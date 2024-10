Elezioni in Georgia, vittoria del partito filorusso Georgian Dream. Il presidente non riconosce il voto

La Commissione elettorale centrale ha annunciato che, dopo aver conteggiato i voti di 3.100 sessioni su un totale di 3.111 sessioni, il partito al potere Georgian Dream ha vinto con il 54,08%. Seguono i quattro partiti d’opposizione filo-occidentali che superano il 5%, ma che tuttavia respingono i risultati elettorali come fraudolenti: “Falsi”.

Il partito al potere vince le elezioni in Georgia. La Commissione elettorale centrale ha annunciato che, dopo aver conteggiato i voti di 3.100 sessioni su un totale di 3.111 sessioni, il partito al potere Georgian Dream ha vinto con il 54,08%. Seguono i quattro partiti d’opposizione che superano il 5%: Coalition for Change con il 10,92%, United National Movement con il 10,12%, Georgia Strong con l’8,72% e For Georgia con il 7,76%. Intanto sono iniziate le proteste dei partiti filo-Unione Europea, che accusano il governo di “falsificare” i dati. Da parte sua, il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze respinge le accuse dell’opposizione di brogli nelle elezioni parlamentari, considerandole semplicemente un tentativo di “giustificare” il suo fallimento politico. “È impossibile, tecnicamente impossibile, fare qualche trucco quando le elezioni si svolgono con il voto elettronico”, ha detto il Primo Ministro. Per quanto riguarda gli annunci di manifestazioni di piazza contro i risultati elettorali, Kobakhidze ha detto: “L’opposizione non ha le risorse necessarie per organizzare le proteste, quindi presto si terrà la prima sessione del Parlamento e tutti i processi nel paese continueranno normalmente”.

Ancor prima della fine delle urne, è arrivato anche il messaggio del primo ministro ungherese Viktor Orban: “Congratulazioni al primo ministro Kobakhidze e al partito Sogno georgiano per la loro vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari di oggi. Il popolo georgiano sa cosa è meglio per il suo Paese”. Oggi ha fatto sentire la sua voce”.

I partiti di opposizione filo-occidentali in Georgia respingono i risultati elettorali truccati che indicano la vittoria del partito al governo. “Non riconosciamo i risultati fraudolenti di queste elezioni rubate”, ha detto Tina Bokochava, leader del Movimento Nazionale Unito, mentre la leader del partito Akhali Nika Gvaramia ha accusato il partito al governo Sogno georgiano di “usurpazione del potere e colpo di stato costituzionale”.

Nel frattempo, “diverse violazioni” alle urne sono state segnalate dall’Associazione internazionale per elezioni giuste e democratiche (ISFED), che ha schierato un migliaio di osservatori in tutto il Paese (escluse le zone occupate dai russi). Casi di espulsione di osservatori di ONG sono stati registrati in diversi seggi elettorali, mentre violazioni del segreto elettorale sono state riscontrate in altri seggi elettorali. Il quotidiano Isved ha riportato ancora una volta casi di imbrattamento delle schede elettorali in due seggi elettorali. “Le tendenze degne di nota includono casi di distribuzione di più di una scheda elettorale a ciascun elettore, violazioni relative alle procedure di inchiostrazione, segreto elettorale e urne mobili, nonché restrizioni sui diritti degli osservatori e la loro espulsione dai seggi elettorali dell’organizzazione ha scritto che in diversi seggi elettorali sono stati registrati malfunzionamenti tecnologici. “No”. stazioni, nel raggio di 100 metri.” “Sono stati effettuati da individui associati al partito Georgian Dream”, ha aggiunto Isved “Il sovrano”.

L’ex presidente Saakashvili: “È tempo di proteste di massa”

L’ex presidente georgiano e leader dell’opposizione Mikheil Saakashvili, attualmente detenuto in una clinica correzionale a Tbilisi, che guidò la Rivoluzione delle Rose incruenta nel 2003, ha chiesto oggi proteste antigovernative di massa sulla scia delle contestate elezioni legislative. “È chiaro che nessuno dovrebbe entrare in Parlamento! Ora è il momento delle proteste di massa. Dobbiamo mostrare al mondo che stiamo lottando per la libertà e che siamo un popolo che non tollererà l’ingiustizia”, ​​ha scritto su Facebook.

Zurabishvili: “Il voto è truccato, un’operazione russa”

La presidente georgiana Salome Zurabishvili, filooccidentale e contraria al governo, ha denunciato la “frode totale” delle elezioni legislative di ieri, vinte dal partito filorusso al potere ma contestate dall’opposizione. Il presidente georgiano dichiara illegali i risultati elettorali e li descrive come un’operazione speciale russa. Zurabishvili annuncia l’organizzazione di una manifestazione di protesta domani pomeriggio.

Ue: “Presunte violazioni vanno affrontate”

“Dopo le elezioni parlamentari in Georgia, intendo includere la Georgia nell’ordine del giorno della riunione informale del vertice UE di Budapest”, ha scritto in una lettera il presidente del Consiglio europeo Charles Michel “Prendiamo atto della valutazione iniziale dell’OSCE/ODIHR e invitiamo la CEC e le altre autorità competenti ad adempiere al loro dovere di indagare e giudicare le irregolarità elettorali e le relative accuse in modo tempestivo, trasparente e indipendente. Queste presunte irregolarità devono essere chiarite e affrontate seriamente” .

Mosca: “Georgia? È sciocco pensare che l’Unione europea dia un futuro all’Europa”.

“È sciocco pensare che l’Unione Europea sia in grado di dare a qualcuno un futuro europeo” per la Georgia. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che in un lungo post sul blog ha commentato che il risultato della votazione è stato considerato “la dipendenza della Georgia dalla Russia”. Il presidente georgiano ha infine affermato che “nessuno potrà togliere alla Georgia il futuro europeo”.

Visita di Orban in Georgia

Domani, 28 ottobre, Viktor Orbán si recherà a Tbilisi. Lo ha annunciato il governo georgiano, di cui il primo ministro ungherese è uno dei principali alleati. “Viktor Orban, il primo ministro ungherese che detiene la presidenza di turno dell’Unione europea, si recherà in visita ufficiale in Georgia il 28 e 29 ottobre”, ha annunciato oggi il governo georgiano, a seguito di una vittoria elettorale denunciata dall’opposizione filo-occidentale. Come “manipolato”. Gli osservatori internazionali hanno anche parlato di elezioni “contaminate da disuguaglianza (tra candidati), pressioni e tensioni”.