Crescente slancio per un trattato che affronti i crimini contro l’umanità

di Richard Decker E Giovanni Fisher*

Nazioni Unite | 15 ottobre 2024 (IDN) – “Siamo a un bivio”, il delegato della Sierra Leone, parlando a nome di 75 paesi da tutte le regioni del mondodinanzi al Sesto Comitato (o “Legale”) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “È tempo di agire, e dobbiamo agire di concerto per porre fine e prevenire atti abominevoli che rientrano nella definizione di crimini contro l’umanità”.

Lo storico dibattito, che ha avuto luogo presso la sede delle Nazioni Unite il 9 e 10 ottobre, indica un crescente slancio verso la conclusione di un nuovo trattato per prevenire e punire i crimini contro l’umanità. Sebbene questi crimini internazionali si siano diffusi in mezzo a crescenti conflitti e crisi in tutto il mondo, attualmente non esiste alcun trattato dedicato ad affrontare questi crimini atroci.

Tutti i portavoce statali hanno denunciato i crimini contro l’umanità descritti a nome dell’Uganda Gruppo africanoConsiderato “tra i crimini più gravi che… sconvolgono profondamente la coscienza dell’umanità”, molti hanno suggerito la necessità di un trattato per colmare una grave lacuna nel diritto internazionale.

Il sostegno di 75 paesi alla dichiarazione regionale della Sierra Leone riflette il crescente sostegno alla risoluzione presentata da Messico e Gambia, che aprirebbe la porta a negoziati formali sulla bozza di trattato. Nel giro di pochi giorni, il numero di paesi che hanno co-sponsorizzato la risoluzione è balzato da circa 70 a 100 86Con questo numero in aumento.

Dichiarazioni congiunte

Altre dichiarazioni congiunte a sostegno del trattato includevano una dichiarazione di: Capo Verde Unificare 9 paesi di lingua portoghese in quattro continenti e altri forniti da Perù Per conto di 14 paesi dell’America Latina.

Diversi Stati hanno indicato le aree in cui vorrebbero rafforzare la bozza di articoli – ad esempio aggiungendo un riferimento alla schiavitù o al colonialismo – e molti hanno sottolineato che avviando negoziati queste importanti questioni potrebbero essere adeguatamente affrontate.

Diversi stati, incl SudafricaLiberia, Palestinal’Afghanistan, Bangladesh, HaitiE Iraq, Myanmar, Colombia e Armeniache si riflette attentamente nelle loro lotte attuali e storiche per sottolineare la necessità di un simile trattato.

Nonostante questo grande supporto, sono pochi… Stati spoiler Hanno lamentato la “fretta” del processo (ignorando anni di discussioni precedenti) e hanno cercato alternative che potessero impedire il progresso indefinito sulla bozza di trattato.

Sebbene molti oratori abbiano espresso il desiderio che questa decisione venga presa per consenso – la pratica tradizionale, anche se non richiesta, del Comitato legale delle Nazioni Unite – è diventato sempre più chiaro, man mano che i numeri continuano a crescere, che saranno gli oppositori a bloccherà il consenso nelle opinioni se lo respingono. Supporto decisionale.

E come Costa Rica In parole povere, il consenso è “un’aspirazione che apprezziamo molto, ma non dovrebbe diventare un ostacolo all’azione decisiva richiesta”.

Quando il Sesto Comitato delle Nazioni Unite esaminerà il progetto di risoluzione da adottare, i suoi membri dovranno schierarsi dalla parte delle vittime dei crimini più gravi a cui il mondo sta assistendo.

*Richard Decker è consulente legale senior presso Human Rights Watch (HRW); John Fisher è vicedirettore della difesa globale di Human Rights Watch. [IDN-InDepthNews]

immagine: Mogensen, PCC-SA 4.0tramite Wikimedia Commons