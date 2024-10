È morta all’età di 89 anni Lea Pericoli, leggenda del tennis e icona della moda italiana

Italiano Tennis È morta all’età di 89 anni la star e icona della moda Lea Pericoli. Lo ha annunciato venerdì la Federazione Italiana Tennis.

27 volte campione nazionale di Milano È stata un’icona della moda durante la sua carriera sportiva e in seguito è diventata una famosa conduttrice televisiva e giornalista.

Durante l’era conservatrice degli anni ’50 e ’60, rivoluzionò il mondo della moda in campo, indossando pantaloncini, abiti corti e gonne talvolta decorate con piume, volant e persino pelliccia di visone.

“Una grande donna e leggenda del tennis italiano”, ha scritto su Instagram l’attuale top player Jannik Sinner, condividendo una sua foto con Pericoli e sottotitolandola: “Un momento speciale che ricorderò per sempre”.

I fan erano attratti dalle partite della leggenda del tennis tanto quanto dallo vedere gli abiti che indossava, inizialmente disegnati dal giocatore britannico diventato stilista Teddy Tinling.

Lea Pericoli gioca un dritto contro la spagnola Maria Josefa de Ripa durante una partita del secondo turno del singolare femminile ai Wimbledon Lawn Tennis Championships il 21 giugno 1955 (Getty Images)

Ha vinto un totale di 27 titoli nazionali di singolo, doppio e doppio misto.

Nei tornei del Grande Slam, raggiunse tre volte il quarto turno a Wimbledon – nel 1965, 1967 e 1970 – e gli ottavi di finale agli Open di Francia quattro volte – nel 1955, 1960, 1964 e 1971.

La tennista italiana Lea Pericoli indossa un completo in tessuto Trioel bordato di pelliccia di visone durante i Campionati di tennis di Hurlingham il 19 giugno 1960 (Getty Images)

Pericoli è stata la migliore giocatrice italiana per 14 anni, dal 1959 al 1976, giocando fino all’età di 40 anni e dominando i campi in terra rossa adatti al suo gioco.

Jannik Sinner su Instagram dopo la morte di Lea Pericoli (Jannik Sinner/Instagram)

“Stamattina abbiamo ricevuto tutti una brutta notizia. Leah è venuta a mancare e ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi. Eri una donna meravigliosa prima di diventare una leggenda nel nostro sport”, ha scritto su Instagram l’ex tennista italiana Flavia Pennetta.

“Ho avuto la fortuna di incontrarti e condividere con te momenti meravigliosi della mia carriera e della mia vita. Porterò con me per sempre i tuoi preziosi insegnamenti Ciao Lea, riposa in pace”, ha detto la signora Flavia, che è stata una delle prime dieci giocatrici in singolo in Italia.

Camilla Giorgi dell’Italia, Lia Pericoli e Nicola Pietrangeli assistono alla cerimonia del sorteggio dell’Internazionale BNL d’Italia 2014 (Getty Images)

Nel corso della sua illustre vita, Pericoli sfidò i pregiudizi e vinse il cancro all’utero nel 1973, seguito dal cancro al seno nel 2012.

La leggenda del tennis una volta disse: “Chi aspira a diventare un campione è in costante guerra: è uno sport molto istruttivo che mi ha insegnato molto”.