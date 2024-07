Europei Under 19: Italia-Norvegia – le formazioni ufficiali

Il tecnico dell’Italia Under 19 Bernardo Corradi punta su Simone Buffondi nella sua prima partita agli Europei Under 19 contro la Norvegia, ma… Milano Parte dalla panchina il talentuoso Francisco Camarda.

La partita inizia alle 16:30 CET, 14:30 GMT, al Seaview Stadium di Belfast.

La Nazionale italiana cerca di conservare il titolo vinto lo scorso anno dopo aver battuto in finale per 1-0 la Nazionale Under 19 del Portogallo, grazie ad un gol di Michael Kayode.

Corradi opta per il talento milanista Kevin Zeroli, ma dalla panchina parte il suo compagno Camarda.

Corradi ha scelto il 4-3-1-2, con Zeroli trequartista alle spalle degli attaccanti Buffondi e Tommaso Iboni del Bologna.

Italia e Norvegia giocano nello stesso girone con l’Ucraina e l’Irlanda del Nord, paese ospitante.

Se sei in Italia, puoi Guarda la partita e tutte le altre partite dell’Italia U19 In concorso su Rai Italia, sia in TV che sul servizio streaming Rai Play.

Inoltre, le partite verranno trasmesse in diretta in alcune regioni su UEFA.tv, mentre gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire da mezzanotte CET.

Italia U19 vs Norvegia U19 – formazioni ufficiali

Italia U19 (4-3-1-2): Re Marino; Magni, F. Mani, Chiarodia, Partisaghi; Di Maggio, Libani, Cimaglicella; Zeroli; Bafundi, Ebon. Allenatore: Koradi

Norvegia U19 (4-1-4-1): Borshim. Rusten, Holten, Haram, Andersen; Hiland. Pedersen, Hernes, Granas, Bang Kittelsen; Bene. Allenatore: Pimenta.