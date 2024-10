Cosa ha detto l’ufficiale dell’altro elicottero riguardo all’incidente dell’elicottero principale?

Seguici







Ufficio internazionale: Gholamhossein Esmaili, direttore dell’ufficio del presidente iraniano, ha parlato di ciò che è accaduto prima che l’elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi si schiantasse. Al-Ismaili era su un altro elicottero accanto all’aereo che trasportava Raisi e Abdullahian il giorno dell’incidente.

Ha parlato in dettaglio degli eventi di quel giorno con i media statali iraniani IRNA. Raisi, il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e altri funzionari stavano tornando a Tabriz, la capitale della provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale, con una flotta di tre elicotteri dopo aver inaugurato domenica una diga costruita congiuntamente dai due paesi nella regione di confine con l’Azerbaigian. Lungo la strada, l’elicottero Bell 212 che trasportava il presidente e il ministro degli Esteri si è schiantato su una remota montagna vicino alla regione di Zulva, nell’Azerbaigian orientale. L’elicottero è prodotto negli Stati Uniti. Gli altri due elicotteri sono arrivati ​​sani e salvi a destinazione. Circa 16 ore dopo, l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr ha riferito lunedì che il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, è stato coinvolto in un incidente mentre svolgeva le sue funzioni a beneficio della popolazione del paese. citazione. Anche il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdullahian è stato ucciso.

In un’intervista con l’agenzia di stampa IRNA sull’incidente, Esmaili ha detto che l’elicottero ha iniziato tre voli intorno all’una del pomeriggio, ora locale, del 19 maggio. A quel tempo il tempo era bello e normale. Al centro c’era l’elicottero che trasportava il presidente. C’era un elicottero davanti e un altro dietro. Il pilota dell’elicottero con a bordo il presidente Raisi era al comando dell’intera flotta. Ismaili ha detto che circa 45 minuti dopo il decollo, il pilota dell’elicottero che trasportava gli altri due piloti di elicottero ha ordinato loro di volare ad una quota più elevata. Voleva soprattutto evitare le nuvole pesanti che si trovavano nelle vicinanze.

“In quel momento, improvvisamente, l’elicottero che trasportava il mio capo è scomparso”, ha detto Ismail. Dopo 30 secondi di volo tra spesse nuvole, il nostro pilota ha notato per la prima volta che l’elicottero che trasportava il presidente non si vedeva da nessuna parte. Poi il nostro pilota è decollato. Continuava a cercare l’elicottero. Sono stati fatti diversi tentativi per stabilire un contatto radio con l’elicottero che trasportava Rice. Ma non ha avuto successo. Gholam Hossein Esmaili ha detto che il loro elicottero ha poi abbassato la sua quota ed è atterrato in una vicina miniera di rame. Esmaili ha anche detto che sono state fatte ripetute chiamate al ministro degli Esteri Abdullahian e al capo dell’unità di sicurezza del presidente Raisi, che erano a bordo dell’elicottero che in quel momento “scompariva”. Ma nessuno di loro ha avuto risposta. I piloti degli altri due elicotteri hanno cercato di contattare il capitano Mostafawi, pilota dell’elicottero presidenziale. Ma Al-Ismaili ha anche detto che non c’è stata risposta. Al-Ismaili ha detto che in questa situazione critica era possibile contattare solo Muhammad Ali Al-Hashem, che era sull’elicottero di Raisi. Al-Hashem non stava bene. Ma diciamo solo che il loro elicottero si è schiantato in una valle. Ismail è stato quindi in grado di contattare nuovamente Al-Hashim. Dice ancora la stessa cosa. Muhammad Ali Al-Hashem era il portavoce del leader religioso supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Gholam Hossein Esmaili: Quando troviamo i rottami dell’elicottero precipitato, vediamo tutti i corpi lì. Resta inteso che il presidente Raisi e altri furono martirizzati sul posto. Ma Al Hashem è sopravvissuto solo forse un’ora.”