Come ottenere la mimetica Dazzling Golden Cheetah in MW3 e Warzone

Uno molto costoso per la tua collezione!

Nel corso degli anni, Activision ha rilasciato alcune mimetiche esclusive per i giochi Call of Duty. Per Modern Warfare 3 e Warzone, l'editore ha rilasciato un'altra mimetica accattivante: la mimetica Gold Cheetah.

A differenza della maggior parte delle mimetiche disponibili, queste non possono essere sbloccate nel gioco o acquistate tramite punti COD. C'è un modo specifico per ottenere questo.

In questa guida spiegheremo come ottenere la mimetica Gold Cheetah in MW3 e Warzone.

Come ottenere la mimetica Golden Cheetah in MW3 e Warzone

Schermata di Sassam Hassan/ONE Esports

Per ottenere la nuova mimetica in MW3 e Warzone, dovrai spendere almeno $ 100 nel negozio di merchandise ufficiale di Call of Duty. Nella sezione Collezioni troverai la Collezione Gold Cheetah Camo. Quindi, acquistando almeno $ 100 di prodotti da questa collezione ti darà la possibilità di ottenere la mimetica del ghepardo dorato. I passaggi sono spiegati di seguito:

vai a Collezione d'oro Al-Fahad Sul funzionario Negozio di articoli Call of Duty.

Acquista prodotti con un valore totale di almeno $ 100. Ad oggi, ci sono 179 prodotti che si qualificano per la Gold Cheetah Camo Collection.

Dopo aver completato l'acquisto, il codice verrà inviato all'indirizzo email utilizzato per effettuare l'acquisto.

Il tuo accesso Conto Call of Duty.

Riscatta il codice in Riscatta il codice Sezione del tuo profilo.

Ora potrai equipaggiare Gold Cheetah Camo in MW3 e Warzone.

Credito: Activision/One Esports

Un'altra cosa da tenere a mente è che questa offerta è disponibile solo per i clienti statunitensi, che hanno almeno 18 anni o più e che hanno un indirizzo ufficiale negli Stati Uniti. Pertanto, i clienti di altre regioni non potranno richiedere la mimetica Golden Leopard.

Questo è tutto ciò che devi sapere sulla mimetica Gold Cheetah in MW3 e Warzone.

Leggi di più: Come ottenere Godzilla x Kong: New Empire in Modern Warfare 3 e Warzone