Biz Daemon è troppo figo per non rispondere • Storia

Salute! Salute! Salute! Con i display LCD grandi ed economici che diventano più popolari che mai, i tecnici mobili possono vedere che non c’è riposo per gli avanzi dei banner IoT, ma non sembra essere il caso se il tuo nome è Mr. Biz Daemon.

notato prima Punto Lettore Ian Thompson, l’esempio odierno di tecnologia in pericolo è un’insegna elettronica al Festival Place di Basingstoke, nel Regno Unito. La finestra pop-up ci avvisa che Biz Daemon non risponde.

E forse non è così: supponendo che la foto sia del signor Damon, sembra che sia seduto sul muro, accanto a una di quelle fastidiose valigie con ruote che non entrano mai nelle cappelliere degli aerei a causa delle ruote che sbattono e si sollevano. per le strade a tutte le ore del giorno e della notte.

Biz Daemon non ti parlerà (clicca per ingrandire)

Con un paio di occhiali da sole e una camicia sbottonata, il signor Daemon non ha altra preoccupazione al mondo se non quella di dove potrebbe trovare un paio di calzini sensati. Altrimenti quelle scarpe, per quanto eleganti, potrebbero scatenare qualcosa di terribile.

Biz è un nome strano. Forse è l’abbreviazione di Barry? Oppure, ed è più probabile, Biz Daemon è solo il nome di un processo in background che ha smesso di rispondere al sistema operativo, rendendo impossibile l’amministrazione remota. La nostra ipotesi migliore è che Biz Daemon sia simile a AirDroid Business Daemon, che è installato sui dispositivi gestiti da AirDroid Business, una piattaforma di gestione dei dispositivi.

Tuttavia, come la persona raffigurata nell’annuncio, il demone ha scelto di prendere le cose con calma e di non rispondere alle richieste della direzione. Se esiste un equivalente Android dello stare seduti sul muro a bordo piscina al sole, questo demone è quello che lo fa e ne subirà le conseguenze.

Il nostro lettore ci ha detto che Festival Place aveva in mente lui Centro commerciale Fortune City Nel classico gioco di sopravvivenza per PlayStation e PC Dead Rising, che sembra un po’ duro, però, i centri commerciali sotto assedio sono un cliché comune quando si parla di apocalisse zombie: Dawn of the Dead del 1978 di George A Romero è un classico esempio.

E se stai cercando zombie e Basingstoke, vale la pena notare che Old Basing, appena a est di Basingstoke, è stata la location delle riprese di Orgoglio e pregiudizio e Zombie.

O semplicemente vivi la vita come Biz Daemon. Siediti sul muro. Metti accanto a te una valigia rumorosa con ruote per ostacolare i passanti incauti. E smetti di rispondere al mondo. ®