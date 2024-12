Buone notizie dall’estero… La Banca Mondiale dice che ora l’economia indiana funzionerà a questa velocità – Navarashtra (Navarashtra) – Marathi News

Economia indiana: la Banca Mondiale prevede che il tasso di crescita economica in India raggiungerà il 6,6%. Che ora è stato aumentato di 40 punti base, e ora la Banca Mondiale ha annunciato una nuova stima del tasso economico per l’economia indiana al 7%. Pertanto, l’economia indiana avrà ora la forza necessaria per progredire rapidamente nell’attuale anno fiscale.

Con l’inizio di settembre sono arrivate buone notizie per il governo Narendra Modi al Centro. Questa buona notizia riguarda il PIL dell’India. La Banca Mondiale ha aumentato il tasso di crescita economica dell’economia indiana di 40 punti base nell’anno fiscale 2024-25, portandolo attualmente al 7%. Pertanto, nell’anno fiscale in corso, l’economia indiana registrerà un tasso di crescita economica del 7%.

Il tasso di crescita economica sarà del 7%.

D’altro canto, la Banca Mondiale prevede che il tasso di crescita economica dell’India raggiungerà il 6,6%. Che ora è stato aumentato di 40 punti base, e ora la Banca Mondiale ha annunciato una nuova stima del tasso economico per l’economia indiana al 7%. Con queste nuove previsioni rilasciate dalla Banca Mondiale, si prevede che l’economia indiana crescerà rapidamente nell’attuale anno fiscale.

(Foto – iStock)

Qual è la situazione attuale?

L’economia indiana è emersa come l’economia in più rapida crescita a livello mondiale nell’anno fiscale 24. Commentando questo, il direttore nazionale della Banca Mondiale per l’India, August Tano Komi, ha affermato che l’India è stata l’economia in più rapida crescita nell’anno fiscale 24, con una crescita del PIL dell’8,2%. L’economia indiana sta crescendo a un ritmo rapido anche oggi.

Cosa dice la Banca Mondiale nel suo rapporto?

Recentemente ci sono stati buoni miglioramenti nel settore agricolo indiano, ha affermato la Banca Mondiale nel suo rapporto pubblicato martedì (3). Oltre a questo, l’economia indiana ha ricevuto una spinta grazie all’aumento della domanda di tutti i gadget nelle zone rurali. Per questo motivo, nonostante la difficile situazione a livello globale, l’economia indiana sta crescendo rapidamente. Nel frattempo, anche la Banca Mondiale ha espresso la convinzione che, insieme alla crescita del PIL indiano, anche il settore dei servizi del paese rimarrà forte.

Calo del Pil nel primo trimestre

D’altra parte, sebbene la Banca Mondiale stimi che il tasso di crescita economica in India sia del 7% nell’anno fiscale in corso, il tasso di crescita del PIL in India ha raggiunto il 6,7% nel trimestre aprile-giugno dell’anno fiscale in corso. Che è stato registrato come il PIL più basso degli ultimi cinque trimestri. Che ha registrato l’8,2% nel primo trimestre dell’anno fiscale precedente.







