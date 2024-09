Dove andare al mare ad ottobre in Europa?

Puoi risparmiare qualche giorno libero per andare al mare ad ottobre in Europa vicino alla Romania. Potrai goderti il ​​sole amico, le spiagge ampie e libere e i romantici tramonti! Scopri le migliori destinazioni per andare al mare ad ottobre anche se le onde sono più fresche.

Molti nostalgici si godono la tranquillità e la romantica vista sul mare in ottobre! In Europa in pieno autunno si possono scoprire posti fantastici per una vacanza al mare, anche se solo i più coraggiosi possono ancora fare un tuffo in mare.

Ottobre può portare giornate piacevoli e calde al mare, soprattutto nell’Europa meridionale o in paesi molto frequentati dai rumeni, come l’Italia o la Spagna. Ecco un elenco di 10 destinazioni incredibilmente belle, alcune meno conosciute, dove andare al mare ad ottobre. I vantaggi di questo alloggio non sono solo la tranquillità o i prezzi bassi.

Perchè andare al mare ad ottobre?

Ecco alcuni buoni motivi per trascorrere qualche giorno al mare ad ottobre:

Il clima in Europa, nelle zone costiere, è ancora molto gradevole e si possono godere giornate soleggiate senza scottarsi;

Si può prendere il sole per diverse ore al giorno, poiché in mare l’irradiazione solare è minore a settembre o ottobre, ma è comunque bene utilizzare creme solari con SPF30;

Puoi scoprire spiagge attraenti e intime completamente gratuite, soprattutto in Grecia o in Italia;

Puoi goderti la tranquillità in spiaggia e nei resort, dove non c’è trambusto di turisti e non c’è musica ad alto volume nei bar e nelle terrazze;

Godrai di un trattamento più benefico con gli spruzzi marini in autunno, perché ti preparerà meglio a resistere al freddo e all’umidità dell’inverno; Se soffri di rinite, sinusite, mal di testa o hai un sistema immunitario debole, gli aerosol marini aiutano il tuo sistema respiratorio e la resistenza dell’organismo durante l’inverno;

Si possono visitare diverse attrazioni turistiche nei dintorni, molto affollati nel periodo estivo, ma più liberi nei mesi di ottobre o novembre;

Ultimo ma non meno importante, potrete usufruire di prezzi più bassi per alloggi, terrazze, ristoranti e club, ma anche di voli più economici.

Destinazioni europee per una vacanza al mare a ottobre

Nessebar, Bulgaria

Una delle destinazioni più accessibili nel mese di ottobre è la pittoresca cittadina di Nessebar in Bulgaria, situata a soli 5 km dal Sunny Beach Resort. Nessebar è una delle principali attrazioni della Bulgaria. Offre alcuni luoghi interessanti da visitare nella città vecchia e si distingue per la sua architettura e i resti storici che ora sono patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Grazie al clima qui, la stagione calda si prolunga a Nessebar e beneficerete delle giornate soleggiate nella prima metà di ottobre. Molti alberghi e ristoranti restano aperti a Nessebar, ma anche a Sunny Beach. Il centro storico di Nessebar ha un patrimonio culturale impressionante ed è adatto a chi cerca una vacanza rilassante. Qui puoi anche goderti due spiagge ben tenute e di sabbia soffice, una delle quali è la spiaggia che collega Nessebar al Sunny Beach Resort, e l’altra si trova a sud del resort.

Peloponneso, Grecia

Scegli la penisola del Peloponneso se vuoi fare il bagno al mare ad ottobre. Qui l’acqua del mare trattiene il caldo estivo più a lungo e Patrasso vi invita a scoprire numerose attrazioni come il teatro romano Odeon, il castello medievale, il Museo Archeologico, il Faro del Porto o la Cattedrale di San Giovanni Battista. Andrea è dedicato all’apostolo che fu crocifisso a Patrasso e che oggi è il pastore spirituale della Romania.

Patrasso ti invita a passeggiare nei suoi bellissimi parchi pieni di tigli in fiore anche in ottobre, per poi condurti nella centralissima Piazza Giorgio I con le sue fontane artesiane e i numerosi eventi culturali organizzati durante tutto l’autunno.

Vicino a Patrasso è possibile andare in spiaggia in diverse zone paesaggistiche della costa. Le spiagge a est sono più rocciose e hanno acque più fresche, ma quelle a ovest della città sono più frequentate dai turisti. Puoi anche fare un’escursione a Rio, una piccola cittadina situata a 14 km a nord-est di Patrasso, dove puoi trovare spiagge pensate appositamente per chi desidera lusso e comfort. Anche qui vedrai l’imponente Ponte Rio che collega la penisola alla terraferma.

Ibiza, Spagna

Ottobre è il mese preferito dai turisti che amano le isole della Spagna. La mania delle feste estive è finita, la maggior parte dei turisti è tornata a casa, ma i bar e i ristoranti di Ibiza rimangono aperti per la festa finale. Spettacoli culturali come mostre d’arte e spettacoli di musica tradizionale offrono un intrattenimento vario per le serate di ottobre.

Le spiagge sono più tranquille a metà autunno, gli alloggi sono più economici e le temperature leggermente più fresche rendono le escursioni a piedi e in bicicletta più attraenti. Vale la pena noleggiare un’auto e girare l’isola, scoprendo tutti i tipi di cittadine pittoresche e spiagge più piccole ma affascinanti dove si possono ammirare tramonti mozzafiato.

A proposito, non solo Ibiza è meravigliosa ad ottobre, ma tutte le isole e l’intera costa della Spagna. I prezzi sono molto ragionevoli, il sole è molto più facile e le agenzie di viaggio locali organizzano gite di un giorno verso le migliori destinazioni della Spagna come Valencia, Granada o Marbella.

Algarve, Portogallo

La regione dell’Algarve, situata nella parte più meridionale del Portogallo, è una meta di vacanza molto adatta per le famiglie, soprattutto per le persone anziane nel mese di ottobre e per i viaggiatori in cerca di pace e paesaggi unici. La regione dell’Algarve ha una media di 3.000 ore di sole all’anno e ha un clima moderato, caldo in ottobre.

Gli hotel a tre e quattro stelle sono molto meno costosi in autunno e ci sono almeno 100 spiagge sabbiose che si affacciano sull’Oceano Atlantico. Entro ottobre, la maggior parte dei turisti se ne è già andata ed è più probabile che tu visiti tranquillamente le attrazioni della zona come la grotta marina di Benagil o partecipi a crociere per l’avvistamento di balene e delfini. Ultimo ma non meno importante, puoi ancora goderti l’acqua del mare o nuotare nei parchi acquatici dell’Algarve.

Creta, Grecia

Chania, Moschea dei Giannizzeri

Con una vasta gamma di baie tranquille e bellissime spiagge sabbiose che si estendono per quasi 1.000 chilometri, l’isola più grande della Grecia è nota per le sue città pittoresche e la deliziosa cucina. In estate Creta è affollata di turisti e i prezzi aumentano notevolmente. Ma in autunno, ad ottobre, Creta diventa una meta romantica ricca di profumi e colori, con il dolce sole e le acque calde. Qui potete trovare circa 100 spiagge balneabili sicure, se siete abituati a nuotare in mare anche con temperature leggermente più fresche.

Un soggiorno a Creta in ottobre offre molto sole, con una media delle giornate di 20°C a mezzogiorno e la parte più calda dell’isola è la costa meridionale, che è più protetta dai venti. In questo periodo dell’anno puoi passeggiare sulla spiaggia di Elafonissi, la famosa spiaggia di sabbia rosa, senza essere disturbato dalla folla. Puoi anche scattare splendide foto all’alba o al tramonto dalle terrazze dipinte di bianco delle case di Chania, una città vecchia con pittoresche stradine dall’aria medievale italiana. Sempre nel mese di ottobre si terrà una celebrazione speciale sull’isola di Creta, dove i credenti prepareranno piatti tradizionali e feste in occasione della Santa Festa di San Dumitru il 26 ottobre. Questo santo di Salonicco è il santo patrono di Creta e gli ultimi giorni di ottobre si trasformano in una vera festa per le strade di Chania o Heraklion.

Limassol, Siro

Se non sei mai stato a Cipro, vale la pena andare al mare in ottobre in questo meraviglioso paese. Limassol è un gioiello in attesa di essere esplorato, soprattutto in ottobre. Questa città ha alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo. Il clima caldo di ottobre, con massime medie di 26°C e minime di 21°C, ti dà l’opportunità di prendere il sole e persino di goderti una nuotata in mare a Dasoudi Beach o Governors Beach.

Lontano dalla costa colorata e dagli hotel sul mare si trova una zona interna meno esplorata dell’isola, i Monti Troodos – una sorta di Cotswolds di Cipro – con i suoi vigneti, villaggi pittoreschi e accoglienti taverne.

Sicilia, Italia

La temperatura media se si va al mare ad ottobre in Sicilia è di 21 gradi, e le giornate sono soleggiate e tranquille. Il sole non ti brucia più e la folla non ti disturba più. Vale la pena scoprire la Sicilia a vostro piacimento in autunno, poiché offre paesaggi meravigliosi e una cucina particolarmente varia e deliziosa.

È l’isola più grande del Mar Mediterraneo e la sua capitale è Palermo. Qui puoi visitare l’Etna, il vulcano attivo con cui gli italiani hanno cercato di fare amicizia. Puoi salire fino ad un punto con la funivia, poi a piedi, accanto alla montagna attrezzata, con una guida al tuo fianco.

Sempre in Sicilia vale la pena visitare Siracusa, ricca di storia, architettura unica e antiche rovine, la Valle dei Templi, Agrigento o Enna. Se volete unire passeggiate, architettura, cucina deliziosa e spiaggia, allora dovreste soggiornare a Cefalù, la città con la spiaggia più grande e bella della Sicilia.

Immagine: Shutterstock

Guarda l’ultimo video caricato su unica.ro





Seguici su Google Notizie