono stati interrotti e gli impianti nucleari militari sono stati colpiti dall’attacco. Ci sono anche segnalazioni di informazioni importanti trapelate ai sistemi governativi. Ma finora nessuno ha rivendicato l’attentato. Informazioni non confermate indicano che Israele sta conducendo una guerra digitale.

Firouzabadi, ex segretario del Consiglio supremo iraniano per il cyberspazio, ha affermato che tutti e tre i rami degli uffici legati al sistema giudiziario, al potere legislativo e al comitato esecutivo del governo iraniano sono stati attaccati e le informazioni sono trapelate.

L’Iran aveva precedentemente avvertito i paesi arabi che se avessero fornito aiuti a Israele, avrebbero dovuto affrontare forti ritorsioni. Successivamente è stato effettuato un attacco informatico contro l’Iran.

L’attacco informatico costituisce un duro colpo per l’Iran nel conflitto in corso in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alle compagnie e alle navi coinvolte nella vendita e nella fornitura di petrolio iraniano a seguito di precedenti attacchi missilistici contro Israele.

