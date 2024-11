Cercasi parolacce per il 2024 ➤ Notizie culturali dalla regione dell’Assia | hessenschau.de

Premio Stoltsi assegnato alla scrittrice Eva Demsky

Giovedì Eva Demsky riceverà il Premio Friedrich Stolze. La scrittrice e giornalista, nata a Ratisbona ma che fin dalla giovinezza ha fatto di Francoforte la sua casa, è un’istituzione in città. Oltre alla sua attività di autrice, ha lavorato lì, tra l’altro, come assistente drammatica allo Schauspiel di Francoforte e come redattrice e giornalista all’Heisscher Rundfunk su “Titoli, tesi e stati d’animo”. Il suo ultimo libro si intitola “Plunderkammer” ed è una sorta di “museo delle piccole cose” e dei loro segreti.

Il premio assegnato dalla Fondazione Frankfurter Sparkass e dalla Fondazione Gersch viene assegnato ogni due anni a figure socialmente, culturalmente e socialmente impegnate della città e della regione Reno-Meno nella tradizione di Friedrich Stolze. Prende il nome dal poeta locale e dialettale di Francoforte Stolze, che si batté per i diritti civili, la giustizia e la libertà di stampa. La cerimonia di premiazione si svolge tradizionalmente nel Salone Imperiale Romano.