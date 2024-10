Calafiore: L’Italia è una squadra completamente diversa per Euro 2024

Riccardo Calafiore insiste che l’Italia è una “squadra completamente diversa” rispetto a quella che ha lottato a Euro 2024 e spiega come il suo ruolo è diverso da quello che gioca all’Arsenal.

Questa sera l’Italia ha fatto poco contro Israele al Blunergy Stadium di Udine, con una doppietta di Giovanni Di Lorenzo, un rigore di Matteo Retegui e il settimo gol del regno di Luciano Spalletti con Davide Fratesi. Vincere 4-1.

Ha rafforzato la sua posizione in testa al girone della Nations League con 10 punti, seguita dalla Francia con 9 e dal Belgio 4, e si è praticamente assicurata un posto ai quarti, ma ha anche tracciato una linea enorme alla luce del fallimento dell’Euro. 2024.

Calafiore vede gli Azzurri trasformarsi

“Siamo una squadra completamente diversa, puoi vedere il modo in cui controlliamo il gioco ora”. Lo ha detto Calafiore a RAI Sport.

E ha aggiunto: “Ora dobbiamo continuare così. Ci siamo completamente dimenticati dell’euro e lo usiamo come incentivo per fare meglio in futuro”.

Riccardo Calafiore Italia (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Sebbene Il difensore dell’Arsenal gioca come terzino sinistro nella Premier League ingleseE’ un personaggio molto speciale nella difesa a tre dell’Italia.

Gli piace la libertà di andare avanti, come dimostra il suo contributo al gol oggi quando era al limite dell’area avversaria.

“Nel calcio moderno anche i difensori devono contribuire a costruire le azioni da dietro, non bisogna dare punti di riferimento, quindi cerco di fare così e allo stesso tempo non dimenticare che sono prima di tutto un difensore.

“Mi piace il calcio, dà alla squadra un’opzione in più per andare avanti, e so che posso migliorare. Il mio obiettivo è imparare ad attaccare e difendere ad alto livello.

Sebbene l’Italia abbia vinto tre delle quattro partite di UEFA Nations League e pareggiato l’altra, ha anche subito gol in ciascuna delle ultime sette partite ufficiali.

“Dobbiamo migliorare sui calci da fermo, perché ovviamente da loro prendiamo spesso gol, non so se siamo disorganizzati o distratti, è l’unica pecca del nostro gioco in questo momento e dobbiamo lavorarci. .”

Calafiore è tornato in Premier League con l’Arsenal dopo un periodo in rappresentanza dell’Italia, quindi come trova la differenza culturale?

“La Premier League è più intensa e ogni partita è dura, anche contro le squadre più piccole. Se non hai due gol rischi sempre di lasciar perdere la rimonta.

“La forza è la chiave. Cerco di portarla con me in Nazionale per poter aiutare la squadra”.