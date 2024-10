Bastoni: L’Italia si sente forte dopo il successo nella European Nations League

Alessandro Bastoni è lieto di assumere il ruolo della difesa italiana e conferma di “sentirsi forte” dopo le vittorie consecutive in UEFA Nations League.

Gli Azzurri sono nella European Nations League, guidando il Gruppo B con sei punti dopo la vittoria per 3-1 in Francia e… Vincere su Israele 2-1.

Questa sera la squadra francese ha battuto il Belgio 2-0, qualificandosi al secondo posto con tre punti a testa.

“È stato molto importante dare seguito alla vittoria contro la Francia, che ha rafforzato molto la nostra fiducia e ci ha fatto sentire forti”. Lo ha detto Bastoni a RAI Sport.

“Vogliamo continuare così e lasciarci alle spalle l’imbarazzo dell’euro”.

La Nazionale italiana era determinata a dimostrare quello che sapeva fare dopo il disastroso risultato agli Europei, dove fu eliminata agli ottavi dalla Svizzera con una prestazione deludente.

Ha aggiunto: “Il torneo è stato un vero shock. Il nostro approccio e la nostra mentalità erano sbagliati. In campo siamo noi, quindi dobbiamo assumerci la responsabilità, ma stiamo cercando di lasciarci tutto alle spalle e ricominciare da capo”.

Bastoni è un veterano della difesa italiana

Con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in cerca di rinforzi, Bastoni è diventato il lungo della difesa italiana.

“Ho lavorato duro e ho trascorso molto tempo in Nazionale, quindi sono felice di imparare da Giorgio e Leo”, ha detto Bastoni con un sorriso.

Con Riccardo Calafiore infortunato stasera, è stato Bastoni a ricoprire il ruolo di trequartista nella difesa a tre, il che significa che spesso ha dovuto pressare e agire quasi come un centrocampista in più in fase di possesso palla.

È diverso dalla sua versione di attacco Interquando tendeva a salire dalla fascia sinistra e a combinarsi con Federico Demarco, perché questo era più centrale.