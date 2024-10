Bangkok Post – Preghiere e lacrime alla chiesa di Isan per l’ostaggio thailandese a Gaza

Wiwaro Sariaon, il cui figlio Ouattara Sariaon si ritiene sia ancora tenuto prigioniero da Hamas, partecipa domenica a una messa in chiesa nel villaggio di Kot Yang, nella provincia di Udon Thani. (Foto: Reuters)

KOT YANG, Udon Thani – La famiglia Sreon si è riunita domenica nella chiesa locale, con le voci che si alzavano e si abbassavano in canti lacrimosi mentre pregavano per il ritorno sano e salvo del loro figlio maggiore, che si ritiene sia ancora detenuto da Hamas.

Ouattara Srayawon, 32 anni, è uno dei sei thailandesi ancora detenuti a Gaza da Hamas. Furono catturati durante l’attacco a sorpresa contro Israele il 7 ottobre dello scorso anno. Si ritiene che circa 1.200 civili siano stati uccisi.

Per un anno, la famiglia di Sirion, insieme ai colleghi della chiesa, hanno pregato ogni settimana per il suo ritorno. Ci sono state poche novità.

“Possiamo solo pregare Dio”, ha detto la madre di Ouattara, Wiwaru Seriaun, 53 anni. “Interrogare le persone non ci dà risposte e nemmeno il capo del villaggio o il capo non possono confermare nulla.”

Secondo le autorità israeliane, almeno 240 persone, sia israeliane che straniere, sono state rapite e portate a Gaza il 7 ottobre dai militanti di Hamas che hanno fatto irruzione al confine con Israele e ucciso almeno 1.200 persone. L’attacco ha portato ad un’offensiva israeliana che negli ultimi 12 mesi ha distrutto gran parte del territorio palestinese di Gaza e ucciso quasi 42.000 persone, secondo le autorità sanitarie palestinesi.

I militanti di Hamas hanno ucciso 41 thailandesi e rapito 30 lavoratori tailandesi durante l’attacco del 7 ottobre. Si ritiene che sei thailandesi siano ancora detenuti da Hamas, secondo il ministero degli Esteri. La settimana scorsa, il primo ministro Pitongtarn Shinawatra, durante i suoi colloqui con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, ha chiesto sostegno per il rilascio dei restanti ostaggi tailandesi, secondo una dichiarazione del governo.

Prima dello scoppio del conflitto, circa 30.000 lavoratori tailandesi lavoravano nel settore agricolo, uno dei più grandi gruppi di lavoratori migranti in Israele. (continua sotto)

Wiwaru Srayon aiuta la nipote di 9 anni, Irada Srayon, con i suoi studi nella sua casa a Kot Yang, Udon Thani. Si ritiene che il padre della ragazza, Wachara Sariaon, sia ancora ostaggio di Hamas a Gaza. (Foto: Reuters)

Il signor Watchara e suo fratello minore sono andati in Israele nel 2020, sperando di saldare il debito della famiglia di circa 300.000 baht e guadagnare denaro per coprire le spese mediche del padre. Insieme mandavano a casa 50.000 baht ogni mese per contribuire a saldare i debiti e ristrutturare la casa di famiglia nel cuore della Thailandia rurale.

Da allora suo fratello minore è tornato a casa su richiesta della madre. Con una parte del risarcimento di 3 milioni di baht ricevuto a luglio dal governo israeliano, la famiglia ha saldato i propri debiti e acquistato un terreno che il signor Watchara aveva promesso di acquistare per sua madre.

Ma l’assenza di Watchara si fa sentire ogni giorno, soprattutto per la figlia Irada, di 9 anni, che ha perso anche lei la madre ad agosto. “Spero che questa guerra brutale finisca”, ha detto la signora Waiwaru con le lacrime agli occhi. “Tutti hanno sofferto abbastanza, e io ho sofferto abbastanza, aspettando mio figlio.”