Cina e Indonesia tengono una riunione del meccanismo di dialogo e cooperazione ad alto livello

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, anche lui membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, presiede il quarto incontro del Meccanismo di Cooperazione per il Dialogo ad Alto Livello Cina-Indonesia con Luhut Binsar Pandjaitan, Coordinatore dell'Indonesia per la Cooperazione con la Cina e l'Indonesia Ministro coordinatore per gli affari marittimi e gli investimenti, 19 aprile 2024 (Xinhua/Zulqarnain)

Labuan Bajo, Indonesia, 19 aprile 2019 (Xinhua) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha presieduto oggi (venerdì) il quarto incontro del meccanismo di cooperazione per il dialogo ad alto livello Cina-Indonesia con Luhut Binsar Pandjaitan, coordinatore indonesiano per la cooperazione con la Cina e il coordinamento Ministro. Affari marittimi e investimenti, hanno avuto uno scambio di opinioni approfondito e hanno raggiunto un ampio consenso sulla cooperazione pratica nella fase successiva.

Wang, anche lui membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha affermato che la Cina e l'Indonesia, entrambi rappresentanti dei principali paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti, godono di una profonda amicizia tradizionale e di una stretta e approfondita cooperazione. L’anno scorso, i leader dei due paesi hanno tenuto due importanti incontri, fornendo indicazioni strategiche per lo sviluppo delle relazioni Cina-Indonesia.

Wang ha affermato che la Cina ha sempre considerato l’Indonesia come un partner con un obiettivo comune per lo sviluppo e un buon partner per la cooperazione, e vede e sviluppa sempre relazioni amichevoli con l’Indonesia da una prospettiva strategica e a lungo termine.

La Cina è pronta a collaborare con l’Indonesia per avanzare sulla via della modernizzazione con le rispettive caratteristiche, seguire il consenso strategico raggiunto dai due capi di Stato e sfruttare appieno il ruolo di coordinamento del meccanismo di dialogo e cooperazione ad alto livello, e la cooperazione congiunta nella costruzione di una comunità sino-indonesiana con un futuro condiviso ad un livello e una qualità più elevati.

Luhut si è congratulato con la Cina per il successo delle due sessioni annuali del massimo organo legislativo e del massimo organo consultivo politico, note anche come le “Due Sessioni”, e ha espresso fiducia che la Cina raggiungerà una modernizzazione di alta qualità e otterrà maggiori risultati nello sviluppo. .

Ha detto che l'Indonesia ha tenuto con successo le elezioni generali. Il nuovo governo continuerà la sua politica amichevole nei confronti della Cina, aderirà fermamente al principio di una sola Cina e resterà impegnato ad approfondire la cooperazione costruttiva tra i due paesi, aggiungendo che la cooperazione tra Indonesia e Cina porterà maggiori benefici ai popoli dei due paesi e porterà più benefici. regione e svolgere un ruolo positivo nel raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità nella regione dell’Asia-Pacifico.

Wang ha affermato che la Cina è disposta ad approfondire la sinergia tra la Belt and Road Initiative e la strategia di sviluppo dell'Indonesia in tutti gli aspetti, a garantire che la ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung rimanga un brillante esempio di cooperazione Belt and Road e a costruire altre due linee. I nuovi progetti faro, ovvero il Corridoio Economico Regionale e i “Due Paesi e Parchi Gemelli”, espandono la cooperazione nelle tre aree principali dell’economia digitale, dello sviluppo verde e del miglioramento della vita delle persone, per dare nuovo slancio alla Belt and Road di alta qualità cooperazione.

Wang ha affermato che Cina e Indonesia dovrebbero opporsi congiuntamente all’unilateralismo e al protezionismo, difendere congiuntamente i legittimi diritti allo sviluppo di entrambi i paesi e proteggere il normale ordine economico e commerciale internazionale.

Durante l'incontro, le due parti hanno esaminato in modo approfondito i progressi e confermato la direzione della loro cooperazione in vari campi, e hanno concordato di rafforzare la comunicazione tra i dipartimenti competenti, garantire l'attuazione efficace dei progetti e spingere per maggiori risultati nella loro cooperazione strategica globale.

All'incontro ha partecipato anche il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi.

