Due studenti trovano un modo senza precedenti per dimostrare il teorema di Pitagora: “È impressionante”

Due giovanissimi studenti della Louisiana hanno pubblicato uno studio accademico in cui hanno trovato dieci nuovi modi per dimostrare il teorema di Pitagora attraverso la stessa trigonometria. Un’impresa che quasi nessuno prima di loro era riuscito a realizzare.

Ci sono riusciti due giovani studenti della Louisiana Un risultato sportivo senza precedenti E lo hanno fatto prima ancora di laurearsi. Nikia Jackson e Calcia Johnson Hanno mostrato Teorema di Pitagora Utilizzando direttamente la trigonometria. Nella storia Solo due volte Qualcuno era riuscito a fare qualcosa di simile e in entrambi i casi era andata bene Matematici professionisti. Il loro studio è un esempio positivo della crescente presenza delle donne nelle discipline STEM, anche se i progressi sono ancora molto lenti.

Se Merito straordinario Uno di questi scienziati dovrà trovare un nuovo modo per dimostrarlo Uno dei pilastri della matematica Non attraverso l’algebra o la geometria – come prevedono altri metodi di dimostrazione dei teoremi oggi esistenti – ma attraverso loro stesse trigonometriaovvero quella branca della matematica che studia i triangoli a partire dai loro angoli e che trova un fondamento essenziale nello stesso teorema di Pitagora.

Lavoro sul teorema di Pitagora

Il lavoro di Jackson e Johnson sul teorema di Pitagora è iniziato qualche anno fa, quando le due ragazze si frequentavano E’ ancora al liceoin particolare alla Saint Mary’s Academy di New Orleans. Per partecipare ad un concorso indetto dalla loro scuola, le due ragazze hanno scoperto Un nuovo modo di mostrare Una delle teorie matematiche più antiche del mondo. IL Teorema di Pitagora In realtà ha ca 2500 anni.

I loro insegnanti furono sorpresi dall’eccezionalità del loro lavoro e li incoraggiarono a presentare i risultati delle loro ricerche al prestigioso convegno di A.Società Matematica Americana, AtlantaChe riunisce i migliori matematici del paese. In segno di gratitudine le due ragazze furono simbolicamente consegnate Chiavi della città di New Orleans.

I loro nomi si sono diffusi sui giornali americani e sono arrivati ​​all’orecchio della gente Michelle Obama Chi l’ha ricevuta pubblicamente. In un post su Facebook del marzo 2023, la moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama Ha scritto: “Mi è piaciuta molto questa storia di due studenti delle scuole superiori, Calcia Johnson e Nikia Jackson, che sono sul punto di… Fai un’incredibile scoperta matematicaCoraggiosi, Ne’Kiya e Calcea! Ti incoraggio “Non vedo l’ora di vedere cosa farà dopo.”

Perché è un atto senza precedenti

Passarono circa due anni: le due ragazze terminarono le scuole superiori e entrarono all’università, ma non smisero di lavorare sul teorema di Pitagora. Oggi Hanno pubblicato Il primo per loro Studio accademico Nella rivista scientifica American Mathematical Monthly in cui vengono presentati Dieci nuovi metodi di dimostrazione utilizzando la trigonometria Teorema di Pitagora. Anche chi non ha studiato materie scientifiche all’università, molto probabilmente La ricorda ancora dal liceo. Il teorema di Pitagora afferma che in ogni triangolo rettangolo la somma dei quadrati basati sui due archi (i due lati minori) è uguale al quadrato basato sull’ipotenusa.

Come ha spiegato la CNN, che ha riportato la storia, la teoria esiste da più di 2.000 anni ed è stata dimostrata da molti matematici nel corso della storia. Tuttavia, essendo la base della trigonometria, Quasi nessuno è stato in grado di farlo in questa specialità: Il pericolo facile è che alla fine lo stesso teorema venga utilizzato per spiegare il teorema di Pitagora, eliminandone di fatto l’esposizione. Lo chiamano i matematici “ragionamento circolare”.

Un lavoro “impressionante”.

Tuttavia, lo studio di Jackson e Johnson lo ha chiarito Nessuno dei metodi è nuovo Per dimostrare il teorema, supponiamo che il teorema di Pitagora fosse corretto. Un docente della Scuola di Matematica dell’Università di Bristol, nel Regno Unito, Tom Murdoch, ha descritto il lavoro di Jackson e Johnson come… “Adorabile”.

“Sono molto orgoglioso Che possiamo avere un impatto positivo nel mostrare che le giovani donne e le donne nere possono fare cose come questa e nello show Altre giovani donne Quale Sono in grado di fare tutto ciò che vogliono fareha detto Johnson, che attualmente sta proseguendo i suoi studi in ingegneria ambientale presso la Louisiana State University, mentre Jackson sta studiando farmacia presso la Xavier University in Louisiana.