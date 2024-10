Dialogo regionale indo-pacifico 2024 (IPRD-2024)

Nuova Delhi: edizione 2024 della conferenza internazionale annuale di vertice Marina indiana – IL Dialogo regionale indo-pacifico (IPRD) – Si terrà qui il 3, 4 e 5 ottobre 2024. Fa seguito all’incontro recentemente concluso Simposio marittimo di Goa 2024Che è stata condotta dalla Marina indiana il 24 e 25 settembre 2024 presso il Naval War College di Goa. (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2058348).

In termini di status concettuale, mentre il Goa Naval Symposium cerca di evidenziare l’impegno collaborativo della Marina indiana a livello operativo, fornendo un forum di discussione tra le marine e le agenzie marittime nella regione dell’Oceano Indiano, l’IPRD è la manifestazione di punta di la Marina indiana. Impegno internazionale della Marina indiana a livello strategico e affrontando le questioni di sicurezza marittima “end-to-end” nella regione dell’Indo-Pacifico. IL Fondazione Marittima Nazionale (NMF) È il partner informativo della Marina indiana e l’organizzatore principale di ogni edizione dell’IPRD.

Le prime due edizioni dell’IPRD si sono svolte rispettivamente nel 2018 e nel 2019 a Nuova Delhi. Sebbene l’IPRD 2020 non si sia tenuto a causa dell’epidemia di coronavirus, la terza edizione dell’IPRD nel 2021 si è tenuta in modalità virtuale. Dal 2022, le edizioni successive dell’IPRD si sono svolte in forma fisica e si concentrano in particolare sulla rete profondamente interconnessa di sette linee (o pilastri) dell’Iniziativa Indo-Pacifico (IPOI). Ciascuna edizione dell’IPRD cerca di discutere in sequenza le sette linee guida fondamentali identificate dall’IPRD, in modo da fornire una “specificità di secondo ordine” a SAGAR. Di conseguenza, il tema dell’IPRD-2022 era “Attivare l’iniziativa Indo-Pacifico”, mentre l’edizione del 2023 discuteva “Implicazioni geopolitiche per il commercio e la connettività marittima nella regione Indo-Pacifico”.

Concentrandosi su “La geopolitica delle risorse e della sicurezza nella regione indo-pacifica”, l’edizione 2024 dell’IPRD (IPRD-2024) esplorerà e spiegherà le molteplici dimensioni di due pilastri vitali del Web IPOI, vale a dire “Risorse marine” e “Condivisione delle risorse”. La conferenza di quest’anno si concentrerà su come le risorse marine tradizionali e di nuova definizione guidano la geopolitica contemporanea e probabilmente lo faranno nel prossimo futuro. Questi rischi includono la diminuzione degli stock ittici, con un concomitante aumento della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, soprattutto nelle aree oceaniche al di fuori della giurisdizione nazionale. Un’altra manifestazione della geopolitica delle risorse è la corsa geopolitica al cobalto, al litio, al nichel e ad altri minerali difficili da trovare, nonché agli elementi delle terre rare (REE) come il tellurio e il neodimio, necessari per milioni di batterie e pannelli solari. Le turbine eoliche e altri dispositivi di energia rinnovabile necessari per passare con successo dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile. Inoltre, le risorse energetiche offshore, come gli idrocarburi, manterranno probabilmente la loro importanza geopolitica, anche se le risorse non convenzionali, come i gas idrati e le risorse energetiche rinnovabili oceaniche – ad esempio l’idrogeno proveniente dall’oceano, guideranno probabilmente le future strategie geoeconomiche in tutta l’India. . -L’oceano Pacifico.

Attraverso una serie di esperti in materia di fama mondiale e illustri relatori, IPRD-2024 cercherà di identificare i megatrend della geopolitica delle risorse nella regione indo-pacifica e di proporre opzioni politiche che possono essere perseguite per trarne vantaggio. Nel corso di tre giorni, la conferenza esplorerà anche se e come la cooperazione, la sinergia e la cortesia possano fornire percorsi alternativi all’interno del paradigma geopolitico delle risorse. L’evento commemorativo sarà il momento clou di questa imponente conferenza Discorso di Sua Eccellenza Raksha Mantri dell’India, Shri Rajnath Singh. Proprietà intellettuale-2024 Comprenderà anche una serie di “discorsi speciali” di relatori particolarmente illustri, nonché una vera e propria galassia di figure eminenti provenienti da più di 20 paesi, che dovrebbero fornire una serie di affascinanti prospettive regionali sul tema della conferenza. La partecipazione proattiva della nostra vivace comunità studentesca, ricercatori, eminenti cittadini, accademici, professionisti, membri del corpo diplomatico e think tank provenienti dall’India e dall’estero aggiungerà particolare vitalità a questo evento.