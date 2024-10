Come e dove vedere la superluna più luminosa di quest’anno in Carolina del Sud

Questa settimana la luna dovrebbe brillare più luminosa e apparire più grande: questo giovedì (17), la luna raggiunge la sua fase piena. Inoltre, un satellite naturale dovrebbe essere più vicino alla Terra e quindi apparire più grande, fenomeno chiamato “superluna”.

Giovedì la luna piena sarà alle 23:54. Per osservare la superluna non servono strumenti particolari, ma bisogna sperare che il cielo sia sereno. Secondo la Protezione Civile dello Stato, giovedì sono previste nubi più consistenti sulla costa di Santa Catarina, con possibili piogge durante la notte nell’ovest e nell’estremo ovest.

Cos’è una superluna?

Una superluna non è in realtà un fenomeno astronomico, ma piuttosto un termine usato per descrivere quando il satellite naturale della Terra appare più grande. Si verifica quando la Luna è piena e si trova nel punto più vicino alla Terra.

La Luna ruota attorno alla Terra secondo un’orbita ellittica, il che significa che a volte è più vicina, altre volte è più lontana. Il momento più vicino è chiamato perigeo, che è esattamente il momento in cui si verifica la superluna.

Durante questo periodo la Luna appare il 14% più grande e il 30% più luminosa del solito (ma le sue dimensioni reali non cambiano, solo l’impressione). Sebbene la differenza sia piccola, può causare effetti mareali.

Secondo la NASA, l’agenzia spaziale americana, la superluna si verifica solo tre o quattro volte l’anno.

