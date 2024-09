Come appare un modello quando viene fotografato dai fotografi. Kendall Jenner in costume da bagno durante una vacanza romantica in Italia

Articolo pubblicato 24 agosto 2021

Kendall, la top model del clan Kardashian-Jenner, è una delle ragazze più desiderabili nel settore della moda. Il nome sonoro, l’altezza e il corpo ad anello l’hanno fatta apparire sulle più importanti passerelle della moda e sulle copertine delle principali riviste. Kendall sta bene quando viene fotografata dai paparazzi?

Le impostazioni dei cookie non consentono la visualizzazione del contenuto di questa sezione. Puoi aggiornare le impostazioni dei cookie direttamente dal tuo browser o da Qui – Devi accettare i cookie dei social media

Mentre era in vacanza con il suo fidanzato del basket, Devin Booker, la giovane donna divenne rapidamente il bersaglio dei fotoreporter che la rintracciarono rapidamente. I due hanno scelto l’Italia come meta per una vacanza lontano da casa, noleggiando uno yacht di lusso e facendo tappa in Sardegna e nell’isola di Ponza.

Leggi anche: Kendall Jenner è la sua apparizione più audace finora. La modella indossava una maglietta trasparente che lasciava poco all’immaginazione

Gli innamorati hanno vissuto momenti romantici in coppia, ma hanno trascorso anche molto socializzando con gli amici che li accompagnavano. Organizzavano feste sullo yacht, andavano in barca e facevano sci nautico, ma uscivano anche in spiaggia. In qualsiasi cosa costume da bagno Nel suo outfit minuscolo, Kendall sembrava perfetta: gambe lunghe e senza cellulite, vita sottile e pancia “di ferro”.

Leggi anche: Kim Kardashian ha immaginato di uscire dalla sua splendida nuova auto del valore di 600.000 dollari. Ha abbinato i suoi vestiti alla macchina

Immagine: Promedia