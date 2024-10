Elezioni americane: Trump afferma di essere il “padre dell’inseminazione artificiale”, che Harris descrive come “strana” | Notizie dagli Stati Uniti

Donald Trump ha detto a un pubblico di donne durante un evento della campagna elettorale di essere il “padre dell’inseminazione artificiale”, in dichiarazioni che la sua rivale Kamala Harris ha descritto come “molto strane”.

Mancano meno di tre settimane agli Stati Uniti Elezioni presidenzialiI repubblicani “sono davvero il partito dell’inseminazione artificiale”, ha detto in un evento pre-registrato in municipio nello stato teatro della battaglia della Georgia.

Nella sua intervista con Harris Faulkner su Fox News, che andrà in onda più tardi mercoledì, ha detto: “Vogliamo l’inseminazione, che è una cosa totale, e i democratici hanno cercato di attaccarci al riguardo, e noi facciamo la fecondazione in vitro, anche più di quanto lo fanno, quindi siamo totalmente a favore di questo.” .

immagine:

Donald Trump al municipio di Fox News con Harris Faulkner in Georgia. Foto: AP





In risposta alle accuse dell’ex presidente… La signora HarrisHa chiesto al suo rivale democratico per la Casa Bianca su Canale X: “Di cosa sta parlando?

“Il suo divieto di aborto ha messo a repentaglio l’accesso [IVF] Negli stati di tutto il paese – e la sua stessa piattaforma potrebbe porre fine completamente alla fecondazione in vitro”.

Ha detto ai giornalisti mentre lasciava una manifestazione a Detroit che l’idea era “completamente strana”.

Ha detto che il suo avversario dovrebbe assumersi la responsabilità del fatto che le coppie “che pregano e sperano” di fondare una famiglia sono “profondamente deluse e danneggiate dal fatto che i trattamenti di fecondazione in vitro sono ora a rischio”.

Si riferiva alla sentenza emessa dalla Corte Suprema dell’Alabama lo scorso febbraio secondo cui la distruzione di embrioni congelati equivale a omicidio e la loro classificazione come bambini.

La legislatura statale controllata dai repubblicani ha successivamente approvato una legge che cerca di proteggere i pazienti e i fornitori di fecondazione in vitro dalla responsabilità.

Signor Trump I leader repubblicani del Congresso hanno sostenuto la fecondazione in vitro sulla scia della sentenza, che repubblicani e democratici si sono uniti per revocare.

Trump ha rivelato che dopo la sentenza, ha chiesto alla senatrice americana dell’Alabama, Katie Britt, di spiegargli l’inseminazione artificiale durante una conversazione telefonica che ha detto di aver capito “in circa due minuti”, e ha detto alla signora Britt: “Sosteniamo pienamente l’inseminazione artificiale”. inseminazione.” .

Trump ha dichiarato in un’intervista con NBC News in agosto che, se eletto, la sua amministrazione non solo proteggerebbe l’accesso alle cure, ma farebbe anche coprire i costi dal governo o dalle compagnie assicurative.

Ha detto che sarebbe stata “libera” se fosse stato rieletto.

In risposta a una domanda sulla controversia, la portavoce della campagna di Trump, Carolyn Levitt, ha affermato che il commento sul “padre dell’inseminazione artificiale” era uno “scherzo”.

Ha aggiunto che l’ex presidente “ha risposto con entusiasmo a una domanda sulla fecondazione in vitro perché sostiene fortemente l’accesso diffuso ai trattamenti di fertilità per le donne e le famiglie”.

La signora Harris continua a guidare Trump nei sondaggi nazionali, ma resta il dubbio se ciò si trasformerà in una vittoria elettorale.

Data la natura delle elezioni americane, gran parte di esse dipendono da pochi milioni di elettori in diversi stati chiave, tra cui la Georgia, e il risultato rimane un virtuale lancio di monetine.