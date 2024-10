Disinstallare il copilota? Microsoft ti consentirà di riprogrammare il tasto Copilot della tastiera

Che ti interessi o meno il Copilot AI Assistant di Microsoft, molti dei nuovi PC introdotti quest’anno hanno incluso un tasto Copilot dedicato sulla tastiera; Ciò vale indipendentemente dal fatto che il tuo computer soddisfi o meno i requisiti per il programma PC Copilot+ di Microsoft. L’impegno di Microsoft nell’inserire funzionalità di intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti è così profondo che l’azienda ha cambiato la tastiera di Windows per la prima volta in tre decenni.

Ma cosa succede se non usi Copilot regolarmente, lo hai disabilitato o disinstallato completamente o non hai bisogno che sia disponibile con la semplice pressione di un pulsante? Microsoft sta prendendo provvedimenti per te nella nuova build di Windows Insider Preview nel canale Dev, che farà proprio questo Consentire la riprogrammazione della chiave Copilot Quindi può lanciare più di un semplice copilota.

L’area in Impostazioni in cui puoi riprogrammare la chiave Copilot nell’ultima build di Windows Insider Preview nel canale Dev.

Credito: Microsoft

Ci sono restrizioni. Per apparire nel menu delle opzioni nell’app Impostazioni, Microsoft afferma che un’app deve essere “confezionata e firmata su MSIX, il che indica che l’app soddisfa i requisiti di sicurezza e privacy per proteggere i clienti”. In generale, un’app installata tramite Microsoft Store o le app integrate in Windows soddisferanno questi requisiti, sebbene le app installate da altre fonti potrebbero non farlo. Ma non puoi fare in modo che la chiave Copilot avvii vecchi file batch o eseguibili, né puoi personalizzarla per fare altro che avviare applicazioni (almeno, non senza utilizzare strumenti di terze parti per riconfigurare la tastiera).