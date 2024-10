Chi potrebbe affrontare l’Italia agli ottavi dopo la conferma dei risultati del primo girone?

Al termine delle partite del primo girone Euro 2024È stato confermato che l’Italia affronterà la Svizzera agli ottavi se gli Azzurri chiuderanno il Gruppo B al secondo posto.

La Germania ha concluso il primo girone al primo posto con sette punti Si assicura un drammatico pareggio nel finale contro la Svizzera domenica sera.

La Svizzera era prima nel Gruppo A fino al pareggio della Germania, ma ora è al secondo posto. Ciò significa che l’Italia eviterà la Germania agli ottavi.

Chi potrebbe affrontare l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2024?

Come sappiamo, l’Italia affronterà la Svizzera se chiuderà il Gruppo B al secondo posto. Gli Azzurri non possono più finire primi dopo la sconfitta per 1-0 di giovedì contro la Spagna, ma potrebbero comunque finire tra il quarto e il secondo posto.

Se l’Italia chiude il girone al terzo posto, dovrà aspettare fino al termine di tutte le partite della fase a gironi per vedere se si qualificherà come una delle quattro migliori terze classificate.

Se l’Italia arriva terza e avanza, avrà due potenziali sfidanti, a seconda dei risultati entro questa settimana.

In questo scenario, l’Italia si troverebbe probabilmente ad affrontare il Portogallo, che ha confermato il suo posto a Euro 2024 Arco ad eliminazione diretta.

Potrebbero anche affrontare la vincente del Gruppo E, composto da Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina, che attualmente hanno tre punti dopo due partite.

In poche parole, l’Italia affronterà la Svizzera, il Portogallo o la vincente del Gruppo E se si qualificheranno agli ottavi.