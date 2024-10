Eh! La casalinga è stata sorpresa a mescolare l’urina nell’impasto del pane

Giakarta –

Questa collaboratrice domestica (ART) aveva il cuore di mescolare la propria urina nell’impasto del pane. Questa azione ha provocato la malattia della famiglia del datore di lavoro.

Avere familiari a casa è sicuramente molto vantaggioso per ogni famiglia. Non solo hanno il compito di pulire la casa, ma la maggior parte dei membri della famiglia è anche tenuta a preparare il cibo, cucinare e persino a fare il pane.

Tuttavia, tra i tanti familiari che svolgono fedelmente il proprio lavoro, ci sono anche quelli che sono irresponsabili e mettono a rischio la sicurezza delle famiglie dei loro datori di lavoro.

annuncio Scorri per continuare con il contenuto

Secondo News24Online (17/10), è recentemente emerso un video scioccante da una telecamera nascosta installata da una famiglia a Ghaziabad. Il video mostra un membro della famiglia di nome Rina che prepara il pane nella loro cucina.

Ma è successo qualcosa di strano quando Rina ha urinato in una ciotola contenente pasta di pane. Dopodiché Rina sembrò sollevata e continuò a mescolare il composto di pane finché non fu omogeneo.

Eh! Un membro della famiglia è stato sorpreso a mescolare l’urina nell’impasto del pane. Foto: Website News

Non è un caso che questa famiglia abbia installato segretamente una telecamera nascosta, poiché la famiglia era già sospettosa delle azioni dei propri familiari. Inoltre la famiglia spesso si ammala senza motivo, soprattutto dopo aver mangiato il cibo preparato da Rena.

Dopo che Rina è stata sorpresa a mescolare la sua urina nel cibo del suo datore di lavoro, è stata immediatamente informata la polizia per la sua immediata protezione. Purtroppo al momento non si sa con certezza perché Rina abbia voluto farlo con la famiglia del suo datore di lavoro.

Il medico ha immediatamente accertato il suo stato di salute per la famiglia del datore di lavoro. Il medico confermò che il motivo per cui avevano contratto la malattia era che il cibo che mangiavano non era pulito e sano.

È stato dimostrato che i liquidi come l’urina sono molto pericolosi se consumati dall’organismo. Perché questa urina può provocare molte malattie nel corpo, come infezioni allo stomaco e diarrea.

In risposta a questa situazione, molti netizen temono i propri familiari. Molti si sono anche chiesti perché ART avrebbe fatto questo.

Eh! Un membro della famiglia è stato sorpreso a mescolare l’urina nell’impasto del pane. Foto: Website News

“Cosa dovremmo fare con persone come queste? A loro piace fare questo?” ha chiesto un netizen.

Il netizen ha continuato: “Recentemente, tali azioni sono state compiute frequentemente e sono diventate una tendenza, e queste persone irresponsabili devono essere fermate”.

“Ciò che ha fatto questa donna è stato così sporco, osceno e vergognoso allo stesso tempo!” hanno concluso gli altri netizen.

Naturalmente non tutti i membri della famiglia fanno cose vergognose come Rina. Ci sono ancora molti membri della famiglia che svolgono lealmente il proprio lavoro. Uno di questi è ART del famoso chef malese Kahirul Aming, che ogni giorno prova diligentemente ricette diverse.

(Sospiro/Audi)