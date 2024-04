Due ondate di tornado in tre giorni provocano morti e danni negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti stanno affrontando diversi giorni consecutivi di maltempo, poiché nuovi tornado hanno devastato le pianure centrali durante il fine settimana, devastando intere comunità dal Texas all’Iowa. Le autorità hanno confermato che almeno cinque persone sono state uccise a causa degli uragani. Migliaia di persone hanno perso le loro case, che sono diventate macerie.

Sono stati confermati più di 50 tornado che vanno da EF-0 a EF-3, e quel numero potrebbe continuare ad aumentare man mano che le squadre di rilevamento del National Weather Service (NWS) degli Stati Uniti rimangono sul campo, valutando l'entità del danno per la classificazione dei tornado. Intensità dell'uragano.

Venerdì è stato il giorno più attivo per i tornado nel 2024, con l'NWS che ha riferito di aver ricevuto 86 segnalazioni di tornado, il massimo in un solo giorno dal 31 marzo 2023, quando venerdì sono state segnalate 161 segnalazioni in Iowa e Nebraska, due rari avvisi emessi Emergenza uragano. Questi tornado hanno causato danni catastrofici in città come Elkhorn, Nebraska e Minden, Iowa, e sono state coinvolte squadre di risposta specializzate per aiutare a valutare il danno.

Due potenti ondate di maltempo e supertempeste hanno lasciato molteplici percorsi di distruzione nel sud e nelle pianure tra venerdì e ieri. Il peggio si è verificato venerdì nel Nebraska orientale e nell’Iowa occidentale e sabato dal Texas nordoccidentale al Missouri sudoccidentale.

Domenica notte sono stati segnalati almeno quattro decessi legati ai tornado, di cui uno in Iowa e tre in Oklahoma. Gli uffici del National Weather Service di Omaha (Nebraska) e Norman (Oklahoma) hanno stabilito i propri record per il maggior numero di avvisi di tornado emessi in un solo giorno, con 42 e 59 avvisi, rispettivamente.

Le valutazioni preliminari dell’intensità degli uragani per il Nebraska e l’Iowa sono attese all’inizio di questa settimana. Esiste la possibilità che si trattasse di uno o più EF-4 con una scala fino a 5. Diversi aerei privati ​​sono stati danneggiati o distrutti nell'aeroporto principale di Omaha, l'aeroporto di Eppley, durante il tornado.

Dopo aver filtrato i rapporti, il Centro di previsione delle tempeste NOAA/NWS ha contato un totale preliminare di 86 tornado da venerdì a sabato mattina, con altri 39 rapporti da sabato pomeriggio fino a poco dopo mezzanotte. Queste onde erano separate da circa 14 ore senza tornado, che secondo alcune definizioni rigorose potrebbero qualificare l'evento come due onde tornado invece che una, spiega il meteorologo Bob Henson.

Video del tornado di Minden, Iowa mentre attraversa la I-80 verso ovest. Giornata irreale #iawx pic.twitter.com/gzZWLSOvfE — Alex Resel 📸 (@aresel_) 27 aprile 2024

Il radar meteorologico ha registrato una velocità del vento di 220 mph (360 km/h) vicino ad Harlan, Iowa, nel tornado che ha attraversato la città di Minden. I danni che si qualificano per una classificazione EF5 – che è stata applicata l'ultima volta a un tornado a Moore, Oklahoma, il 20 maggio 2013 – indicano venti superficiali di almeno 180 mph. Tuttavia, le misurazioni radar Doppler di Wheels sono state raccolte ad un'altitudine di circa 300 metri, dove i venti sono meno influenzati dall'attrito superficiale e possono essere molto più forti che vicino al livello del suolo. L'altezza standard per le misurazioni di routine del vento è di 10 metri.

Riprese effettuate da un drone sui danni causati dal tornado a Minden, Iowa. #iawx

pic.twitter.com/yR9C521KVm —AZ Intel (@AZ_Intel_) 26 aprile 2024

Nel centro di Sulphur, a circa 75 miglia a sud-est di Oklahoma City, il governatore Kevin Stitt ha detto ai giornalisti di non aver visto nulla di simile da quando è entrato in carica nel gennaio 2019. “Non puoi credere alla devastazione”, ha detto. “Sembra che tutte le attività commerciali del centro siano state distrutte.”

Una donna della Sulphur è morta e circa 30 persone sono rimaste ferite, ha detto Stitt. Venti dei feriti sono stati portati in ospedale e rilasciati. I funzionari stanno ancora valutando questi numeri, che secondo Stitt potrebbero cambiare. Almeno due persone sono state confermate morte a Holdenville, a circa 70 miglia a sud-est di Oklahoma City.

Danni catastrofici a Sulphur, OK dopo che un tornado si è spostato nella tarda notte di sabato. Purtroppo ho notato che un sacco per cadaveri veniva posizionato su una barella usando il drone qui a Sulphur. Il mio cuore soffre per la città di Sulphur. #okwx #tornado #Zolfo pic.twitter.com/2AbFULpvyL – Aaron Jayjack (@aaronjayjack) 28 aprile 2024

I tornado sono fenomeni meteorologici intensi e distruttivi caratterizzati da colonne d'aria intensamente rotanti che si estendono dalla base della tempesta fino alla superficie terrestre. Questi violenti vortici sono noti per il loro potere distruttivo, in grado di provocare una distruzione massiccia in pochi secondi o minuti.

La scala Fujita, spesso utilizzata per valutare l'intensità dei tornado, varia da F0 a F5, dove F5 è la più forte. I tornado si formano spesso in aree in cui masse di aria calda e umida incontrano masse di aria fredda e secca, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di questi vortici.

I tornado si verificano in molte parti del mondo, tra cui Australia, Europa, Africa, Asia e Sud America, e persino la Nuova Zelanda registra circa 20 tornado all'anno. Due delle più alte concentrazioni di tornado al di fuori degli Stati Uniti si trovano nelle medie latitudini del Sud America e del Bangladesh.

Ogni anno circa 1.200 tornado colpiscono gli Stati Uniti. Poiché le registrazioni ufficiali degli uragani risalgono solo al 1950, il numero medio effettivo di uragani che si verificano ogni anno non è noto. Inoltre, negli ultimi decenni i metodi per individuare e segnalare i tornado sono cambiati molto, tanto che le statistiche ora tengono conto dei tornado che in passato non venivano contabilizzati. Il Brasile non dispone di un database solido su questi eventi avvenuti nel paese nel corso della storia, e i progetti per verificare e rendere conto degli eventi sono ancora agli inizi.

MetSul Meteorologia è disponibile sui canali WhatsApp. sottoscrizione Qui Per accedere al canale dell'app di messaggistica e ricevere previsioni, avvisi e informazioni sugli eventi meteorologici e climatici più importanti in Brasile e nel mondo, con dati e informazioni esclusivi del nostro team di meteorologi.