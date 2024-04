Come disattivare Google Maps 3D su Android Auto e CarPlay

Google Maps offre da tempo la possibilità di visualizzare edifici 3D durante la navigazione, ma recentemente ha iniziato a implementarlo nelle sue esperienze Android Auto e CarPlay. Ecco come disabilitarlo.

Edifici 3D in Google Maps consente alla tipica visualizzazione di navigazione di visualizzare rappresentazioni 3D degli edifici che circondano il tuo percorso. Questo può essere utile per avere un'idea migliore dello spazio che stai cercando di navigare. Tuttavia, non è per tutti. Fortunatamente, disattivare la funzione è relativamente semplice.

Come disattivare gli edifici 3D di Google Maps su Android Auto

Su Android Auto, disattivare gli edifici 3D in Google Maps è abbastanza semplice.

L'apertura di Maps in modalità a schermo intero sullo schermo della tua auto rivelerà un collegamento alle impostazioni e mentre scorri la pagina verso il basso verrà visualizzato un interruttore per “Edifici 3D”. Questo è attivato per impostazione predefinita.

La stessa impostazione funziona anche sui veicoli con Android Automotive.

C'è anche un interruttore simile nell'app Google Maps per Android (Impostazioni > Navigazione), ma questo non sempre riflette l'impostazione su Android Auto. Solo nelle ultime versioni (beta) questa impostazione sembra sincronizzarsi tra Android e il display dell'auto.









Come disattivare gli edifici 3D di Google Maps su CarPlay

Sfortunatamente, il processo non è altrettanto semplice su CarPlay, in parte perché anche Google Maps è su CarPlay Cattivo.

Per disattivare gli edifici 3D in Google Maps su CarPlay, devi prima scollegare il tuo iPhone dall'auto. Successivamente, apri l'app Google Maps, tocca la tua immagine del profilo, quindi vai su Impostazioni > Navigazione. Lì troverai un interruttore per “Mostra edifici 3D” che può essere disattivato.

Mentre questa impostazione è sul telefono, la sua attivazione rifletterà anche la modifica in CarPlay.









