Cards Against Humanity fa causa a SpaceX di Elon Musk per accuse di violazione di domicilio in Texas

Sotto accusa è il creatore del popolare gioco di società Cards Against Humanity Elon Musk SpaceX è stata accusata di aver violato e danneggiato un lotto libero di proprietà della società in Texas.

In una causa intentata la scorsa settimana in un tribunale del Texas, Cards Against Humanity ha affermato che SpaceX ha sostanzialmente trattato la proprietà della società di gioco, che si trova nella contea di Cameron, come propria almeno negli ultimi sei mesi.

La causa afferma che SpaceX, che in precedenza aveva acquisito altri appezzamenti di terreno vicino alla proprietà, ha collocato materiali da costruzione, come ghiaia e altri detriti sul terreno senza chiedere il permesso per farlo.

SpaceX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Cards Against Humanity, con sede a Chicago, ha acquistato il terreno nel 2017 come parte di quello che si dice fosse uno stratagemma per opporsi all’ex presidente. Donald Trump Lavori di costruzione del muro di confine.

L’azienda ha affermato che 150.000 persone hanno contribuito ciascuna con 15 dollari (22 dollari) a questi sforzi.

Cards Against Humanity afferma che nel corso degli anni la terra è stata preservata nel suo stato naturale.

Dice anche che è presente un cartello “Divieto di accesso” per avvisare le persone che stanno per entrare in una proprietà privata.