Elettricità agricola. Fornire energia elettrica durante il giorno è diventato un sogno ad occhi aperti. Fornire elettricità durante il giorno per scopi agricoli è diventato un sogno ad occhi aperti

Bolletta elettrica dell’agricoltura Agrun

Notizie Amaravati: Il programma di agricoltura solare del Primo Ministro, Vahini Yojana, è stato implementato per garantire che gli irrigatori ricevano elettricità durante il giorno. Tuttavia, questo progetto non è riuscito a guadagnare slancio nella regione a causa della mancanza di spazio. Di conseguenza, l’elettricità durante il giorno è diventata un incubo per gli agricoltori.

Ci sono limiti alla disponibilità di energia convenzionale. In questo contesto si è deciso di mettere a disposizione dell’agricoltura energia non convenzionale per ottenere energia elettrica durante le giornate irrigue. L’elettricità verrà fornita all’agricoltura durante il giorno attraverso il canale Agri Solar Energy Channel del Primo Ministro.

A questo scopo nel distretto dovevano essere istituiti circa 88 sottocentri. Ma secondo fonti Mahavitaran, attualmente sono disponibili solo 39 sottocentri. Non solo non è stato previsto spazio per 27 sottocentri, ma lo spazio assegnato a 22 sottocentri non era complementare al progetto. Pertanto, questo schema non ha fatto progressi negli ultimi anni.

In particolare, verranno realizzati progetti di generazione di energia solare su terreni abbandonati. L’obiettivo è generare nella regione circa 356 megawatt di elettricità, per i quali verranno costruite 88 sottostazioni. L’agricoltura attualmente si trova ad affrontare molti problemi poiché l’energia viene fornita di notte.