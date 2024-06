Cyber ​​camion fatto d’oro! Una modifica unica per centinaia di migliaia rompe Internet – SMARTmania.cz

Un famoso YouTuber ha vinto l’oro con il Cybertruck di Tesla

L’auto elettrica è stata placcata in oro 24 carati

L’intera trasformazione è costata più di 1.300.000 corone ceche e ha richiesto quattro giorni di lavoro

Il Tesla Cybertruck ha fatto scalpore sin dal suo lancio nel 2019. Il design controverso, le caratteristiche futuristiche e le promesse audaci di Elon Musk lo hanno reso un fenomeno di cui si parla in tutto il mondo. Ora il Cybertruck lo ha portato al livello successivo, poiché è stato verniciato in oro a 24 carati. Procurarsi la quantità necessaria di oro a 24 carati per trasformare un’auto noiosa in un gioiello automobilistico costa l’incredibile cifra di 60.000 dollari, che attualmente equivalgono a 1.375.308 CZK. La doratura è stata eseguita con oro di alta qualità, puro al 99%.

Giusto per darti un’idea, i gioielli normali sono fatti di oro 14k? Perché? È una lega che contiene il 58,5% di oro e il resto è costituito da altri metalli come rame o argento. L’aggiunta di questi minerali aumenta la durezza e la resistenza del materiale risultante. Al contrario, l’oro a 24 carati è oro puro con una purezza del 99,9%. È morbido e flessibile, il che significa che si piega, si graffia e si deforma facilmente. È così morbido che può essere facilmente graffiato con un’unghia.

L’auto elettrica è stata verniciata in tre fasi. Innanzitutto, lo YouTuber ha utilizzato un aspirapolvere per pulire completamente i pannelli esterni come i pannelli laterali, le portiere, il cofano e altre parti della carrozzeria dell’auto, trasformandoli in una superficie idrofila. Nella seconda fase applicò uno specifico tipo di acido per ammorbidire la superficie dell’acciaio inossidabile dall’esterno e consentirne la copertura con il primo strato d’oro.

Nella terza fase è iniziata la placcatura vera e propria utilizzando una miscela di oro 24 carati e cobalto. Perché è stato aggiunto il cobalto? Il cobalto veniva utilizzato come parte della miscela per aumentare la durezza e la resistenza della superficie della doratura. Il cobalto ha proprietà che possono migliorare le proprietà meccaniche della superficie, il che può contribuire alla resistenza complessiva e alla durata della superficie dei veicoli elettrici placcata in oro. In questo modo, il cobalto può contribuire a garantire che lo strato d’oro rimanga forte e durevole nel tempo, anche con l’uso quotidiano del veicolo.









Zach Nelson ha affrontato il processo utilizzando una spazzola in titanio rivestita di platino come elettrodo positivo e un elettrodo magnetico negativo in rame (chiamato catodo) a cui era legato un sottile strato d’oro. Il processo di creazione della superficie dorata di un’auto elettrica richiede un’attenta coordinazione e un lavoro preciso. Anche se il processo sembra semplice, portare questo oggetto appariscente al mondo ha richiesto l’impegno di tre persone che hanno lavorato sull’auto per quattro giorni.