Il Direttore Generale degli Affari Bilaterali del Ministero degli Affari Esteri, Carlos Miguel Pereira, ha riferito lunedì che Cuba ha chiesto ufficialmente di essere inclusa nel gruppo BRICS come paese partner.

Pereira lo ha spiegato sul suo account sul social network X La richiesta è arrivata in una lettera indirizzata a Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, che quest’anno presiede il gruppo.

Il rappresentante della Cancelleria cubana ha aggiunto che il gruppo lavora attualmente per consolidarsi come uno dei principali attori della geopolitica mondiale e una speranza per i paesi del Sud.

#Cuba ha chiesto ufficialmente di aderire ai BRICS come “paese partner”, attraverso una lettera indirizzata al presidente russo Vladimir Putin, che detiene la presidenza del gruppo, che si propone come uno dei principali attori della geopolitica globale e nei libri di Pereira: “Speranza per i Paesi del Sud”.

#Cuba Ha chiesto formalmente l’inclusione nei BRICS come “paese partner”, attraverso una lettera indirizzata al presidente russo Vladimir Putin, che detiene la presidenza del gruppo, che si propone come uno dei principali attori della geopolitica globale e speranza per il futuro. Paesi del sud. pic.twitter.com/gapdhZ0pTi – Carlo M. Pereira (@cmhcuba) 7 ottobre 2024

Vedi anche: