Biden ha promesso a Zelenskyj che l’Ucraina avrebbe vinto la guerra con la Russia

Durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato quest’ultimo che l’Ucraina avrebbe vinto la guerra con la Russia. Allo stesso tempo ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti finanziari del valore di circa otto miliardi di dollari.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che gli ha presentato il suo piano per la vittoria di Kiev nella guerra con Mosca. “La Russia non vincerà. L’Ucraina vincerà e noi continueremo a stare al vostro fianco in ogni passo del cammino”, ha promesso Biden a Zelenskyj durante l’incontro.

Secondo l’Agence France-Presse, Zelenskyj ha risposto che l’Ucraina ha molto apprezzato il sostegno degli Stati Uniti.

In vista delle elezioni presidenziali previste per novembre, il presidente ucraino sta cercando di convincere Washington a consentire a Kiev di utilizzare armi americane a lungo raggio per lanciare attacchi anche in Russia.

Nel comunicato odierno il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato un incontro degli alleati dell’Ucraina in Germania nel mese di ottobre. A livello di comandante, cercheranno di coordinare gli sforzi per sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa.

Secondo gli annunci, anche la candidata presidenziale democratica Kamala Harris dovrebbe incontrare Zelenskyj separatamente oggi alla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti intendono inviare all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 8 miliardi di dollari

Oggi, prima della visita di Zelenskyj alla Casa Bianca, Biden ha promesso di fornire aiuti militari all’Ucraina per un valore di 7,9 miliardi di dollari. Per migliorare le capacità offensive a lungo raggio dell’Ucraina, gli Stati Uniti forniranno inoltre all’Ucraina un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot, missili Patriot e ulteriore addestramento per le forze ucraine nell’uso degli aerei da caccia F-16. Inoltre, gli Stati Uniti forniranno anche armi a lungo raggio.

“Oggi annuncio un aumento dell’assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina e una serie di misure aggiuntive per aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra”, ha detto Biden in una nota prima del suo incontro con Zelenskyj.

“Utilizzeremo questa assistenza nel modo più efficiente e trasparente per raggiungere il nostro principale obiettivo comune: un’Ucraina vittoriosa, una pace giusta e duratura e la sicurezza transatlantica”, ha annunciato Zelenskyj sui social network.

La dichiarazione di Biden non menziona la possibilità che Kiev possa utilizzare anche armi a lungo raggio statunitensi per lanciare attacchi in Russia.

Più di 30 paesi hanno firmato l’impegno ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione

A margine della 79a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale ha partecipato anche il primo ministro Robert Golob, ha ribadito il suo impegno ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione e nella ripresa dall’aggressione russa.

Oltre ai leader di 30 paesi alleati, hanno partecipato all’evento anche Zelenskyj e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Alla fine, Biden ha letto una dichiarazione congiunta a nome di tutti, in cui si impegna ad aiutare l’Ucraina.