Blackmagic Design DaVinci Resolve 19 ha lanciato la beta pubblica con funzionalità AI

DaVinci Resolve 19 offre funzionalità AI, modifica della timeline basata su testo, la possibilità di creare aspetti di film e altro ancora. L'app completa Blackmagic Design aggiunge nuove funzionalità in ogni riquadro per la modifica, la gradazione del colore, gli effetti, l'audio e la consegna. I miglioramenti di quest'anno si concentrano sull'utilizzo degli strumenti di machine learning per accelerare le attività comuni dei professionisti della post-produzione. Hanno anche aggiunto funzionalità multi-camera per le emittenti.

Blackmagic Design sfrutta la propria attività integrata di hardware e software per semplificare le attività di produzione video. Il titolo principale di questa versione è Intelligenza Artificiale. I creativi saranno lieti di vedere che l'implementazione dell'intelligenza artificiale di Blackmagic Design mira a ridurre le attività noiose e ripetitive.

Blackmagic Design DaVinci Resolve 19 aggiunge funzionalità di modifica basata su testo

Risolvi testi semplici creati in precedenza, ma ora puoi utilizzare quei testi per la modifica. Gli utenti saranno in grado di riconoscere più oratori, sostituire il testo e modificare la sequenza temporale direttamente nella trascrizione. Questa funzionalità dovrebbe essere utile ai registi di documentari, così come a chiunque lavori nella voce fuori campo e nelle interviste.

Software di modifica testi DaVinci Resolve 19. Credito immagine: design Blackmagic

Blackmagic Design DaVinci Resolve 19 aggiunge funzionalità AI

IntelliTrack è il nuovo strumento di tracciamento AI in Davinci Resolve 19. Blackmagic afferma che raggiunge “straordinarie prestazioni di tracciamento”. Questa affermazione risalta perché Resolve ha una reputazione di lunga data per le straordinarie prestazioni di tracciamento nella gradazione del colore.

Soluzione DaVinci 19 IntelliTrack. Credito immagine: design Blackmagic

UltraNR riduce il rumore video nelle immagini. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare le aree che necessitano di pulizia, proteggendo al contempo le altre parti dell'immagine dalla perdita di dettagli.

La soluzione aggiunge nuovi strumenti per la classificazione dei colori

Color Slice e Film Look Creator vengono visualizzati nella pagina Colore di DaVinci Resolve. Il chip colore offre un nuovo supporto specifico per la pelle con l'obiettivo di produrre immagini profonde, ricche e simili a quelle di un film.

Film Look Creator ti consente di creare un aspetto cinematografico che protegge i toni della pelle e ti consente di manipolare i parametri associati alle riprese su pellicola, come alone, fioritura e sfarfallio.

Resolve introduce un nuovo strumento chiamato BG DeFocus. Questo effetto consente di simulare una profondità di campo ridotta in post-produzione.

Nuovi strumenti per Fusion e Firelight

Gli effetti visivi e sonori non sono stati esclusi dagli aggiornamenti. L'audio Fairlight riceve miglioramenti dell'intelligenza artificiale per il remix della musica, la separazione dei dialoghi e l'evasione automatica. Blackmagic Design ha inoltre introdotto il primo strumento di tracciamento/animazione/tracciamento basato sull'intelligenza artificiale. Qualsiasi oggetto che si sposta da un lato all'altro dello schermo può essere monitorato utilizzando IntelliTrack e quindi la portata audio può corrispondere automaticamente al movimento dell'oggetto.

Prezzi e disponibilità

La Soluzione DaVinci 19 è disponibile Beta pubblica Ora. La versione gratuita continuerà ad essere offerta e la versione Studio rimarrà la stessa $ 295. Per maggiori informazioni visita blackmagicdesign.com

Cosa ne pensate dell'IA di DaVinci Resolve 19? È qualcosa che non vedi l'ora di usare? Fateci sapere nei commenti qui sotto!