Avviso di quinto livello… tempeste devastanti in Arabia Saudita, inondazioni pericolose e danni diffusi!

In conclusione: la recente ondata di inondazioni e tempeste in Arabia Saudita dimostra l’urgente necessità di rafforzare la preparazione ai disastri naturali a livello nazionale. Ciò richiede investimenti significativi in ​​infrastrutture resistenti ai disastri, il miglioramento dei sistemi di allarme rapido e il rafforzamento dei piani di emergenza. Le autorità competenti e la società nel suo insieme devono lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere le risorse economiche in futuro.

Yasser Al-Jarjoura

Yasser ha lavorato come ex direttore del Dipartimento contenuti del sito web Gulf 365, che è la sezione responsabile di fornire informazioni sanitarie affidabili e semplificate agli utenti di Gulf 365. Ciò avviene selezionando il contenuto, quindi supervisionando la sua formulazione per facilitarne la consegna il lettore, e anche assicurandosi che venga rivisto, approvato dal punto di vista medico e presentato ai visitatori del Golfo. 365. Yasser ha iniziato a lavorare scrivendo pubblicità e contenuti di marketing per cinque anni in uffici pubblicitari, durante i quali ha lavorato con diverse agenzie e organizzazioni sanitarie. Prima di entrare in Gulf 365, Fadi ha conseguito una laurea in sociologia, giornalismo e media.