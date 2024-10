Demarco: “L’Italia dimostra coerenza, ma questo passaggio l’ho già fatto”

Federico Dimarco vede poi la “coerenza” dell’Italia Hanno pareggiato con il Belgio 2-2 Quando era rimasto in 10 uomini, ha rifiutato i suggerimenti da cui avrebbe copiato il passaggio del gol Inter Compagno di squadra.

È stato l’inizio perfetto per gli Azzurri allo Stadio Olimpico, quando un movimento ordinato della squadra ha permesso ad Andrea Cambiasso di segnare dopo 61 secondi, poi un passaggio ispirato di Dimarco attraverso il campo ha mandato Cambiasso in porta, che ha bloccato la traiettoria di Matteo. Retegui 2-0.

Sembrava avere il controllo completo finché Lorenzo Pellegrini non ha ricevuto un cartellino rosso dopo una revisione del VAR in campo, consentendo al Belgio di aggiustare il punteggio sul 2-2 contro 10 uomini con Maxime De Cuyper e Leandro Trossard su calci piazzati.

DeMarco può vedere i progressi dell’Italia

“Questo è il calcio, è fatto di eventi e fanno una grande differenza”. Lo ha detto Demarco a RAI Sport.

“Siamo stati sfortunati in quella partita, non era facile difendere 60 minuti contro il Belgio quando giocavamo in 10, ma consideriamo questo pareggio un risultato importante.

“È stata una grande prestazione, non solo prima del cartellino rosso, ma anche dopo. Tutti hanno fatto uno sforzo e questo è lo spirito con cui dobbiamo andare avanti.

L’Italia ha utilizzato lo stesso undici titolare che ha battuto la Francia 3-1 a Parigi il mese scorso e i progressi mostrati in quella partita sono stati confermati.

“Credo che la costanza sia importante, perché molti di noi non giocano insieme a livello di club, quindi dobbiamo conoscerci. Stiamo lavorando bene e cercando di mettere in pratica quello che chiede l’allenatore”.

Ci sono stati 18 tocchi prima del gol del vantaggio, giocato da fondo, con il 3-5-2 che ha fatto davvero la differenza per l’Italia.

“Siamo tornati in carreggiata dopo un Europeo terribile. Stiamo cercando di muoverci nel modo giusto per creare spazio per i nostri compagni e lo abbiamo visto oggi e nelle due partite precedenti”.

A Demarco è stato chiesto se il suo passaggio brillante attraverso il campo per Cambiasso per il secondo gol sia stato ispirato dal compagno di squadra dell’Inter Hakan Calhanoglu, ma non ha apprezzato il suggerimento.

“No. Sinceramente no. Se ricordate, due anni fa feci un gesto simile in Champions. Non ho bisogno di paragoni con nessuno”.