Combina estratti di buccia di mela e vischio per promuovere la salute e la resistenza muscolare

Nuove scoperte suggeriscono che una combinazione di questi estratti naturali potrebbe aprire la strada a integratori economicamente vantaggiosi per combattere il declino muscolare e migliorare le prestazioni atletiche.

Studia: Effetti sinergici degli estratti di vischio coreano e buccia di mela sulla forza e resistenza muscolare. Credito immagine: rsooll/Shutterstock.com

In un recente studio pubblicato su NutrientiI ricercatori hanno esplorato il ruolo degli estratti di vischio e di buccia di mela nel migliorare la salute dei muscoli e aumentare la resistenza.

Le loro scoperte hanno implicazioni per lo sviluppo di integratori nutrizionali naturali ed economici per la crescita muscolare, con applicazioni negli sport che affrontano il declino muscolare legato all’età e la crescita muscolare nei bambini.

sfondo

La forza muscolare e la resistenza sono componenti importanti della forma fisica e necessari per mantenere la qualità della vita. Tuttavia, la massa muscolare scheletrica diminuisce del 3-8% ogni decennio dopo che una persona raggiunge i 30 anni, e questo declino accelera dopo i 60 anni.

L’attività fisica aiuta a mantenere la massa muscolare, ma i livelli di attività sono diminuiti con l’avvento della tecnologia moderna e dell’automazione.

Gli studi indicano che nel 2016, meno del 30% degli adulti in tutto il mondo non era in grado di soddisfare le linee guida settimanali per l’attività fisica, aumentando il rischio di malattie croniche. In Europa, un’attività fisica insufficiente può contribuire a più morti dell’obesità.

Oltre all’attività fisica, anche prodotti vegetali naturali come la curcumina (presente nella curcuma), la catechina (presente nel tè) e il resveratrolo (presente nell’uva rossa) possono migliorare la salute dei muscoli. È stato dimostrato che gli estratti di vischio, ricchi di composti bioattivi, migliorano la forza e la resistenza muscolare, addirittura superiori al resveratrolo.

Tuttavia, il vischio può essere difficile da raccogliere, il che lo rende costoso, e dosi elevate possono causare effetti avversi. Per affrontare questi problemi, i ricercatori stanno esplorando l’integrazione dell’estratto di vischio con estratti di bucce di mela, che sono sicuri, ricchi di sostanze nutritive e convenienti mentre contengono polifenoli benefici.

A proposito dello studio

I ricercatori hanno preparato l’estratto di vischio schiacciando e mescolando i frutti, i gambi e le foglie prima di mescolare per 16 ore, quindi centrifugando la miscela, filtrandola e liofilizzandola. L’estratto di buccia di mela è stato preparato miscelando bucce di mela essiccate prima di utilizzare etanolo per l’estrazione prima della filtrazione e della liofilizzazione. Sono stati misurati i livelli di polifenoli e flavonoidi negli estratti.

Sono stati condotti esperimenti sugli animali, in cui i topi maschi sono stati divisi in sei gruppi. I topi sono stati trattati con diverse dosi di estratti di creatina, vischio e buccia di mela per un periodo di quattro settimane. La loro forza di presa e resistenza sono state misurate dopo il trattamento.

La forza di presa è stata valutata utilizzando un dinamometro con cinque prove per ratto e test di resistenza sono stati eseguiti su un tapis roulant a velocità crescenti finché i ratti non hanno raggiunto l’affaticamento.

I ricercatori hanno poi analizzato il tessuto muscolare per comprendere i meccanismi genetici legati alla funzione muscolare e hanno analizzato i livelli proteici nel tessuto.

Risultati

I ricercatori hanno scoperto che le tecniche di estrazione della buccia di mela sono meno avanzate rispetto a quelle della buccia di vischio, con i migliori risultati di estrazione ottenuti utilizzando etanolo al 60% per 12 ore.

L’analisi degli estratti ha mostrato che l’estratto di buccia di mela conteneva 1,08 mg/ml di polifenoli e 0,65 mg/ml di flavonoidi. La combinazione di buccia di mela ed estratto di vischio ha prodotto livelli più elevati di polifenoli (2,21 mg/ml) e flavonoidi (0,98 mg/ml).

I topi trattati con buccia di mela, vischio o estratti combinati per quattro settimane non hanno mostrato differenze significative nell’apporto calorico o nel peso corporeo tra i gruppi.

Tuttavia, i gruppi contenenti gli estratti combinati hanno mostrato miglioramenti significativi nella forza muscolare rispetto ai gruppi di controllo. Hanno anche mostrato un aumento del 233-258% nel tempo di corsa rispetto ai gruppi di controllo nei test di resistenza.

Ulteriori analisi hanno mostrato che i topi a cui erano stati somministrati gli estratti combinati hanno mostrato anche un aumento delle dimensioni delle fibre muscolari.

Gli estratti combinati hanno inoltre ridotto significativamente i geni associati alla degradazione delle proteine, aumentando al contempo i geni associati alla sintesi proteica e alla crescita muscolare. Alcune proteine ​​associate alla crescita muscolare sono state attivate a tassi più elevati nei gruppi combinati.

Gli estratti combinati hanno anche aumentato significativamente il contenuto mitocondriale e l’espressione genetica associata alla biogenesi mitocondriale. I geni associati alla fissione mitocondriale sono stati ridotti, mentre i geni associati alla fusione sono aumentati.

Per quanto riguarda gli effetti sulle fibre muscolari, i topi trattati con vischio e gli estratti combinati hanno mostrato un aumento delle fibre importanti per la resistenza. I topi trattati con estratti combinati a metà della concentrazione hanno mostrato anche un miglioramento delle fibre muscolari rispetto a quelli dei gruppi di controllo.

Conclusioni

Lo studio ha esaminato se la combinazione dell’estratto di vischio e dell’estratto di buccia di mela potesse migliorare la forza e la resistenza muscolare in modo più efficace rispetto all’utilizzo di ciascun estratto singolarmente.

I ricercatori hanno scoperto che entrambi gli estratti erano ricchi di polifenoli, ma la buccia della mela conteneva più flavonoidi. La combinazione di estratti di vischio e buccia di mela ha mostrato effetti sinergici, migliorando la forza muscolare e la resistenza meglio di ciascun estratto da solo.

Il gruppo combinato ha osservato aree di miofibre in sezione trasversale più grandi e una maggiore densità mitocondriale, che sono correlate con una maggiore sintesi proteica muscolare e una ridotta degradazione proteica.

Gli acidi fenolici nel vischio e i flavonoidi nella buccia di mela probabilmente hanno contribuito agli effetti osservati. Composti come la quercetina (presente nelle bucce di mela) e l’acido clorogenico (presente nel vischio) hanno dimostrato di aumentare la forza muscolare e ridurre l’infiammazione.

Sebbene questi risultati siano promettenti, sono necessari periodi di studio più lunghi per fornire ulteriori prove. Sono necessari studi sull’uomo per determinare l’efficacia, il dosaggio ottimale e la sicurezza di questi estratti per migliorare la funzione muscolare.