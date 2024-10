Autore. Deror Avi/wikipedia.com/CC BY-SA 4.0

Durante il recente attacco contro obiettivi in ​​Iran, i caccia israeliani F-35I Adir hanno operato direttamente nello spazio aereo iraniano. Teheran, a sua volta, ha perso le batterie di difesa aerea russe S-300PMU2.

Uno degli obiettivi dell’ultimo attacco israeliano contro l’Iran erano le batterie di difesa aerea che Teheran utilizza per difendere i punti chiave del paese, comprese le sue infrastrutture petrolifere. Secondo i rapporti dell’agenzia forniti da Axios e dal New York Times, gli obiettivi includevano quattro siti per batterie antiaeree S-300PMU2 utilizzate in Iran. Se gli israeliani fossero effettivamente riusciti a distruggere gli elementi principali della batteria, come i radar antincendio o le stazioni di controllo della battaglia, allora sarebbe così. Grave indebolimento della difesa aerea iraniana.

I sistemi S-300PMU2 sono relativamente gli elementi più pericolosi della difesa aerea iraniana. Questi sistemi potevano generalmente ingaggiare bersagli a una distanza massima di 240 km, a seconda ovviamente delle condizioni, quindi fornivano la difesa dell’area. Oltre a questi, l’Iran possiede dozzine di altri sistemi di difesa aerea, ma di regola, come gli aerei americani Hawk o i sistemi Marsad costruiti su di essi, per non parlare degli aerei russi Taurus, la loro portata è più breve. È vero che Teheran ha mostrato i suoi sistemi a lungo raggio, tra cui il Bavar tipo 373, ma non si sa quanto siano efficaci.

È quindi possibile, anche se non certo, che si verifichino eventuali futuri scioperi Gli israeliani avranno maggiore libertà d’azione nei confronti dell’Iran. Sarà quindi possibile utilizzare mezzi di distruzione diversi dai missili balistici aerei come il sistema ROCKS, che generalmente vengono lanciati da una lunga distanza (almeno diverse centinaia di chilometri) e sono difficili da abbattere. Ciò rimarrà così almeno finché i russi e gli iraniani non recupereranno le loro perdite (e a lungo termine miglioreranno anche la loro difesa aerea sulla base dell’esperienza). Nel breve termine, diciamo qualche mese, un simile accessorio potrebbe essere difficile perché gli stessi russi soffrono gli attacchi dei droni ucraini e devono rafforzare la loro difesa aerea.

A sua volta, la CNN ha riferito che i caccia israeliani F-35I stanno operando nello spazio aereo iraniano. Se questo è vero, allora gli israeliani non solo sono stati in grado di effettuare un attacco a lungo raggio, ma sono anche riusciti a penetrare nello spazio aereo iraniano a una distanza di oltre mille chilometri dalle loro basi. Tutto ciò mette l’Iran in una posizione di svantaggio per quanto riguarda l’efficacia della sua difesa aerea, ma non significa necessariamente che Teheran non deciderà di intensificare ulteriormente la sua azione. Ciò potrebbe essere molto sfavorevole anche per i paesi dell’Europa centrale e orientale, per l’Ucraina e la NATO, a causa della destabilizzazione e della distrazione dell’attenzione degli Stati Uniti.

Gli osservatori sottolineano inoltre che le generazioni successive di aerei da combattimento occidentali stanno oggi vivendo, come accaduto durante la Guerra Fredda, il loro “battesimo del fuoco” nelle mani dell’aeronautica israeliana e dei sistemi antiaerei russi nelle mani dei loro avversari. . Tuttavia, dobbiamo ricordare che i russi e gli iraniani cercheranno sicuramente di trarre le conclusioni dai loro fallimenti, quindi i sistemi occidentali devono essere costantemente sviluppati e migliorati, tenendo conto non solo delle minacce attuali ma anche di quelle future. Perché è questo Russia, Iran e Cina svilupperanno dinamicamente i loro sistemi basati sull’esperienza di combattimento nonostante i costi elevati, su questo non ci sono dubbi.. I voli per l’Iran si svolgono sui territori dell’Iraq e della Siria, dove sono di stanza le forze russe e i sistemi di ricognizione.