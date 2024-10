Estratto internazionale | Cambiasso segna per l’Italia

Diversi giocatori della Juventus sono scesi in campo con le rispettive Nazionali nel primo turno della sosta per le Nazionali di ottobre, mentre Andrea Cambiasso festeggiava il suo primo gol in assoluto con l’Italia.

Gli italiani erano in vantaggio dopo soli due minuti nello scontro di Nations League contro il Belgio, quando Cambiasso si avventò sulla ribattuta per portare gli Azzurri in vantaggio a Roma. Dopo aver condotto per 2-0, gli italiani hanno giocato in dieci e alla fine si sono accontentati di un pareggio per 2-2, ma sono ancora in testa al girone, un punto dietro la Francia. Nella ripresa è entrato Nicolò Fagioli, mentre contro i Red Devils Michele Di Gregorio è rimasto inutilizzato dalla panchina.

Giovedì scorso, Jonas Ruhi ha giocato tutti i 90 minuti nella vittoria per 3-2 della Svezia Under 21 sulla Georgia, scavalcando gli avversari al secondo posto nel girone di qualificazione agli Europei.

Nelle qualificazioni ai Mondiali del Sudamerica, Juan Cabal non è apparso nella sconfitta per 1-0 della Colombia contro la Bolivia, mentre Danilo ha giocato l’intera partita nella vittoria esterna per 2-1 del Brasile in Cile, che ha portato la Colombia al quarto posto nella classifica delle qualificazioni. .

Lavoro del venerdì

Venerdì saranno presenti due giocatori bianconeri, con Samuel Mbanjula che spera di poter giocare con la Nazionale Under 21 del Belgio, oltre a Kenan Yildiz, la cui squadra turca partecipa alle partite di UEFA Nations League.

Di seguito il calendario delle partite di venerdì a cui partecipano i giocatori della Prima Squadra:

20:00 | Scozia U21 vs Belgio U21 – Qualificazioni Europei U21

20:45 | Turchia-Montenegro – European Nations League