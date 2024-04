Celebrazione della Giornata della lingua cinese in Etiopia per promuovere gli scambi culturali

Le persone comunicano durante un evento della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite ad Addis Abeba, in Etiopia, il 19 aprile 2024. La Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite è stata celebrata venerdì ad Addis Abeba con un appello a promuovere gli scambi culturali e la comprensione reciproca attraverso l'apprendimento di lingue diverse. (Xinhua/Michael Twelde)

ADDIS ABEBA, 19 aprile (Xinhua) — La Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite è stata celebrata oggi (venerdì) ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, con un appello a promuovere gli scambi culturali e la comprensione reciproca attraverso l'apprendimento di lingue diverse.

La giornata è stata celebrata presso l’Istituto etiope di formazione tecnica e professionale (TVTI) con il tema “Lingua cinese: connettere le culture attraverso il ponte dell’apprendimento reciproco”.

L'evento comprendeva calligrafia cinese, musica tradizionale cinese e acrobazie eseguite da artisti etiopi formati in Cina.

Nel dare il benvenuto agli ospiti dell'evento, Shen Qinmin, ministro consigliere dell'ambasciata cinese in Etiopia, ha affermato che la Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite fa parte dell'impegno del governo cinese nel promuovere gli scambi culturali, l'uguaglianza, l'apprendimento reciproco e la civiltà globale.

“Un evento di questo tipo non solo rafforzerà la partnership strategica per tutte le stagioni tra Cina ed Etiopia, ma migliorerà anche la comprensione e l'apprezzamento reciproci delle rispettive lingue e culture tra i popoli dei due paesi”, ha affermato Shen.

Sottolineando che la Cina e l'Etiopia hanno civiltà antiche, Shen ha affermato che questo tipo di evento rafforzerà l'unità e la solidarietà tra i due popoli e i governi cinese ed etiope.

Intervenendo per l'occasione, Biruk Kadeer, direttore generale di TVTI, ha affermato che l'evento funge da piattaforma per mostrare la bellezza delle culture etiope e cinese, le loro relazioni di lunga data e l'antica civiltà.

Sottolineando che la lingua gioca un ruolo indispensabile nello scambio culturale e nell’apprendimento reciproco nella civiltà umana, Kadeer ha affermato che lo sviluppo della lingua cinese in Etiopia ha contribuito a rafforzare il partenariato strategico a tutto tondo tra Etiopia e Cina oltre ai vantaggi economici. Studenti di lingua cinese in Etiopia.

“L'organizzazione di un evento così celebrativo approfondirà sicuramente la nostra comprensione della lingua e della cultura cinese, promuovendo al tempo stesso una cooperazione costruttiva tra i due paesi”, ha affermato Qadeer.

Le Nazioni Unite hanno deciso di designare il 20 aprile come Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite nel 2010. Questa data è stata scelta appositamente per onorare Kang Jie, una figura leggendaria in Cina a cui viene attribuita l'invenzione dei caratteri cinesi.

Biruk Kadeer, direttore generale dell'Istituto etiope di formazione tecnica e professionale, interviene all'evento della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite ad Addis Abeba, in Etiopia, il 19 aprile 2024. La Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite è stata celebrata venerdì ad Addis Abeba con una invito a promuovere gli scambi culturali e la comprensione reciproca durante l'apprendimento di lingue diverse. (Xinhua/Michael Twelde)

